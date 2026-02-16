Tipu Sultan Controversy: हाल ही में महाराष्ट्र में हुए एक पॉलिटिकल विवाद में टीपू सुल्तान का नाम फिर से पब्लिक डिबेट में आ चुका है. दरअसल महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान से कर दी है. इसे लेकर विरोध तेज हो चुका है. इसी बीच आइए जानते हैं कि कहां से कहां तक फैली थी टीपू सुल्तान की सत्ता और महाराष्ट्र में आज वह इलाके कौन-कौन से हैं.

टीपू सुल्तान का साम्राज्य

टीपू सुल्तान ने 1782 से 1799 तक मैसूर किंगडम पर राज किया था. उसकी राजधानी श्रीरंगपटना थी जो आज के कर्नाटक में है. अपने पीक पर उसका साम्राज्य ज्यादातर साउथ इंडिया में सेंटर्ड था. इसमें आज के कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के बड़े हिस्से शामिल थे. उसके इलाके मालाबार कोस्ट के साथ-साथ फैले हुए थे. इसमें कैनरा और मालाबार के कुछ हिस्से शामिल थे और नॉर्थ में बेल्लारी तक पहुंचते थे. उत्तर की तरफ उसकी सीमाएं कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच के इलाकों तक पहुंचती थी. इसमें धरवाड़ और गजेंद्रगढ़ जैसे इलाके शामिल थे. यह इलाके आज कर्नाटक का हिस्सा हैं.

क्या टीपू सुल्तान ने कभी महाराष्ट्र पर राज किया?

पुराने समय में टीपू सुल्तान ने आज के महाराष्ट्र के ज्यादातर हिस्से पर सीधे राज नहीं किया था. उसके समय में महाराष्ट्र मराठा साम्राज्य का इलाका था जो पश्चिमी और मध्य भारत में एक बड़ी राजनीतिक ताकत थी. हालांकि इसका यह मतलब नहीं कि उसका कोई कनेक्शन नहीं था. टीपू सुल्तान और मराठों के बीच अक्सर कई लड़ाइयों में टकराव होता था. इन्हें मराठा मैसूर झगड़े के नाम से जाना जाता है. इन लड़ाइयों में बॉर्डर के किलों और इलाकों को लेकर झगड़े होते थे. यह आज के कर्नाटक महाराष्ट्र बॉर्डर के पास के इलाके हैं.

झगड़े वाले बॉर्डर इलाके

नरगुंड, बादामी और अदोनी जैसे कुछ किलों और कस्बों में मैसूर और मराठा सेनाओं के बीच जबरदस्त टकराव हुए. यह इलाके स्ट्रैटेजिक रूप से जरूरी थे क्योंकि यह दक्षिणी और पश्चिमी भारत के बीच ट्रेड रूट और मिलिट्री एक्सेस पॉइंट को कंट्रोल करते थे.

हिंगोली और मराठवाड़ा कनेक्शन

हिस्टोरिकल रिकार्ड बताते हैं कि हिंगोली जो कि आज के महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके में है, जैसे इलाकों पर बड़े मराठा मैसूर झगड़ों का असर पड़ा. टीपू सुल्तान की सेनाओं और बड़े डेक्कन इलाकों में मराठा सेनाओं के बीच लड़ाइयों और मिलिट्री एक्टिविटी के जिक्र हैं. इन झगड़ों के बाद इनमें से कुछ इलाके बाद में मैसूर के बजाय हैदराबाद की निजाम के कंट्रोल में आ गए.

