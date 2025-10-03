India China Direct Flight: भारत और चीन के आपसी रिश्ते पिछले कुछ सालों से तनाव भरे रहे हैं, लेकिन दोनों देश अब धीरे-धीरे फिर से दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं. इसी बीच बड़ी खबर सामने आई है. दरअसल, भारत और चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट्स फिर से शुरू हो रही हैं, जो कोविड-19 महामारी और सीमा विवाद के चलते लगभग पांच सालों से बंद थीं.

भारत की सबसे बड़ी प्राइवेट एयरलाइन कंपनियों में से एक इंडिगो ने हाल ही में घोषणा की है कि वह 26 अक्टूबर 2025 से कोलकाता और चीन के ग्वांगझू के बीच डायरेक्ट डेली फ्लाइट शुरू करने जा रही है. इंडिगो ने यह भी कहा है कि वह जल्द ही दिल्ली से ग्वांगझू के बीच भी सीधी उड़ान शुरू करने की योजना बना रही है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि दिल्ली से चीन का ग्वांगझू कितना दूर है, जहां के लिए 5 साल बाद भारत-चीन के बीच डायरेक्ट फ्लाइट शुरू हो रही है.

दिल्ली से चीन का ग्वांगझू कितना दूर है

दिल्ली से ग्वांगझू के बीच की हवाई दूरी लगभग 3,655 किलोमीटर है. अगर आप सीधे हवाई जहाज से यात्रा करें तो यह दूरी तय करने में लगभग 8 से 10 घंटे का समय लग सकता है. हालांकि, यह इस पर निर्भर करता है कि उड़ान डायरेक्ट है या उसमें कोई स्टॉप है. ग्वांगझू चीन का एक बड़ा शहर है, जो गुआंगडोंग प्रांत की राजधानी है. यह शहर दक्षिणी चीन का सबसे बड़ा औद्योगिक, आर्थिक और सांस्कृतिक केंद्र माना जाता है. ग्वांगझू, चीन के टॉप 10 सबसे बड़े शहरों में पांचवें स्थान पर आता है. यह शहर पर्ल रिवर डेल्टा क्षेत्र में स्थित है, जो हांगकांग और मकाऊ के भी करीब है.

5 साल बाद फिर से उड़ान भरेंगी फ्लाइट्स

2019-2020 में जब दुनिया कोरोना वायरस से जूझ रही थी, उस वक्त चीन के लिए भारत से सीधी उड़ानें पूरी तरह बंद कर दी गई थीं. अब करीब पांच साल बाद, जब हालात सामान्य हो चुके हैं और दोनों देशों के बीच बातचीत भी दोबारा शुरू हो चुकी है. ऐसे में बार फिर से यह फ्लाइट सेवा शुरू की जा रही है. इंडिगो की कोलकाता से ग्वांगझू की फ्लाइट हर रात 10 बजे उड़ान भरेगी और चीन के लोकल समय अनुसार सुबह 4:05 बजे वहां लैंड करेगी. इस फ्लाइट का किराया लगभग 15,708 होगा यानी इंडिगो जल्द ही दिल्ली से ग्वांगझू के लिए भी डायरेक्ट फ्लाइट शुरू की जाएगी, जिससे यात्रा और भी आसान हो जाएगी.

यह भी पढ़ें Unhappiest Countries: दुनिया के इन देशों के लोग हैं सबसे दुखी, रहने के लिए नहीं है अच्छी स्थिति