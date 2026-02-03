हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजअगर वर्ल्ड वॉर-3 छिड़ा तो सबसे पहले कहां से होगी इसकी शुरुआत? आज ही जानें पिन पॉइंट

अगर वर्ल्ड वॉर-3 छिड़ा तो सबसे पहले कहां से होगी इसकी शुरुआत? आज ही जानें पिन पॉइंट

तीसरे विश्व युद्ध की आशंका पर चर्चा तेज है, लेकिन अधिकतर जानकार मानते हैं कि बड़े देश फिलहाल सीधे विश्व युद्ध से बचना चाहते हैं. एक सवाल यह भी है कि अगर यह युद्ध शुरू हुआ तो पिन प्वाइंट क्या होगा?

By : निधि पाल | Updated at : 03 Feb 2026 08:34 AM (IST)
दुनिया इस वक्त एक अजीब दौर से गुजर रही है. कहीं युद्ध की आग सुलग रही है तो कहीं कूटनीति की तलवारें खिंची हुई हैं. ऐसे में सवाल सिर्फ इतना नहीं है कि वर्ल्ड वॉर-3 होगा या नहीं, बल्कि असली सवाल यह है कि अगर हुआ तो इसकी पहली चिंगारी कहां से उठेगी? क्या यूरोप फिर युद्धभूमि बनेगा, या एशिया से दुनिया हिल जाएगी? यहां जानिए.

वर्ल्ड वॉर-3 की आशंका क्यों जताई जा रही है?

पिछले कुछ वर्षों में वैश्विक राजनीति में तनाव लगातार बढ़ा है. रूस-यूक्रेन युद्ध, इजरायल-हमास संघर्ष, चीन-ताइवान विवाद और नाटो बनाम रूस की तल्खी ने दुनिया को दो गुटों में बांट दिया है. रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि जब बड़े देश सीधे या परोक्ष रूप से आमने-सामने खड़े हों, तब एक छोटी घटना भी बड़े युद्ध की वजह बन सकती है. इसी कारण तीसरे विश्व युद्ध की चर्चा बार-बार सामने आती है.

नाटो और रूस के बीच सबसे बड़ा खतरा

अगर इतिहास देखें तो पहले और दूसरे विश्व युद्ध की जड़ें भी यूरोप में ही थीं. आज भी पूर्वी यूरोप सबसे संवेदनशील क्षेत्र माना जा रहा है. यूक्रेन युद्ध में अमेरिका और नाटो देश खुले तौर पर यूक्रेन का समर्थन कर रहे हैं, जबकि रूस इसे अपनी सुरक्षा के लिए खतरा मानता है. यदि नाटो और रूस के बीच सीधा सैन्य टकराव हुआ, तो यह वर्ल्ड वॉर-3 की शुरुआत मानी जा सकती है. कई एक्सपर्ट्स के अनुसार बाल्टिक देश और पोलैंड जैसे इलाके सबसे ज्यादा जोखिम में हैं.

पश्चिम एशिया बारूद के ढेर पर बैठा इलाका

मिडिल ईस्ट यानी पश्चिम एशिया को लंबे समय से संघर्ष का केंद्र माना जाता है. इजरायल, ईरान, अमेरिका और अरब देशों के बीच तनाव कभी भी भड़क सकता है. अगर इजरायल-ईरान के बीच सीधा युद्ध हुआ और अमेरिका इसमें कूद पड़ा, तो हालात तेजी से वैश्विक युद्ध में बदल सकते हैं. तेल, धार्मिक टकराव और सामरिक ठिकाने इस क्षेत्र को और भी संवेदनशील बनाते हैं. 

कौन सा एरिया बन सकता है पिन पॉइंट?

आज की तारीख में कई रणनीतिक जानकार मानते हैं कि वर्ल्ड वॉर-3 की सबसे मजबूत आशंका एशिया-प्रशांत क्षेत्र से है. खासकर ताइवान को लेकर चीन और अमेरिका आमने-सामने हैं. चीन ताइवान को अपना हिस्सा मानता है, जबकि अमेरिका ताइवान की सुरक्षा का समर्थन करता है. अगर चीन ने ताइवान पर सैन्य कार्रवाई की, तो अमेरिका, जापान और अन्य देश इसमें शामिल हो सकते हैं. यही टकराव वैश्विक युद्ध का रूप ले सकता है.

कौन-कौन से देश हो सकते हैं आमने-सामने? 

रिपोर्ट्स की मानें तो एक गुट में अमेरिका, नाटो देश, यूरोपीय ताकतें और उनके सहयोगी होंगे. दूसरे गुट में चीन, रूस, उत्तर कोरिया और कुछ मध्य-पूर्वी देश शामिल हो सकते हैं. यह टकराव सिर्फ जमीन पर नहीं, बल्कि समुद्र, साइबर स्पेस और अंतरिक्ष तक फैल सकता है. परमाणु हथियारों की मौजूदगी इस खतरे को और गंभीर बना देती है. 

निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 03 Feb 2026 08:33 AM (IST)
World War 3 World War 3 Starting Point NATO Russia Conflict
प्राइवेसी पॉलिसी

