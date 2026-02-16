हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजTipu Sultan Controversy: कहां से कहां तक फैली थी टीपू सुल्तान की सत्ता, महाराष्ट्र में आज वो इलाके कौन-कौन से?

Tipu Sultan Controversy: कहां से कहां तक फैली थी टीपू सुल्तान की सत्ता, महाराष्ट्र में आज वो इलाके कौन-कौन से?

Tipu Sultan Controversy: हाल ही में महाराष्ट्र में टीपू सुल्तान को लेकर विवाद बड़ा हो गया है. आइए जानते हैं क्या है पूरा मामला और कहां से कहां तक फैली थी टीपू सुल्तान की सत्ता.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 16 Feb 2026 03:25 PM (IST)
Preferred Sources

Tipu Sultan Controversy: हाल ही में महाराष्ट्र में हुए एक पॉलिटिकल विवाद में टीपू सुल्तान का नाम फिर से पब्लिक डिबेट में आ चुका है.  दरअसल महाराष्ट्र कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष ने छत्रपति शिवाजी महाराज की तुलना टीपू सुल्तान से कर दी है. इसे लेकर विरोध तेज हो चुका है. इसी बीच आइए जानते हैं कि कहां से कहां तक फैली थी टीपू सुल्तान की सत्ता और महाराष्ट्र में आज वह इलाके कौन-कौन से हैं. 

टीपू सुल्तान का साम्राज्य 

टीपू सुल्तान ने 1782 से 1799 तक मैसूर किंगडम पर राज किया था. उसकी राजधानी श्रीरंगपटना थी जो आज के कर्नाटक में है. अपने पीक पर उसका साम्राज्य ज्यादातर साउथ इंडिया में सेंटर्ड था. इसमें आज के कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के बड़े हिस्से शामिल थे. उसके इलाके मालाबार कोस्ट के साथ-साथ फैले हुए थे. इसमें कैनरा और मालाबार के कुछ हिस्से शामिल थे और नॉर्थ में बेल्लारी तक पहुंचते थे. उत्तर की तरफ उसकी सीमाएं कृष्णा और तुंगभद्रा नदियों के बीच के इलाकों तक पहुंचती थी. इसमें धरवाड़ और गजेंद्रगढ़ जैसे इलाके शामिल थे. यह इलाके आज कर्नाटक का हिस्सा हैं.

क्या टीपू सुल्तान ने कभी महाराष्ट्र पर राज किया? 

पुराने समय में टीपू सुल्तान ने आज के महाराष्ट्र के ज्यादातर हिस्से पर सीधे राज नहीं किया था. उसके समय में महाराष्ट्र मराठा साम्राज्य का इलाका था जो पश्चिमी और मध्य भारत में एक बड़ी राजनीतिक ताकत थी. हालांकि इसका यह मतलब नहीं कि उसका कोई कनेक्शन नहीं था. टीपू सुल्तान और मराठों के बीच अक्सर कई लड़ाइयों में टकराव होता था. इन्हें मराठा मैसूर झगड़े के नाम से जाना जाता है. इन लड़ाइयों में बॉर्डर के किलों और इलाकों को लेकर झगड़े होते थे. यह आज के कर्नाटक महाराष्ट्र बॉर्डर के पास के इलाके हैं. 

झगड़े वाले बॉर्डर इलाके 

नरगुंड, बादामी और अदोनी जैसे कुछ किलों और कस्बों में मैसूर और मराठा सेनाओं के बीच जबरदस्त टकराव हुए. यह इलाके स्ट्रैटेजिक रूप से जरूरी थे क्योंकि यह दक्षिणी और पश्चिमी भारत के बीच ट्रेड रूट और मिलिट्री एक्सेस पॉइंट को कंट्रोल करते थे.

हिंगोली और मराठवाड़ा कनेक्शन

हिस्टोरिकल रिकार्ड बताते हैं कि हिंगोली जो कि आज के महाराष्ट्र के मराठवाड़ा इलाके में है, जैसे इलाकों पर बड़े मराठा मैसूर झगड़ों का असर पड़ा. टीपू सुल्तान की सेनाओं और बड़े डेक्कन इलाकों में मराठा सेनाओं के बीच लड़ाइयों और मिलिट्री एक्टिविटी के जिक्र हैं. इन झगड़ों के बाद इनमें से कुछ इलाके बाद में मैसूर के बजाय हैदराबाद की निजाम के कंट्रोल में आ गए.

