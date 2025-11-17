हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजSheikh Hasina Verdict: बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट से कितना अलग है ICT, जिसने शेख हसीना को सुनाई मौत की सजा

Sheikh Hasina Verdict: बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट से कितना अलग है ICT, जिसने शेख हसीना को सुनाई मौत की सजा

ICT Bangladesh Sheikh Hasina Verdict: सुप्रीम कोर्ट और ICT दोनों अलग-अलग मामलों में फैसला करते हैं. आइए जानें कि दोनों के काम और मामलों कें क्या फर्क होता है.

By : निधि पाल | Updated at : 17 Nov 2025 02:23 PM (IST)
Preferred Sources

ICT Bangladesh Sheikh Hasina Verdict: बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ ICT अदालत अपना फैसला सुना दिया है. कोर्ट ने शेख हसीना को फांसी की सजा सुनाई है. इस फैसले को टीवी पर लाइव दिखाया गया, इसलिए सुरक्षा को बहुत सख्त कर दिया गया है. राजधानी ढाका में पुलिस को चेतावनी दी गई है कि अगर प्रदर्शनकारियों ने हिंसा की तो सीधे कार्रवाई की जाएगी. शहर में तनाव का माहौल है और लगभग 15 हजार सुरक्षाकर्मी तैनात किए गए हैं. अदालत ने कहा कि शेख हसीना पर प्रदर्शन के दौरान मानवता के खिलाफ अपराध करने के आरोप हैं और इसके लिए पर्याप्त सबूत मौजूद हैं. 

लेकिन क्या आपको यह पता है कि आखिर यह ICT कोर्ट क्या है, जो कि शेख हसीना पर लगे गंभीर आरोपों और सबूत के आधार पर उनको मौत तक की सजा सुना सकती है. चलिए जानें कि यह बांग्लादेश की सुप्रीम कोर्ट से कितनी अलग है.

बांग्लादेश का सुप्रीम कोर्ट

बांग्लादेश की न्याय व्यवस्था दो प्रमुख संस्थाओं से संचालित होती है, पहला है सुप्रीम कोर्ट और दूसरा ICT (International Crimes Tribunal). सुप्रीम कोर्ट देश की सर्वोच्च न्यायिक संस्था है. यह नागरिक, आपराधिक, संवैधानिक और रोजमर्रा के मामलों की अंतिम सुनवाई करती है. इसके फैसले पूरे देश में बाध्यकारी होते हैं और किसी भी नागरिक या संस्था पर तुरंत लागू होते हैं.

क्या है ICT  कोर्ट?

वहीं ICT एक विशेष न्यायालय है, जो केवल गंभीर अपराधों की सुनवाई करता है. इन अपराधों में मुख्य रूप से युद्ध अपराध, नरसंहार और मानवता के खिलाफ अपराध शामिल हैं. ICT का गठन 1971 के बांग्लादेश स्वतंत्रता युद्ध के दौरान हुए बड़े अपराधों के लिए किया गया था. इसका उद्देश्य इतिहास के सबसे गंभीर अपराधों के लिए न्याय देना है, और यह आम नागरिक मामलों को नहीं देखता है.

किस तरह के मामले देखता है ICT

सुप्रीम कोर्ट और ICT के बीच फर्क सिर्फ मामले की प्रकृति का ही नहीं, बल्कि प्रक्रिया और अधिकार क्षेत्र का भी है. सुप्रीम कोर्ट में सामान्य न्यायाधीश होते हैं और वह सभी प्रकार के मामलों पर निर्णय देता है. ICT में विशेष नियुक्त न्यायाधीश और विशेषज्ञ होते हैं, और यह केवल इतिहास और युद्ध से जुड़े मामलों को देखता है.

कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि यदि किसी बड़े राजनीतिक व्यक्ति को ICT के सामने लाया भी जाता है, तो सजा की प्रक्रिया लंबी और जटिल होती है. मृत्युदंड की संभावना तभी होती है जब अपराध के स्पष्ट और पर्याप्त प्रमाण हों. केवल राजनीतिक विरोध या सत्ता के लिए विवादों को ICT या सुप्रीम कोर्ट मौत की सजा के लिए आधार नहीं मानते हैं.

मतलब साफ है कि सुप्रीम कोर्ट और ICT दोनों अलग हैं. सुप्रीम कोर्ट रोजमर्रा के मामलों और संवैधानिक मामलों में अंतिम शब्द कहती है, जबकि ICT केवल इतिहास के गंभीर अपराधों की सुनवाई करती है. शेख हसीना जैसे राजनीतिक चेहरे के मामले में, सजाए मौत तक पहुंचना सबूतों के आधार पर संभव हो सकता है.

