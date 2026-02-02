एक्सप्लोरर
फरीदाबाद में 350 रुपये में मिल जाती है Royal Stag की बोतल, क्या घटिया होती है यह सस्ती शराब?
350 रुपये में रॉयल स्टैग की बोतल की कीमत सुनकर शक होना स्वाभाविक है, लेकिन Royal Stag की सस्ती दर के पीछे क्वालिटी नहीं, बल्कि टैक्स का गणित छिपा है. आइए जानें कि यह शराब सस्ती है नकली.
अगर कोई कहे कि फरीदाबाद में 350 रुपये में Royal Stag की बोतल मिल रही है, तो पहली प्रतिक्रिया यही होती है कि इतनी सस्ती शराब, कहीं यह घटिया तो नहीं? महंगे शौक और सस्ती कीमत का यह मेल लोगों के मन में कई सवाल खड़े करता है. क्या यह शराब मिलावटी है, क्या इसकी क्वालिटी कमजोर है, या फिर इसके पीछे टैक्स और सरकारी नियमों का खेल है? आइए समझें.
Published at : 02 Feb 2026 06:53 PM (IST)
