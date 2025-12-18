इस मुस्लिम देश में हिंदुओं को मिलती है सबसे ज्यादा आजादी, मंदिर से लेकर इन चीजों में छूट

अक्सर यह कहा जाता है कि मुस्लिम बहुल देशों में अल्पसंख्यकों, खासकर हिंदुओं को समान अधिकार नहीं मिलते. कुछ लोग तो यह तर्क भी देते हैं कि जब मुस्लिम देशों में हिंदू सुरक्षित नहीं हैं, तो भारत में मुसलमानों को बराबरी के अधिकारों की बात नहीं करनी चाहिए. हालांकि, दुनिया में कई ऐसे मुस्लिम-बहुल देश हैं जहां हिंदू न सिर्फ शांति से रहते हैं, बल्कि उन्हें धार्मिक स्वतंत्रता, सांस्कृतिक पहचान और कानूनी अधिकार भी प्राप्त हैं. तो आइए जानते हैं कि किस मुस्लिम देश में हिंदुओं को सबसे ज्यादा आजादी मिलती है.

किस मुस्लिम देश में हिंदुओं को सबसे ज्यादा आजादी मिलती है

इंडोनेशिया में हिंदुओं को सबसे ज्यादा आजादी मिलती है. यहां हिंदुओं के लिए अलग से कानून और संस्थाएं हैं जो उनके धार्मिक और सामाजिक अधिकारों की रक्षा करती हैं. इंडोनेशिया में हिंदू धर्म परिषद (Hindu Dharma Council) हिंदुओं के विवाह, परिवार और धार्मिक मामलों को देखती है. यह दुनिया का सबसे बड़ा मुस्लिम बहुल देश है, लेकिन यहां लगभग 1.7 प्रतिशत हिंदू रहते हैं. वहीं मलेशिया में हिंदू आबादी लगभग 6.3 प्रतिशत है. इन दोनों देशों में हिंदू और मुसलमान आमतौर पर शांति से रहते हैं. इंडोनेशिया में महाभारत और रामायण ग्रंथ वहां की लोक कथाओं और पर्वों का हिस्सा हैं. यहां कठपुतलियों और नाटकों में रामायण और महाभारत के पात्र दिखाए जाते हैं.

सांस्कृतिक और ऐतिहासिक जुड़ाव

भारत और इंडोनेशिया के संबंध हजारों साल पुराने हैं. प्राचीन भारतीय व्यापारी और नाविक वहां जाते थे, जिसके कारण इंडोनेशिया में हिंदू और बौद्ध धर्म का गहरा प्रभाव पड़ा.जावा और बाली जैसे क्षेत्रों में प्राचीन हिंदू-बौद्ध साम्राज्यों का प्रभाव स्पष्ट है. इंडोनेशिया की भाषा बहासा इंडोनेशिया में संस्कृत के कई शब्द आज भी प्रचलित हैं. भारतीय महाकाव्य और संस्कृति ने यहां के स्थापत्य, साहित्य और धार्मिक परंपराओं पर गहरा असर डाला है.

