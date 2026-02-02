हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फरीदाबाद में 350 रुपये में मिल जाती है Royal Stag की बोतल, क्या घटिया होती है यह सस्ती शराब?

फरीदाबाद में 350 रुपये में मिल जाती है Royal Stag की बोतल, क्या घटिया होती है यह सस्ती शराब?

350 रुपये में रॉयल स्टैग की बोतल की कीमत सुनकर शक होना स्वाभाविक है, लेकिन Royal Stag की सस्ती दर के पीछे क्वालिटी नहीं, बल्कि टैक्स का गणित छिपा है. आइए जानें कि यह शराब सस्ती है नकली.

By : निधि पाल  | Updated at : 02 Feb 2026 06:53 PM (IST)
350 रुपये में रॉयल स्टैग की बोतल की कीमत सुनकर शक होना स्वाभाविक है, लेकिन Royal Stag की सस्ती दर के पीछे क्वालिटी नहीं, बल्कि टैक्स का गणित छिपा है. आइए जानें कि यह शराब सस्ती है नकली.

अगर कोई कहे कि फरीदाबाद में 350 रुपये में Royal Stag की बोतल मिल रही है, तो पहली प्रतिक्रिया यही होती है कि इतनी सस्ती शराब, कहीं यह घटिया तो नहीं? महंगे शौक और सस्ती कीमत का यह मेल लोगों के मन में कई सवाल खड़े करता है. क्या यह शराब मिलावटी है, क्या इसकी क्वालिटी कमजोर है, या फिर इसके पीछे टैक्स और सरकारी नियमों का खेल है? आइए समझें.

हरियाणा, खासकर फरीदाबाद और आसपास के इलाकों में शराब अपेक्षाकृत सस्ती मिलती है. इसकी सबसे बड़ी वजह राज्य सरकार की एक्साइज पॉलिसी और कम टैक्स स्ट्रक्चर है.
हरियाणा, खासकर फरीदाबाद और आसपास के इलाकों में शराब अपेक्षाकृत सस्ती मिलती है. इसकी सबसे बड़ी वजह राज्य सरकार की एक्साइज पॉलिसी और कम टैक्स स्ट्रक्चर है.
अलग-अलग राज्यों में शराब पर लगने वाला टैक्स अलग होता है, जिससे एक ही ब्रांड की कीमत में बड़ा अंतर दिखता है. फरीदाबाद में 350 रुपये में Royal Stag मिलना अक्सर 375 मिलीलीटर या किसी छोटे पैक की कीमत होती है, न कि पूरी 750 मिलीलीटर बोतल की कीमत होती है.
अलग-अलग राज्यों में शराब पर लगने वाला टैक्स अलग होता है, जिससे एक ही ब्रांड की कीमत में बड़ा अंतर दिखता है. फरीदाबाद में 350 रुपये में Royal Stag मिलना अक्सर 375 मिलीलीटर या किसी छोटे पैक की कीमत होती है, न कि पूरी 750 मिलीलीटर बोतल की कीमत होती है.
Published at : 02 Feb 2026 06:53 PM (IST)
Royal Stag Price Royal Stag Faridabad Haryana Liquor Price Royal Stag Whisky Quality

जनरल नॉलेज फोटो गैलरी

इंडिया
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR के इन आंकड़ों ने बढ़ाई अखिलेश यादव की टेंशन! इस वजह से अब कर रहे फॉर्म 7 का जिक्र
UP SIR के इन आंकड़ों ने बढ़ाई अखिलेश यादव की टेंशन! इस वजह से अब कर रहे फॉर्म 7 का जिक्र
विश्व
Air India के प्लेन में फिर आई फ्यूल कंट्रोल स्विच में दिक्कत, लंदन से बेंगलुरु उड़ान भरने वाला था विमान
Air India के प्लेन में फिर आई फ्यूल कंट्रोल स्विच में दिक्कत, लंदन से बेंगलुरु उड़ान भरने वाला था विमान
क्रिकेट
ICC पाकिस्तान पर लेगा एक्शन? भारत से नहीं खेलने पर PCB होगा बर्बाद! पूरी क्रिकेट टीम पर लग सकता है बैन
ICC पाकिस्तान पर लेगा एक्शन? भारत से नहीं खेलने पर PCB होगा बर्बाद! टीम पर लग सकता है बैन
Budget 2026 का Masterstroke! Textile Sector से चुनावी Pitch और Global War की तैयारी | Paisa Live
Budget 2026 का Masterstroke! Textile Sector से चुनावी Pitch और Global War की तैयारी | Paisa Live
Rahul Gandhi Budget Speech: राहुल के भाषण के बीच संसद में हो गया हंगामा! | Parliament Session
The 50 First Episode Review: Bigg Boss की Copy? | Rajat Dalal VS Digvijay Rathee
Bollywood News: सलमान खान की धमाकेदार एंट्री, सनी लियोनी का wardrobe malfunction बना चर्चा का विषय

