हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकिस देश में सबसे सस्ती मिलती है शराब, वहां से कितनी बोतल ला सकते हैं भारत?

किस देश में सबसे सस्ती मिलती है शराब, वहां से कितनी बोतल ला सकते हैं भारत?

कुछ जगह शराब काफी महंगी होती है तो कुछ जगह बेहद सस्ती,  लेकिन दुनिया के कुछ देशों में शराब बेहद कम दाम पर मिलती है. अगर आप किसी ऐसी जगह घूमने जाएं तो वहां से भारत में कितनी शराब ला सकते हैं?

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 10 Dec 2025 12:59 PM (IST)
दुनिया भर में शराब पीने वालों की एक ही शिकायत अक्सर सुनने को मिलती है कि कीमतें बहुत बढ़ गई हैं. भारत में भी कई लोग इस बात से परेशान रहते हैं कि एक ही ब्रांड की शराब अलग-अलग राज्यों में अलग कीमत पर मिलती है. कुछ जगह यह काफी महंगी होती है, तो कुछ जगह बेहद सस्ती,  लेकिन दुनिया के कुछ देशों में शराब बेहद कम दाम पर मिलती है, और अगर आप किसी ऐसी जगह घूमने जाएं तो वहां से भारत में कितनी शराब अपने साथ ला सकते हैं तो आइए आज हम आपको बताते हैं कि किस देश में शराब सबसे सस्ती मिलती है और वहां से भारत कितनी बोतल ला सकते हैं. 

किस देश में शराब सबसे सस्ती मिलती है

जब सबसे कम कीमत वाली शराब की बात होती है, तो सबसे पहला नाम वियतनाम का आता है . कई मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार, वियतनाम में शराब की कीमत करीब 35 रुपये तक होती है. यहां की औसत इनकम भी लगभग 1 लाख रुपये प्रति व्यक्ति बताई जाती है, इसलिए लोगों के लिए शराब खरीदना और भी आसान हो जाता है.  वहीं वियतनाम के बाद सस्ती शराब के लिए यूक्रेन भी काफी मशहूर है. यहां कुछ शराब 45 रुपये के आसपास भी मिल जाती है. कम टैक्स और कम प्रोडक्शन लागत की वजह से यहां कीमतें बहुत कम रखी जाती हैं. अफ्रीका का देश जांबिया भी सस्ती शराब के लिए जाना जाता है. यहां एक बोतल शराब की कीमत लगभग 75 रुपये के आसपास होती है. 

कम कीमत का कारण क्या है?

कुछ देशों जैसे यूक्रेन, वेनेजुएला और जांबिया में शराब इसलिए सस्ती है क्योंकि सरकारें एक्साइज ड्यूटी बहुत कम रखती हैं, प्रोडक्शन लागत कम होती है और स्थानीय लोग ज्यादा शराब पीते हैं, इसलिए मांग भी ज्यादा है

किसी देश से कितनी बोतल ला सकते हैं भारत?

अगर आप वियतनाम या किसी अन्य देश से भारत वापस आ रहे हैं तो शराब लाने पर कुछ नियम लागू होते हैं. भारत के नियमों के अनुसार, आप 2 लीटर वाइन या स्पिरिट बिना किसी शुल्क के ला सकते हैं. यह आपका ड्यूटी-फ्री अलाउंस है. अगर आप इससे ज्यादा शराब लाते हैं, तो आपको कस्टम शुल्क देना पड़ेगा, जो काफी ज्यादा होता है. ये वाइन पर लगभग 206 प्रतिशत ड्यूटी है और स्पिरिट पर लगभग 218 प्रतिशत तक ड्यूटी है यानी महंगी से महंगी शराब भी भारत लाते समय बहुत ज्यादा महंगी पड़ सकती है. 

Published at : 10 Dec 2025 12:57 PM (IST)
