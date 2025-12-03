भारत में शादी सिर्फ एक रस्म नहीं होती, यह परिवारों के लिए एक सपना, एक जश्न और एक यादों से भरा एक्सपीरियंस होता है. आजकल हर कपल चाहता है कि उनका बड़ा दिन बिल्कुल किसी बॉलीवुड मूवी की तरह शाही, आलीशान और दिल छू लेने वाला हो. इसी वजह से 5-स्टार होटल्स, पैलेस प्रॉपर्टीज और लग्जरी रिसॉर्ट्स की डिमांड पहले से कई गुना बढ़ चुकी है.

जब बात किसी ताज, ओबेरॉय, लीला या आईटीसी जैसी ब्रांडेड होटल चेन में शादी करने की आती है तो दिमाग में सबसे पहले यही सवाल आता है कि आखिर इतने महंगे 5-स्टार होटल में शादी करने का कुल खर्च कितना आता है. तो आइए जानते हैं कि भारत के सबसे महंगे 5 स्टार होटल में शादी का खर्च कितना आएगा.

भारत के 5-स्टार होटल में शादी महंगी क्यों होती है?

5-स्टार होटल का मतलब सिर्फ अच्छा कमरा नहीं होता है. इसमें महाराजा-स्टाइल इंटीरियर, शानदार हॉल और आउटडोर लॉन, बेहतरीन खाना, पेशेवर मैनेजमेंट, प्रीमियम सजावट और मेहमानों के लिए लग्जरी एक्सपीरियंस शामिल होते हैं. इन सुविधाओं की वजह से यहां शादी करना एक इवेंट नहीं बल्कि एक एक्सपीरियंस बन जाता है. 5 स्टार होटल में शादी की कीमत सिर्फ होटल के कमरे या हॉल पर निर्भर नहीं करती है, यह कई जरूरी चीजें इस लागत को तय करती हैं.

जैसें जगह और होटल की ब्रांड इमेज, ताज, ओबेरॉय, लीला या आईटीसी जैसे फेमस ब्रांड महंगे होते हैं, जबकि छोटे या नए होटल थोड़े किफायती हो सकते हैं. इसके अलावा मेहमानों की संख्या, जितने ज्यादा मेहमान होंगे, उतने ज्यादा कमरे, खाना और कार्यक्रम की लागत बढ़ेगी, वहीं शादी की समय, एक दिन की शादी छोटी और सस्ती होती है, जबकि 2 से 3 दिन का बड़ा सेलिब्रेशन ज्यादा खर्चीला होता है. वहीं मौसम और सीजन, पीक सीजन में होटल महंगे होते हैं, जबकि ऑफ-सीजन में कीमतें कम हो सकती हैं. अगर आप थीम आधारित सजावट, डिजाइनर कपड़े और विशेष मनोरंजन चाहते हैं, तो यह खर्च बढ़ा सकता है.

भारत के सबसे महंगे 5 स्टार होटल में कितना आएगा शादी का खर्च

1. ओबेरॉय उदयविलास, उदयपुर - उदयपुर झील के किनारे स्थित है और शाही महल जैसी वास्तुकला, शानदार आंगन और नाव लैंडिंग जैसी सुविधाओं के साथ 80 लाख से 1.5 करोड़ रुपये की लागत में शादी की पेशकश करता है.

2. ताज फलकनुमा पैलेस - ताज फलकनुमा पैलेस, हैदराबाद भी एक शाही महल है, जो पुराने निजामी भव्यता और आधुनिक सुविधाओं का संगम पेश करता है और इसकी लागत 90 लाख से 2 करोड़ रुपये के बीच होती है.

3. लीला पैलेस - लीला पैलेस, जयपुर और दिल्ली में मुगल गुंबद और हाथ से बनी शाही विलासिता देखने को मिलती है, और इसकी अनुमानित लागत 60 से 90 लाख रुपये है.

4. आईटीसी ग्रैंड - आईटीसी ग्रैंड भारत, गुरुग्राम इंडो-यूरोपीय वास्तुकला और हरे-भरे लॉन के लिए जाना जाता है, जो बाहरी समारोहों के लिए उपयुक्त है और इसकी लागत 50 से 80 लाख रुपये के बीच होती है.

5. वेस्टिनेशन- वेस्टिनेशन, गोवा या मुंबई समुद्र तट के किनारे आधुनिक और आलीशान वेडिंग स्थल प्रदान करता है, जिसकी लागत 40 से 70 लाख रुपये तक होती है.

भारत में 5 स्टार होटल में औसत शादी की लागत

भारत में 5 स्टार होटल में शादी की लागत 2025 में काफी अलग सकती है, और यह मुख्य रूप से आपकी शादी के आकार, स्थान और शाही एक्सपीरियंस की जरूरत पर निर्भर करती है. अगर आपकी शादी छोटी है और 100 से 150 अतिथि शामिल हैं, तो इसका खर्च लगभग 30 से 50 लाख रुपये हो सकता है. मध्यम आकार की शादी जिसमें 200 से 300 मेहमान शामिल हों, उसके लिए अनुमानित लागत 50 से 80 लाख रुपये होती है. वहीं ग्रैंड या बड़ी शाही शादी जिसमें 400 से अधिक अतिथि शामिल हों, उसके लिए कुल खर्च 1 से 2 करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है.