राजशेखर त्रिपाठी
राजशेखर त्रिपाठीवरिष्ठ पत्रकार
यूजीसी रेग्युलेशन 2026- मोदी का मंडल और मंदिर दोनों वोट बैंक खतरे में!
Opinion
इंडिया
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
तेजस्वी सूर्या ने संसद में ऐसा क्या कहा, जिसके बाद उखड़ गए राहुल गांधी? अमित शाह-राजनाथ को करना पड़ा डिफेंड
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP SIR के इन आंकड़ों ने बढ़ाई अखिलेश यादव की टेंशन! इस वजह से अब कर रहे फॉर्म 7 का जिक्र
UP SIR के इन आंकड़ों ने बढ़ाई अखिलेश यादव की टेंशन! इस वजह से अब कर रहे फॉर्म 7 का जिक्र
विश्व
Air India के प्लेन में फिर आई फ्यूल कंट्रोल स्विच में दिक्कत, लंदन से बेंगलुरु उड़ान भरने वाला था विमान
Air India के प्लेन में फिर आई फ्यूल कंट्रोल स्विच में दिक्कत, लंदन से बेंगलुरु उड़ान भरने वाला था विमान
क्रिकेट
ICC पाकिस्तान पर लेगा एक्शन? भारत से नहीं खेलने पर PCB होगा बर्बाद! पूरी क्रिकेट टीम पर लग सकता है बैन
ICC पाकिस्तान पर लेगा एक्शन? भारत से नहीं खेलने पर PCB होगा बर्बाद! टीम पर लग सकता है बैन
बॉलीवुड
बॉक्स ऑफिस अलर्ट: 27 फरवरी को थिएटर्स में लौटेगी ये सुपरहिट फिल्म, बड़े-बड़े ‘धुरंधर’ भी रह जाएंगे पीछे!
बॉक्स ऑफिस अलर्ट: 27 फरवरी को थिएटर्स में लौटेगी ये सुपरहिट फिल्म, बड़े-बड़े ‘धुरंधर’ भी रह जाएंगे पीछे!
विश्व
कितनी खतरनाक है बलूचिस्तान की मजीद ब्रिगेड, जिसका नाम सुनते ही कांप जाती है पाकिस्तान की सेना?
कितनी खतरनाक है बलूचिस्तान की मजीद ब्रिगेड, जिसका नाम सुनते ही कांप जाती है पाकिस्तान की सेना?
यूटिलिटी
देश के हर जिले में खुलेगा गर्ल्स हॉस्टल, यहां कैसे और किसे मिलेगा आवास? 
देश के हर जिले में खुलेगा गर्ल्स हॉस्टल, यहां कैसे और किसे मिलेगा आवास? 
ट्रेंडिंग
Video: पांचवी में पहुंचा बेटा तो बाप ने दे डाली ग्रैंड पार्टी, वीडियो देख फटी रह जाएंगी आंखे
पांचवी में पहुंचा बेटा तो बाप ने दे डाली ग्रैंड पार्टी, वीडियो देख फटी रह जाएंगी आंखे
ENT LIVE
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
Rohit Shetty पर firing मामले में बड़ा खुलासा, Bisnoi Gang से जुड़े आरोपी पकड़े गए
ENT LIVE
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
Human Cocaine Review | पुष्कर जोग, जाकिर खान, इशिता राज और सिद्धांत कपूर की शानदार परफॉरमेंस
ENT LIVE
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
Sarvam Maya Review: एक Guitarist बना पंडित और फिर हो गया भूत से प्यार
ENT LIVE
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
Gandhi Talks Review: Vijay Sethupathi ने बता दिया कि लोग क्यों उन्हें कहते हैं Acting School
ENT LIVE
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
Mayasabha Review:Tumbbad के Director Rahi Anil Barve की 100 minute की फिल्म बांध के रखती है!
