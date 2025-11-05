हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकैसे शुरू हुई एयरक्राफ्ट कैरियर युद्धपोत की कहानी, कहां से मिला था आइडिया?

कैसे शुरू हुई एयरक्राफ्ट कैरियर युद्धपोत की कहानी, कहां से मिला था आइडिया?

Aircraft Carriers Warship: समुद्र की लहरों पर उड़ने वाले जहाजों की यह कहानी युद्ध की जरूरत से नहीं, कल्पना की हिम्मत से शुरू हुई थी, जिसने एक कोयला ढोने वाले जहाज को दुनिया के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर में बदल दिया.

By : निधि पाल | Updated at : 05 Nov 2025 05:59 PM (IST)
Preferred Sources

समुद्र के गहरे नीले विस्तार में तैरते विशालकाय युद्धपोत सिर्फ जहाज नहीं, बल्कि चलते-फिरते हवाई ठिकाने हैं, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर यह विचार आया कहां से? कैसे एक साधारण मालवाहक जहाज को उड़ने वाले विमानों के ठिकाने में बदला गया? एयरक्राफ्ट कैरियर की कहानी उतनी ही रोमांचक है जितनी समुद्र की लहरों में छिपी गहराई है. यह कहानी है उस सोच की जिसने 20वीं सदी के युद्धों की दिशा बदल दी और नौसैनिक रणनीतियों को हमेशा के लिए परिभाषित कर दिया. चलिए जानें.

कहां से आया आइडिया

एयरक्राफ्ट कैरियर की शुरुआत दरअसल एक प्रयोग से हुई थी. पहले विश्व युद्ध के दौरान, जब यह महसूस किया गया कि आकाश से हमला समुद्र में युद्ध का नया चेहरा बन सकता है, तब जहाजों को इस मिशन के लिए तैयार करने की सोच ने जन्म लिया. इसी सोच ने 1912 में अमेरिका के पहले एयरक्राफ्ट कैरियर यूएसएस लैंगली (USS Langley CV-1) को जन्म दिया. यह जहाज पहले यूएसएस जुपिटर के नाम से एक कोलियर (कोयला ढोने वाला जहाज) था.

कब बना पहला एयरक्राफ्ट कैरियर युद्धपोत

1919 में अमेरिकी नौसेना ने इसे संशोधित कर दुनिया के पहले विमानवाहक पोत में बदल दिया. जुपिटर का चयन इसलिए किया गया, क्योंकि उसका ढांचा मजबूत था और उसके भीतर विशाल कार्गो होल्ड थे, जिन्हें आसानी से हैंगर में बदला जा सकता था. यूएसएस लैंगली ने यह साबित कर दिया कि समुद्र में विमान उड़ाने और उतारने का विचार अब सिर्फ सपना नहीं, बल्कि हकीकत है. यही वह पल था जब आधुनिक नौसेना के इतिहास में एक नए युग की शुरुआत हुई.

जब दुनिया ने एयरक्राफ्ट कैरियर में बदले जहाज

20वीं सदी के शुरुआती वर्षों में दुनिया भर की नौसेनाओं ने युद्धकालीन जरूरतों के अनुसार अपने जहाजों को एयरक्राफ्ट कैरियर में बदलना शुरू किया. पुराने युद्धपोत, क्रूजर और मर्चेंट लाइनर धीरे-धीरे उन प्लेटफॉर्म में तब्दील हो गए जिनसे विमान उड़ान भर सकते थे और उतर सकते थे. इन शुरुआती प्रयोगों ने ही आगे चलकर एयरक्राफ्ट कैरियर को नौसेना की सबसे अहम ताकत बना दिया.

जापान और अमेरिका बने समुद्री राजा

1922 की वाशिंगटन नौसेना संधि ने नए युद्धपोतों के निर्माण पर प्रतिबंध लगा दिया, जिससे एयरक्राफ्ट कैरियर के विकास का रास्ता खुल गया. कई देशों ने अपने पुराने युद्धपोतों को तोड़ने के बजाय उन्हें नए रूप में ढालना शुरू किया. जापान ने अकागी और कागा जैसे पोत तैयार किए, वहीं अमेरिका ने लेक्सिंगटन और साराटोगा नामक शक्तिशाली एयरक्राफ्ट कैरियर बनाए, जिनकी रफ्तार, क्षमता और युद्धक ताकत ने उन्हें समुद्र का राजा बना दिया.

