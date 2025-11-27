पाकिस्तानी जेल में किसी की हत्या हो जाए तो किसे मिलती है सजा, क्या कहता है कानून?

Imran Khan News: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर मामला गहराता जा रहा है. भले ही अदियाला जेल प्रशासन ने कहा हो कि इमरान खान पूरी तरह स्वस्थ हैं और उनकी सुरक्षा को कोई खतरा नहीं हैं, लेकिन इमरान खान के समर्थक इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं. इमरान के समर्थकों को लग रहा है कि या तो जेल में उनकी हत्या कर दी गई है या फिर उन्हें कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है. इमरान खान की हत्या की यह खबर पूरे पाकिस्तान में फैल गई है, जिसके बाद लोग अदियाला जेल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं.

इमरान खान को लेकर यह अफवाहें तब सामने आईं, जब उनकी बहनों ने आरोप लगाया कि कोर्ट की परमीशन के बाद भी उन्हें इमरान से मिलने नहीं दिया जा रहा है और न ही उनके स्वास्थ्य के बारे में कोई अपडेट दी गई है. इमरान खान की बहनों ने भी उनकी हत्या का अंदेशा जताया है. ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान की जेल में किसी की हत्या हो जाती है तो किसे सजा मिलती है और कितनी सजा मिलती है? इसको लेकर नियम क्या है? चलिए जानते हैं...

कई बार जताया जा चुका है हत्या का अंदेशा

बता दें, इमरान खान को लेकर ऐसी खबरें पहली बार सामने नहीं आ रही हैं. कई मौकों पर उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की जा चुकी है, यहां तक कि इमरान खान खुद पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर से खुद की हत्या का खतरा जता चुके हैं. इस बार भी इन खबरों ने तब तूल पकड़ा, जब कई दिनों से इमरान खान के बारे में कोई अपडेट सामने नहीं आया. इमरान की बहनों का कहना है कि उन्हें न तो मिलने दिया जा रहा है और न ही उनके स्वास्थ्य के बारे में बताया जा रहा है, उन्हें शक है या तो इमरान खान को किसी दूसरी जगह ले जाया गया है या फिर उनके साथ कुछ गलत हुआ है.

जेल में हत्या को लेकर क्या है कानून?

भारत की तरह पाकिस्तान में भी हत्या, अपराध और जुर्म जैसे मामलों को देखने के लिए दंड संहिता तैयार की गई है. पाकिस्तान में पाकिस्तान पीनल कोड के तहत अपराधों की सुनवाई की जाती है. जहां तक जेल में हत्या का सवाल है तो इस मामले में दोषी पर हत्या का ही मामला दर्ज होगा. पाकिस्तान पीनल कोड के तहत हत्या के मामले में धारा 302 के तहत सुनवाई की जाती है, जिसमें मौत की सजा से लेकर आजीवन कारावास की सजा शामिल है. ऐसे मामले में दोषी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने की प्रक्रिया भारतीय कानून से बहुत हद तक मिलती जुलती है.