यह भी पढ़ें: Verdict on Sheikha Hasina: बांग्लादेश में शेख हसीना के खिलाफ आया फैसला तो क्या उन्हें वापस भेज देगा भारत, जानें क्या हैं नियम?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 17 Nov 2025 01:53 PM (IST)
Tags :
Sheikh Hasina BANGLADESH Sheikh Hasina Verdict ICT Bangladesh
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
'अल्लाह ने दी जिंदगी, वही देगा मौत...', ICT के फैसले से ऐन पहले बोलीं बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना
'अल्लाह ने दी जिंदगी, वही देगा मौत...', ICT के फैसले से ऐन पहले बोलीं बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला फिर जाएंगे जेल? MP-MLA कोर्ट ने इस मामले में सुनाया फैसला
सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला फिर जाएंगे जेल? MP-MLA कोर्ट ने इस मामले में सुनाया फैसला
इंडिया
दिल्ली धमाके के आरोपी आमिर को NIA कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड पर भेजा, कहा- 'साजिश में था शामिल'
दिल्ली धमाके के आरोपी आमिर को NIA कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड पर भेजा, कहा- 'साजिश में था शामिल'
स्पोर्ट्स
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
Advertisement

वीडियोज

Bangladesh फिर जल उठा... Sheikh Hasina पर फैसले के इंतजार में फूटे बम, भड़की हिंसा | ABPLIVE
हक, यामी गौतम, इमरान हाशमी, इनसाइड बीटीएस स्कूप, डायरेक्टर्स विजन और अधिक फीट सुपर्ण एस वर्मा
Saudi Arabia हादसे में सिर्फ एक SURVIVOR | ABPLIVE
लॉकडाउन की बेवफा का खूनी खेल
Lalu Yadav परिवार का किडनी 'कांड' !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
'अल्लाह ने दी जिंदगी, वही देगा मौत...', ICT के फैसले से ऐन पहले बोलीं बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना
'अल्लाह ने दी जिंदगी, वही देगा मौत...', ICT के फैसले से ऐन पहले बोलीं बांग्लादेश की पूर्व पीएम शेख हसीना
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला फिर जाएंगे जेल? MP-MLA कोर्ट ने इस मामले में सुनाया फैसला
सपा नेता आजम खान और अब्दुल्ला फिर जाएंगे जेल? MP-MLA कोर्ट ने इस मामले में सुनाया फैसला
इंडिया
दिल्ली धमाके के आरोपी आमिर को NIA कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड पर भेजा, कहा- 'साजिश में था शामिल'
दिल्ली धमाके के आरोपी आमिर को NIA कोर्ट ने 10 दिन की रिमांड पर भेजा, कहा- 'साजिश में था शामिल'
स्पोर्ट्स
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
टेस्ट क्रिकेट मैच में पहली ही गेंद पर छक्का! दुनिया में सिर्फ एक बल्लेबाज ने किया ऐसा कमाल, नाम जानकर हो जाएंगे हैरान
टेलीविजन
Bigg Boss 19: फैमिली वीक में गौरव खन्ना को सपोर्ट करने पहुंचेंगी पत्नी आकांक्षा, फरहाना भट्ट और अमाल को देंगी करारा जवाब
बिग बॉस 19 में गौरव को सपोर्ट करने पहुंचेंगी पत्नी आकांक्षा, फरहाना-अमाल को देंगी करारा जवाब
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
यूटिलिटी
खाते में अब तक नहीं करवाया है ये काम तो नहीं मिलेंगे 2000 रुपये, फटाफट चेक कर लें अपना स्टेटस
खाते में अब तक नहीं करवाया है ये काम तो नहीं मिलेंगे 2000 रुपये, फटाफट चेक कर लें अपना स्टेटस
हेल्थ
Weather Change Tips: बदलते मौसम में जरा-सी लापरवाही पड़ रही भारी, डॉक्टर से जानें अपना ख्याल रखने का तरीका
बदलते मौसम में जरा-सी लापरवाही पड़ रही भारी, डॉक्टर से जानें अपना ख्याल रखने का तरीका
ABP Live
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
Delhi Blast केस में NIA के हाथ लगी सबसे बड़ी कामयाबी | ABPLIVE
ENT LIVE
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
वाराणसी टू द वर्ल्ड फर्स्ट ग्लिम्प्स रिव्यू | महेश बाबू | प्रियंका चोपड़ा | एसएस राजामौली
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरागज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
Embed widget