हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजपाकिस्तानी जेल में किसी की हत्या हो जाए तो किसे मिलती है सजा, क्या कहता है कानून?

पाकिस्तानी जेल में किसी की हत्या हो जाए तो किसे मिलती है सजा, क्या कहता है कानून?

Imran Khan News: इमरान खान की बहनों को शक है या तो इमरान खान को किसी दूसरी जगह ले जाया गया है या फिर उनके साथ कुछ गलत हुआ है. इसके बाद इमरान के समर्थक सड़क पर उतर आए हैं.

By : प्रांजुल श्रीवास्तव | Updated at : 27 Nov 2025 05:23 PM (IST)
Preferred Sources

Imran Khan News: पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान को लेकर मामला गहराता जा रहा है. भले ही अदियाला जेल प्रशासन ने कहा हो कि इमरान खान पूरी तरह स्वस्थ हैं और उनकी सुरक्षा को कोई खतरा नहीं हैं, लेकिन इमरान खान के समर्थक इस बात को मानने को तैयार नहीं हैं. इमरान के समर्थकों को लग रहा है कि या तो जेल में उनकी हत्या कर दी गई है या फिर उन्हें कहीं और शिफ्ट कर दिया गया है. इमरान खान की हत्या की यह खबर पूरे पाकिस्तान में फैल गई है, जिसके बाद लोग अदियाला जेल के बाहर प्रदर्शन कर रहे हैं. 

इमरान खान को लेकर यह अफवाहें तब सामने आईं, जब उनकी बहनों ने आरोप लगाया कि कोर्ट की परमीशन के बाद भी उन्हें इमरान से मिलने नहीं दिया जा रहा है और न ही उनके स्वास्थ्य के बारे में कोई अपडेट दी गई है. इमरान खान की बहनों ने भी उनकी हत्या का अंदेशा जताया है. ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि अगर पाकिस्तान की जेल में किसी की हत्या हो जाती है तो किसे सजा मिलती है और कितनी सजा मिलती है? इसको लेकर नियम क्या है? चलिए जानते हैं... 

कई बार जताया जा चुका है हत्या का अंदेशा

बता दें, इमरान खान को लेकर ऐसी खबरें पहली बार सामने नहीं आ रही हैं. कई मौकों पर उनकी सुरक्षा को लेकर चिंता जाहिर की जा चुकी है, यहां तक कि इमरान खान खुद पाकिस्तान के सेना प्रमुख आसिम मुनीर से खुद की हत्या का खतरा जता चुके हैं. इस बार भी इन खबरों ने तब तूल पकड़ा, जब कई दिनों से इमरान खान के बारे में कोई अपडेट सामने नहीं आया. इमरान की बहनों का कहना है कि उन्हें न तो मिलने दिया जा रहा है और न ही उनके स्वास्थ्य के बारे में बताया जा रहा है, उन्हें शक है या तो इमरान खान को किसी दूसरी जगह ले जाया गया है या फिर उनके साथ कुछ गलत हुआ है. 

जेल में हत्या को लेकर क्या है कानून?

भारत की तरह पाकिस्तान में भी हत्या, अपराध और जुर्म जैसे मामलों को देखने के लिए दंड संहिता तैयार की गई है. पाकिस्तान में पाकिस्तान पीनल कोड के तहत अपराधों की सुनवाई की जाती है. जहां तक जेल में हत्या का सवाल है तो इस मामले में दोषी पर हत्या का ही मामला दर्ज होगा. पाकिस्तान पीनल कोड के तहत हत्या के मामले में धारा 302 के तहत सुनवाई की जाती है, जिसमें मौत की सजा से लेकर आजीवन कारावास की सजा शामिल है. ऐसे मामले में दोषी व्यक्ति पर मुकदमा चलाने की प्रक्रिया भारतीय कानून से बहुत हद तक मिलती जुलती है. 