ये भी पढ़ें: कौन हैं नोबेल प्राइज पाने वाले पांचवें मैरिड कपल, जानें उनके अलावा कितने जोड़ों को मिल चुका यह पुरस्कार

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 16 Feb 2026 03:25 PM (IST)
Tags :
Tipu Sultan Tipu Sultan Controversy Mysore Empire
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
T20 वर्ल्डकप में भारत ने PAK को रौंदा तो PoK में मना जश्न, लोगों ने जमकर किया डांस, वीडियो वायरल
T20 वर्ल्डकप में भारत ने PAK को रौंदा तो PoK में मना जश्न, लोगों ने जमकर किया डांस, वीडियो वायरल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में SIR पर अखिलेश यादव का बड़ा दावा, सपा चीफ ने कहा- फर्जी साइन से वोट कटवा रही BJP
यूपी में SIR पर अखिलेश यादव का बड़ा दावा, सपा चीफ ने कहा- फर्जी साइन से वोट कटवा रही BJP
विश्व
Global Christian Population: दुनिया में घट रही इस धर्म की आबादी, बड़ी गिरावट, हिंदुओं की स्थिति क्या? नई रिपोर्ट ने चौंकाया
दुनिया में घट रही इस धर्म की आबादी, बड़ी गिरावट, हिंदुओं की स्थिति क्या? नई रिपोर्ट ने चौंकाया
क्रिकेट
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
Advertisement

वीडियोज

Bhiwadi Fire Breaking: फैक्ट्री में आग का कहर, 8 लोग झुलसे | Rajasthan | ABP News
Bhiwadi Fire Breaking: भिवाड़ी में फैक्ट्री में लगी भयंकर आग, सबकुछ जलकर खाक! | Rajasthan
UP Election 2027: यूपी में Asaduddin Owaisi की एंट्री से किसको ज्यादा नुकसान-किसे फायदा? की एंट्री!
Top Headlines: अभी की बड़ी खबरें | T20 World Cup 2026 | RSS | PM Modi | Lalu Yadav | Salman Khan
T20 World Cup 2026: वर्ल्ड कप तीसरी जीत के साथ टीम इंडिया ने सुपर 8 में बनाई जगह | IND Vs Pak
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
T20 वर्ल्डकप में भारत ने PAK को रौंदा तो PoK में मना जश्न, लोगों ने जमकर किया डांस, वीडियो वायरल
T20 वर्ल्डकप में भारत ने PAK को रौंदा तो PoK में मना जश्न, लोगों ने जमकर किया डांस, वीडियो वायरल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में SIR पर अखिलेश यादव का बड़ा दावा, सपा चीफ ने कहा- फर्जी साइन से वोट कटवा रही BJP
यूपी में SIR पर अखिलेश यादव का बड़ा दावा, सपा चीफ ने कहा- फर्जी साइन से वोट कटवा रही BJP
विश्व
Global Christian Population: दुनिया में घट रही इस धर्म की आबादी, बड़ी गिरावट, हिंदुओं की स्थिति क्या? नई रिपोर्ट ने चौंकाया
दुनिया में घट रही इस धर्म की आबादी, बड़ी गिरावट, हिंदुओं की स्थिति क्या? नई रिपोर्ट ने चौंकाया
क्रिकेट
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
फुल कंबल कुटाई…वीरेंद्र सहवाग ने टीम इंडिया की जीत के बाद पाकिस्तान के लिए मजे, पोस्ट वायरल
टेलीविजन
माही विज संग तलाक के बाद मीशा अय्यर को डेट कर रहे हैं जय भानुशाली? सच्चाई आई सामने
माही विज संग तलाक के बाद मीशा अय्यर को डेट कर रहे हैं जय भानुशाली? सच का हुआ खुलासा
हेल्थ
Cervical Cancer Screening: महिलाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे बड़ा खतरा, जानें 5 मिनट का टेस्ट कैसे बचा सकता है जान?
महिलाओं के लिए सर्वाइकल कैंसर दूसरा सबसे बड़ा खतरा, जानें 5 मिनट का टेस्ट कैसे बचा सकता है जान?
यूटिलिटी
होली पर दिल्ली से जाना चाहते हैं बिहार, यहां देख लें 'होली स्पेशल ट्रेनों' की पूरी लिस्ट
होली पर दिल्ली से जाना चाहते हैं बिहार, यहां देख लें 'होली स्पेशल ट्रेनों' की पूरी लिस्ट
शिक्षा
UP Board Exams 2026: 10वीं और 12वीं परीक्षा से पहले सख्त हुई सुरक्षा, बोर्ड ने जारी की नई गाइडलाइंस
10वीं और 12वीं परीक्षा से पहले सख्त हुई सुरक्षा, यूपी बोर्ड ने जारी की नई गाइडलाइंस
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
Embed widget