अब खरीदेंगे नहीं बेचेंगे, भारत बनाने जा रहा फाइटर जेट, दुनिया देखेगी ताकत
भारत अब रक्षा निर्यातक बनने की ओर है. वडोदरा में तैयार पहला मेड इन इंडिया C-295 विमान सितंबर में वायुसेना को मिलेगा. यह दुर्गम इलाकों में भारी पेलोड ले जाने में सक्षम और पूरी तरह सुरक्षित है.
- पहला 'मेड इन इंडिया' C-295 विमान सितंबर में भारतीय वायुसेना में शामिल होगा.
- भारत ने स्पेन से 56 विमानों का समझौता किया, 40 वडोदरा में बनेंगे.
- यह विमान पुराने एवरो विमानों की जगह परिवहन क्षमता बढ़ाएगा.
- कच्चे रनवे पर उतरने और भारी सामान ले जाने में सक्षम है.
भारत अब रक्षा सौदों के लिए दुनिया के सामने हाथ फैलाने वाला देश नहीं, बल्कि खुद सैन्य साजो-सामान बनाने और निर्यात करने वाला महाशक्ति बनने की राह पर है. वडोदरा के टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स प्लांट से बाहर निकलता C-295 विमान केवल धातु का एक ढांचा नहीं है, बल्कि यह भारत के आत्मनिर्भर होने के स्वाभिमान की एक बुलंद गूंज है. दशकों तक हम विदेशी तकनीक और विमानों के भरोसे रहे, लेकिन अब भारतीय इंजीनियरिंग और निजी क्षेत्र की ताकत सातवें आसमान को छूने को बेताब है. यह विमान भारत की सैन्य क्षमता में क्रांतिकारी बदलाव का आगाज है.
सितंबर में इतिहास रचेगा पहला मेड इन इंडिया विमान
भारतीय वायुसेना के बेड़े में इसी साल सितंबर में पहला 'मेड इन इंडिया' C-295 एयरक्राफ्ट शामिल होने जा रहा है. गुजरात के वडोदरा में स्थित टाटा-एयरबस प्लांट ने इस अत्याधुनिक विमान को तैयार कर लिया है. यह देश के इतिहास में पहली बार हो रहा है जब कोई निजी कंपनी पूरी तरह से एक सैन्य विमान का निर्माण और असेंबली कर रही है. अक्टूबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और स्पेन के प्रधानमंत्री पेड्रो सांचेज ने इस प्लांट का उद्घाटन किया था, जो अब अपने पहले उत्पाद के साथ दुनिया के सामने आने को तैयार है.
भारत का स्पेन के साथ 56 विमानों का समझौता
भारत ने स्पेन के साथ कुल 56 C-295 विमानों का समझौता किया है. इस डील की खास बात यह है कि 16 विमान सीधे स्पेन से बनकर आएंगे, जबकि शेष 40 विमानों का निर्माण पूरी तरह से वडोदरा के प्लांट में होगा. टाटा एडवांस्ड सिस्टम्स लिमिटेड और एयरबस का यह संयुक्त उद्यम भारत में विमानों की मैन्युफैक्चरिंग, असेंबलिंग, टेस्टिंग और मेंटेनेंस (MRO) का केंद्र बनेगा. वडोदरा के हरनी में बनी फाइनल असेंबली लाइन इस समय इंजन फिटिंग और डिजिटल सिस्टम के अंतिम चरण पर काम कर रही है.
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पुराने एवरो बेड़े का आधुनिक विकल्प
भारतीय वायुसेना लंबे समय से 1960 के दशक के पुराने एवरो-748 विमानों पर निर्भर थी, जिन्हें अब रिटायर करने का समय आ गया है. C-295 विमान न केवल उन पुराने विमानों की जगह लेगा, बल्कि वायुसेना की परिवहन क्षमता को 50 प्रतिशत तक बढ़ा देगा. यह विमान लद्दाख जैसे दुर्गम और चीन-पाकिस्तान की संवेदनशील सीमाओं पर रसद पहुंचाने में निर्णायक भूमिका निभाएगा. अपनी बेमिसाल टैक्टिकल ट्रांसपोर्ट क्षमता के कारण इसे इस श्रेणी का राजा माना जा रहा है.
कच्चे रनवे पर उतरने की क्षमता
C-295 विमान की सबसे बड़ी खूबी इसकी शॉर्ट टेक-ऑफ और लैंडिंग (STOL) क्षमता है. यह विमान महज 670 मीटर के छोटे से रनवे से उड़ान भर सकता है और सिर्फ 320 मीटर की दूरी में लैंड कर सकता है. भारत की पहाड़ी सीमाओं पर जहां रनवे छोटे और कच्चे होते हैं, वहां यह विमान किसी गेम-चेंजर से कम नहीं होगा. उबड़-खाबड़ इलाकों में रसद और सैनिकों को तेजी से तैनात करने के मामले में यह भारतीय रक्षा उद्योग के लिए एक बड़ी उपलब्धि है.
ताकत और पेलोड का जबरदस्त कॉम्बिनेशन
तकनीकी रूप से C-295 एक बेहद शक्तिशाली मशीन है. यह एक बार में करीब 9.2 टन वजन उठाने में सक्षम है. इसके भीतर 71 सैनिक या 50 पैराट्रूपर्स आराम से सफर कर सकते हैं. आपातकालीन स्थिति में इसे एयर एम्बुलेंस बनाकर 24 स्ट्रेचर रखे जा सकते हैं. यह विमान 480 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से उड़ता है और एक बार ईंधन भरने पर लगभग 5,000 किलोमीटर की लंबी दूरी तय कर सकता है, जो इसे लंबी मिशन अवधि के लिए उपयुक्त बनाता है.
अत्याधुनिक तकनीक
यह विमान सिर्फ सामान ढोने तक सीमित नहीं है. इसे समुद्री निगरानी, आपदा राहत और इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर जैसे जटिल ऑपरेशनों के लिए भी तुरंत तैयार किया जा सकता है. इसके पिछले हिस्से में लगा बड़ा रियर रैंप डोर भारी हथियारों और सैन्य जीपों की लोडिंग को आसान बनाता है. साथ ही, इसका अत्याधुनिक ग्लास कॉकपिट और स्मार्ट कंट्रोल सिस्टम पायलटों को खराब मौसम और रात के घने अंधेरे में भी सटीक नेविगेशन और सुरक्षित उड़ान की सुविधा प्रदान करता है.
स्वदेशी सुरक्षा और ग्लोबल एक्सपोर्ट हब
भारत में तैयार हो रहे इन विमानों में स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर सूट लगाया गया है, जो इन्हें दुश्मन की मिसाइलों और रडार की नजर से बचाने में सक्षम है. वडोदरा का यह प्लांट सिर्फ भारत की जरूरतों को ही पूरा नहीं करेगा, बल्कि भविष्य में यहां से दूसरे देशों को भी C-295 विमानों का निर्यात किया जाएगा. यह कदम भारत को दुनिया के बड़े डिफेंस एक्सपोर्ट हब के रूप में स्थापित करेगा, जिससे मेक इन इंडिया, मेक फॉर द वर्ल्ड का सपना सच होगा.
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