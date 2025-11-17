हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकिन देशों में कुत्ते-बिल्ली की तरह पाल सकते हैं शेर, जानें क्या हैं नियम?

किन देशों में कुत्ते-बिल्ली की तरह पाल सकते हैं शेर, जानें क्या हैं नियम?

कुछ देशों में शेर और चीते घर में आराम से रहते हैं. वहीं भारत-पाकिस्तान में कानून सख्त हो चुके हैं. जंगली जानवरों की पालना सिर्फ शौक नहीं, बल्कि सुरक्षा और जिम्मेदारी का सवाल है.

By : निधि पाल | Updated at : 17 Nov 2025 09:58 AM (IST)
Countries Where Lions Can Be Kept As Pets: सोचिए, आप सुबह अपने घर में कॉफी पी रहे हैं और उसी समय शेर या चीते आपके पास आराम से लेटे हैं. सुनकर अजीब लगता है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसे देश हैं, जहां लोग कुत्ते-बिल्ली की तरह शेर, चीता और तेंदुए पालते हैं. अमेरिका और दुबई जैसे देशों में ये आम बात है, जबकि पाकिस्तान और भारत में इसके नियम कड़े हैं. आखिर क्यों कुछ देशों में खूंखार जानवर घरों में पाले जा सकते हैं और कुछ में नहीं?

अमेरिका में पालतू शेर और चीते

अमेरिका में कई राज्यों में लोग अपने घरों में जंगली जानवर रखते हैं. इनमें शेर, चीता और लोमड़ी जैसी प्रजातियां शामिल हैं. रिपोर्ट के मुताबिक अमेरिका के लगभग 12 राज्यों में करीब 5,000 से ज्यादा चीते घरों में पाले जा रहे हैं. जंगलों में इनकी संख्या अब बहुत कम रह गई है. अमेरिका में नियम राज्यवार अलग हैं, लेकिन कई जगहों पर इन जानवरों को पालतू रखने पर पूरी तरह कोई पाबंदी नहीं है.

संयुक्त अरब अमीरात (UAE)

UAE में अमीर लोग शेर, चीते और तेंदुए पालते हैं. अक्टूबर 2016 में दुबई के बीच पर एक कार काफिले के साथ 5 चीतों की तस्वीर वायरल हुई थी. ये सभी पालतू थे और अपने मालिकों के साथ लग्जरी कार में घूम रहे थे. हालांकि 2017 के बाद UAE ने वन्य जीव संरक्षण अधिनियम लागू किया, जिसके तहत घर में इन जानवरों को रखने पर 1 करोड़ रुपये का जुर्माना या 6 महीने की जेल हो सकती है. अब इन जानवरों को चिड़ियाघरों, रिसर्च सेंटर या सर्कस में ही रखने की अनुमति है.

पाकिस्तान में शेर और चीते

पहले पाकिस्तान में राजनेता और बड़े लोग शेर और चीते पालते थे. लोग अक्सर इनके साथ तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालते थे. 2009 में नवाज शरीफ के भांजे सलमान शाहबाज ने शेर पालने की इजाजत मांगी, जिससे विवाद बढ़ गया था. कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन एंडेजर्ड स्पीशीज के आदेश के बाद सभी पालतू जंगली जानवर चिड़ियाघर भेज दिए गए थे.

भारत में नियम कड़े

भारत में यह पूरी तरह प्रतिबंधित है. वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के तहत बाघ, शेर और अन्य जंगली जानवरों को निजी तौर पर पालने की अनुमति नहीं है. केवल चिड़ियाघर, रिसर्च सेंटर या वन्य जीव संरक्षण परियोजनाओं के अंतर्गत ही इनका पालन संभव है.

नियम और सुरक्षा का महत्व

जंगली जानवर घर में रखना केवल शौक नहीं, बल्कि खतरे और जिम्मेदारी का विषय है. अमेरिका और UAE जैसे देशों में कानून राज्य या संघीय स्तर पर अलग-अलग होते हैं. वहीं पाकिस्तान और भारत में कानून इतना सख्त है कि गैरकानूनी पालन भारी जुर्माना और जेल की सजा तक ला सकता है.

यह भी पढ़ें: Indian Railways Pet Rules: क्या ट्रेन में कुत्तों को ले जा सकते हैं, जानें क्या है भारतीय रेलवे का नियम

Published at : 17 Nov 2025 09:58 AM (IST)