यह भी पढ़ें: इमरान खान पर जेल में हर महीने कितना खर्च कर देती है पाकिस्तान सरकार, जान लीजिए पूरा हिसाब-किताब

About the author प्रांजुल श्रीवास्तव

प्रांजुल श्रीवास्तव एबीपी न्यूज में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. फिलहाल फीचर डेस्क पर काम कर रहे प्रांजुल को पत्रकारिता में 9 साल तजुर्बा है. खबरों के साइड एंगल से लेकर पॉलिटिकल खबरें और एक्सप्लेनर पर उनकी पकड़ बेहतरीन है. लखनऊ के बाबा साहब भीम राव आंबेडकर विश्वविद्यालय से पत्रकारिता का 'क, ख, ग़' सीखने के बाद उन्होंने कई शहरों में रहकर रिपोर्टिंग की बारीकियों को समझा और अब मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म से जुड़े हुए हैं. प्रांजुल का मानना है कि पाठक को बासी खबरों और बासी न्यूज एंगल से एलर्जी होती है, इसलिए जब तक उसे ताजातरीन खबरें और रोचक एंगल की खुराक न मिले, वह संतुष्ट नहीं होता. इसलिए हर खबर में नवाचार बेहद जरूरी है.

प्रांजुल श्रीवास्तव काम में परफेक्शन पर भरोसा रखते हैं. उनका मानना है कि पत्रकारिता सिर्फ सूचनाओं को पहुंचाने का काम नहीं है, यह भी जरूरी है कि पाठक तक सही और सटीक खबर पहुंचे. इसलिए वह अपने हर टास्क को जिम्मेदारी के साथ शुरू और खत्म करते हैं. 

अलग अलग संस्थानों में काम कर चुके प्रांजुल को खाली समय में किताबें पढ़ने, कविताएं लिखने, घूमने और कुकिंग का भी शौक है. जब वह दफ्तर में नहीं होते तो वह किसी खूबसूरत लोकेशन पर किताबों और चाय के प्याले के साथ आपसे टकरा सकते हैं.
Read
Published at : 27 Nov 2025 05:22 PM (IST)
Tags :
Pakistan Pakistan News Imran Khan Imran Khan Pakistan
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
चीन में भीषण रेल हादसा, दो ट्रेनों की टक्कर की वजह से 11 की मौत, कई गंभीर रूप से घायल
चीन में भीषण रेल हादसा, दो ट्रेनों की टक्कर की वजह से 11 की मौत, कई गंभीर रूप से घायल
जम्मू और कश्मीर
NC सांसद आगा रूहुल्लाह का डिप्टी CM सुरिंदर चौधरी पर निशाना- कुर्सी के लिए पार्टी चुन लेते हैं
NC सांसद आगा रूहुल्लाह का डिप्टी CM सुरिंदर चौधरी पर निशाना- कुर्सी के लिए पार्टी चुन लेते हैं
क्रिकेट
WPL 2026 Auction: सबसे महंगी बिकी दीप्ति शर्मा, UP ने खरीदा; देखें सभी मार्की प्लेयर्स का प्राइस
WPL 2026 Auction में सबसे महंगी बिकी दीप्ति शर्मा, UP ने खरीदा; देखें सभी मार्की प्लेयर्स का प्राइस
बॉलीवुड
Prateik Babbar Birthday: पैदा होते ही हुई मां की मौत, पिता ने नहीं दिया साथ, इस मासूम का कौन था मसीहा?
पैदा होते ही हुई मां की मौत, पिता ने नहीं दिया साथ, इस मासूम का कौन था मसीहा?
Advertisement

