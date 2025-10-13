Biggest Scam Of India: देश में भ्रष्टाचार के कई ऐसे मामले सामने आए हैं जिन्होंने सरकारों को हिला दिया, नेताओं के राजनीतिक करियर को प्रभावित किया और जनता का विश्वास तोड़ दिया. हाल ही में एक बार फिर चर्चा में आया है IRCTC होटल घोटाला, जिसमें पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव पर भ्रष्टाचार और साजिश के आरोप तय हुए हैं. राउज एवेन्यू कोर्ट के इस फैसले के बाद यह मामला फिर सुर्खियों में है. लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह देश का सबसे बड़ा घोटाला है? आइए जानते हैं कि IRCTC घोटाला भारत के अन्य बड़े घोटालों की तुलना में किस पायदान पर है.

देश के सबसे बड़े घोटाले कौन से हैं?

2G स्पेक्ट्रम घोटाला: यह घोटाला भारत के सबसे चर्चित और आर्थिक रूप से सबसे बड़े घोटालों में से एक है. इसमें सरकार ने मोबाइल टेलीकॉम कंपनियों को 2G स्पेक्ट्रम लाइसेंस बाजार मूल्य से कई गुना कम कीमत पर दिए गए थे. इसमें अनुमानित नुकसान लगभग 1.76 लाख करोड़ रुपये बताया गया. इस मामले ने तत्कालीन यूपीए सरकार की छवि को बहुत प्रभावित किया और राजनीति में भारी हलचल मचाई.

कोयला आवंटन घोटाला: इसमें भारत के कोयला ब्लॉकों को उद्योगपतियों को बिना सही प्रक्रिया के आवंटित करने का आरोप था. इससे सरकारी खजाने को अनुमानित 1.86 लाख करोड़ रुपये का नुकसान हुआ था. यह घोटाला भी राजनीतिक और कानूनी दृष्टि से बहुत बड़ा माना जाता है.

कॉमनवेल्थ गेम्स घोटाला: दिल्ली में आयोजित कॉमनवेल्थ खेलों के आयोजन, स्टेडियम निर्माण और उपकरण खरीद में भ्रष्टाचार सामने आया था. अनुमानित नुकसान लगभग 70,000 करोड़ रुपये का बताया गया. इस घोटाले ने अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की छवि को भी प्रभावित किया था.

नीरव मोदी: पंजाब नेशनल बैंक (PNB) घोटाला (2018) हीरा व्यापारी नीरव मोदी ने फर्जी लेटर ऑफ अंडरटेकिंग (LoU) के जरिए PNB बैंक से करीब 13,000 करोड़ रुपये का कर्ज लिया और चुकाया नहीं. यह मामला बैंकिंग सेक्टर में सबसे बड़े धोखाधड़ी मामलों में गिना जाता है.

विजय माल्या: बैंक लोन धोखाधड़ी (2016) शराब कारोबारी विजय माल्या ने कई सरकारी बैंकों से कुल 9000 करोड़ रुपये से अधिक के लोन का इस्तेमाल किए बिना अपने कॉमर्शियल इंट्रेस्ट में लगाया. यह मामला वित्तीय घोटालों में सबसे बड़े और चर्चित मामलों में शामिल है.

चारा घोटाला: यह झारखंड (तत्कालीन बिहार) का सबसे बड़ा घोटाला था. इसमें सरकारी खजाने से किसानों के चारे के लिए आवंटित करोड़ों रुपये का गलत इस्तेमाल किया गया था. राशि लगभग 9.4 करोड़ रुपये से लेकर अलग-अलग जांचों में बढ़कर हजारों करोड़ रुपये तक बताई गई. इस घोटाले में तत्कालीन मुख्यमंत्री लालू प्रसाद यादव सहित कई राजनेताओं और सरकारी अधिकारियों का नाम सामने आया था. यह घोटाला राजनीति और कानून के दृष्टिकोण से बहुत बड़ा माना जाता है.

IRCTC घोटाला

IRCTC होटल घोटाला, जिसमें पूर्व रेल मंत्री लालू प्रसाद यादव, बिहार की पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और उनके बेटे तेजस्वी यादव आरोपी हैं, आर्थिक रूप से बाकी के घोटालों की तुलना में बहुत छोटा है. इसमें कथित रूप से केवल कुछ करोड़ रुपये की अनियमितताओं की बात कही जाती है.

