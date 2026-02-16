हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Most Public Holidays: स्कूल से लेकर ऑफिस तक... भारत है सबसे ज्यादा छुट्टियों वाला देश, जानें दूसरे-तीसरे नंबर पर कौन?

Most Public Holidays: स्कूल से लेकर ऑफिस तक... भारत है सबसे ज्यादा छुट्टियों वाला देश, जानें दूसरे-तीसरे नंबर पर कौन?

Most Public Holidays: पूरी दुनिया में एक भारत ही ऐसा देश है जहां पर सबसे ज्यादा छुट्टियां मनाई जाती है. आइए जानते हैं कुछ और देशों के बारे में जहां पर काफी ज्यादा छुट्टियां होती हैं.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 16 Feb 2026 04:47 PM (IST)
Most Public Holidays: अगर आपको कभी लगता है कि भारत में लगभग हर चीज के लिए छुट्टी होती है तो आप पूरी तरह गलत नहीं हैं. अपनी गहरी संस्कृतिक, धार्मिक और क्षेत्रीय विविधता की वजह से भारत पब्लिक छुट्टियों के मामले में दुनिया के टॉप देश में आता है. भारत सालाना मनाए जाने वाले कुल पब्लिक हॉलिडे की संख्या में दुनिया भर में सबसे आगे है. 

भारत लिस्ट में सबसे आगे 

सेंट्रल, स्टेट और रीजनल छुट्टियों को मिलकर भारत सालाना लगभग 42 पब्लिक हॉलिडे के साथ टॉप पर है. भारत ऑफीशियली तीन नेशनल हॉलिडे मानता है. रिपब्लिक डे, इंडिपेंडेंस डे और गांधी जयंती. इसके अलावा दिवाली, होली, ईद, क्रिसमस और दूसरे बड़े धार्मिक त्योहार अलग-अलग राज्यों में मनाए जाते हैं. क्योंकि हर राज्य अपनी क्षेत्रीय छुट्टियां घोषित कर सकता है, इस वजह से जब पूरे देश में गिना जाता है तो कुल संख्या काफी बढ़ जाती है. यह सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता ही मुख्य वजह है कि भारत ग्लोबल हॉलीडे रैंकिंग में सबसे आगे है. 

नेपाल दूसरे स्थान पर 

नेपाल हर साल लगभग 35 पब्लिक छुट्टियों के साथ दूसरे स्थान पर है. नेपाल कई पारंपरिक कैलेंडर को मानता है. इसमें विक्रम संवत और नेपाल संवत सिस्टम शामिल है. दशईं और तिहार जैसे बड़े त्योहार कई दिनों तक मनाए जाते हैं. इससे छुट्टियों की संख्या ज्यादा होती है. हिंदू और बौद्ध परंपराओं के धार्मिक रीति रिवाज भी कुल छुट्टियों में जुड़ते हैं.

ईरान और म्यांमार 

ईरान और म्यांमार लगभग 26 पब्लिक छुट्टियों के साथ तीसरे स्थान पर हैं. ईरान में नौरोज सबसे लंबे और सबसे जरूरी छुट्टियों के समय में से एक है. धार्मिक रीति रिवाज छुट्टियों के दिनों की संख्या को और बढ़ा देते हैं. म्यांमार में बौद्ध त्योहार और मशहूर  थिंगयाग वॉटर  फेस्टिवल देश में छुट्टियों की ज्यादा संख्या में योगदान देते हैं. 

श्रीलंका भी लिस्ट में

श्रीलंका हर साल लगभग 25 पब्लिक छुट्टियों के साथ इसके ठीक पीछे है. श्रीलंका की एक खास बात पोया डे है. यह हर महीने की पूर्णिमा का दिन होता है जिसे पब्लिक हॉलिडे के रूप में मनाया जाता है. अकेले इसी वजह से हर साल 12 छुट्टियां होती हैं. 

कम पब्लिक हॉलिडे वाले देश 

कुछ ऐसे देश भी हैं जहां पर काफी कम पब्लिक हॉलिडे होते हैं. यूनाइटेड किंगडम में लगभग 10 पब्लिक हॉलिडे होते हैं. यूनाइटेड स्टेट्स में 11 फेडरल हॉलीडे होते हैं. साथ ही नीदरलैंड में लगभग 9 हॉलीडे होते हैं. वहीं मेक्सिको में भी हर साल लगभग 8 पब्लिक हॉलिडे होते हैं.

भारत इस लिस्ट में टॉप पर क्यों है?

भारत का टॉप पर होना काफी हद तक उसके कल्चरल प्लूरलिज्म की वजह से है. कई धर्म, भाषा और क्षेत्रीय परंपराओं के एक साथ होने की वजह से पब्लिक हॉलिडे कई तरह के त्योहार और रीति-रिवाज को दिखाते हैं.

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Published at : 16 Feb 2026 04:47 PM (IST)
India Holidays Most Public Holidays Nepal Holidays