वीडियोज

Sambit Patra ने Congress पर किया अब तक का सबसे बड़ा खुलासा ! | Rahul Gandhi | BJP PC
Mumbai News: मुंबई के वर्ली सी लिंक पर चलती कार में लगी भीषण आग | Car Fire | Mumbai
Breaking News: दिल्ली में मुठभेड़ के बाद हिमांशु भाऊ गैंग का शूटर गिरफ्तार | Delhi Encounter
Khabar Filmy Hain: मलाइका की लव लाइफ बनी गॉशिप का हॉट टॉपिक
Saas Bahu Aur Saazish: Anvita की मेहंदी में Sanjay का नाम, पर दिल Virat का, शादी से पहले बड़ा फैसला?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
चीन में भीषण रेल हादसा, दो ट्रेनों की टक्कर की वजह से 11 की मौत, कई गंभीर रूप से घायल
चीन में भीषण रेल हादसा, दो ट्रेनों की टक्कर की वजह से 11 की मौत, कई गंभीर रूप से घायल
जम्मू और कश्मीर
NC सांसद आगा रूहुल्लाह का डिप्टी CM सुरिंदर चौधरी पर निशाना- कुर्सी के लिए पार्टी चुन लेते हैं
NC सांसद आगा रूहुल्लाह का डिप्टी CM सुरिंदर चौधरी पर निशाना- कुर्सी के लिए पार्टी चुन लेते हैं
क्रिकेट
WPL 2026 Auction: सबसे महंगी बिकी दीप्ति शर्मा, UP ने खरीदा; देखें सभी मार्की प्लेयर्स का प्राइस
WPL 2026 Auction में सबसे महंगी बिकी दीप्ति शर्मा, UP ने खरीदा; देखें सभी मार्की प्लेयर्स का प्राइस
बॉलीवुड
Prateik Babbar Birthday: पैदा होते ही हुई मां की मौत, पिता ने नहीं दिया साथ, इस मासूम का कौन था मसीहा?
पैदा होते ही हुई मां की मौत, पिता ने नहीं दिया साथ, इस मासूम का कौन था मसीहा?
इंडिया
...तो क्या घुसपैठियों को वोट डालने का हक देना चाहिए? SIR पर सुनवाई, सिब्बल की कौन सी दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
...तो क्या घुसपैठियों को वोट डालने का हक देना चाहिए? SIR पर सुनवाई, सिब्बल की कौन सी दलील पर सुप्रीम कोर्ट ने कही ये बात
विश्व
Imran Khan Death Rumours: पूर्व पीएम इमरान खान की हो गई मौत? पाकिस्तान में मचा तूफान! अदियाला जेल प्रशासन ने बताया क्या है सच
पूर्व पीएम इमरान खान की हो गई मौत? पाकिस्तान में मचा तूफान! अदियाला जेल प्रशासन ने बताया क्या है सच
जनरल नॉलेज
सर्दियों में रम पीने से गर्मी क्यों लगने लगती है, इसमें ऐसा क्या मिला होता है?
सर्दियों में रम पीने से गर्मी क्यों लगने लगती है, इसमें ऐसा क्या मिला होता है?
हेल्थ
Ovarian Cancer Symptoms: ये गलतियां करने वाली महिलाओं को जरूर होता है ओवेरियन कैंसर, ऐसा दिखता है पहला लक्षण
ये गलतियां करने वाली महिलाओं को जरूर होता है ओवेरियन कैंसर, ऐसा दिखता है पहला लक्षण
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
ENT LIVE
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
Aukaat Ke Bahar Trailer Review: Elvish Yadav Looks Impressive, जाट के अंदाज में गर्दा उड़ाएंगे Rao Sahab
ENT LIVE
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
Eko: इस साल की सबसे Shocking Malayalam Thriller – Dogs, Danger & Mind-Bending Suspense
ENT LIVE
Elvish Yadav's Aukaat Ke Bahar Teaser Review: दमदार टीजर, Rao Sahab का जबरदस्त अंदाज
Elvish Yadav's Aukaat Ke Bahar Teaser Review: दमदार टीजर, Rao Sahab का जबरदस्त अंदाज
ENT LIVE
Dharmendra Ji Passes Away | Bollywood के He-Man मां को नहीं लगते थे सुंदर? | Dharmendra Death News
Dharmendra Ji Passes Away | Bollywood के He-Man मां को नहीं लगते थे सुंदर? | Dharmendra Death News
Embed widget