ब्रिटेन ने बनाया खास जहाज

ब्रिटेन ने भी इसमें पीछे नहीं रहा. रॉयल नेवी का HMS आर्गस 1918 में तैयार हुआ और यह पहला ऐसा जहाज था जिसमें पूरी लंबाई वाला फ्लाइट डेक था. इस डिजाइन ने टेकऑफ और लैंडिंग दोनों को आसान बना दिया. इसे नौसेना इंजीनियरिंग की दुनिया में क्रांतिकारी खोज माना गया था.

मानवीय मिशनों का केंद्र बना युद्धपोत

इसके बाद एयरक्राफ्ट कैरियर सिर्फ युद्ध नहीं, बल्कि कूटनीति, समुद्री सुरक्षा और मानवीय मिशनों का भी केंद्र बन गया. द्वितीय विश्व युद्ध तक आते-आते ये पोत किसी भी देश की नौसैनिक ताकत की पहचान बन चुके थे. आज भी दुनिया के सबसे बड़े और शक्तिशाली राष्ट्र अपनी समुद्री रणनीति इन्हीं तैरते हवाई अड्डों पर टिका रहे हैं.

यह भी पढ़ें: Country Closest to Space: कौन सा देश स्पेस से है सबसे करीब, जानें अंतरिक्ष से कितना है यह पास

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 05 Nov 2025 05:59 PM (IST)
Tags :
Aircraft Carriers Warship First Aircraft Carrier Evolution Of Warships
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'99.99 मुस्लिम महिलाएं पति की दूसरी शादी के खिलाफ', पहली बीवी के होते शख्स ने कर लिया निकाह, कोर्ट ने सुनाई खरी-खरी
'99.99 मुस्लिम महिलाएं पति की दूसरी शादी के खिलाफ', पहली बीवी के होते शख्स ने कर लिया निकाह, कोर्ट ने सुनाई खरी-खरी
महाराष्ट्र
राज ठाकरे के साथ कांग्रेस गठबंधन करेगी या नहीं? बिहार चुनाव के बीच लिया बड़ा फैसला
राज ठाकरे के साथ कांग्रेस गठबंधन करेगी या नहीं? बिहार चुनाव के बीच लिया बड़ा फैसला
इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
Advertisement

वीडियोज

Bollywood News: देखिए आज खबर फिल्मी है में क्या है खास | KFH
Voter List Row: वोटिंग से पहले फर्जी वोटर लिस्ट के मुद्दे पर Rahul Gandhi ने किया बड़ा खुलासा
Moradabad में शादी सम्हारोह में ताबड़तोड़ फायरिंग, बाल-बाल बचा युवक, आरोपी पर मुकदमा दर्ज
Bihar Election: 'काट-छांटकर वायरल..', धमकी के वायरल वीडियो पर बोले Lalan Singh | Breaking
हुमा कुरैशी का इंटरव्यू | महारानी सीज़न 4 | दिल्ली क्राइम 3 | एक्ट्रेस की सर्वोत्कृष्ट रूढ़िवादिता को तोड़ना
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'99.99 मुस्लिम महिलाएं पति की दूसरी शादी के खिलाफ', पहली बीवी के होते शख्स ने कर लिया निकाह, कोर्ट ने सुनाई खरी-खरी
'99.99 मुस्लिम महिलाएं पति की दूसरी शादी के खिलाफ', पहली बीवी के होते शख्स ने कर लिया निकाह, कोर्ट ने सुनाई खरी-खरी
महाराष्ट्र
राज ठाकरे के साथ कांग्रेस गठबंधन करेगी या नहीं? बिहार चुनाव के बीच लिया बड़ा फैसला
राज ठाकरे के साथ कांग्रेस गठबंधन करेगी या नहीं? बिहार चुनाव के बीच लिया बड़ा फैसला
इंडिया
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
राहुल गांधी के आरोपों पर चुनाव आयोग का आ गया जवाब, जानें वोटर लिस्ट में धांधली पर क्या कहा
क्रिकेट
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
हार्दिक पांड्या धो रहे थे कार, तभी गर्लफ्रेंड ने कर दिया Kiss, सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा वीडियो
बॉलीवुड
Kaal Trighori Trailer: अरबाज खान की 6 साल बाद पर्दे पर वापसी, रिलीज हुआ हॉरर फिल्म 'काल त्रिघोरी' का डरावना ट्रेलर
'काल त्रिघोरी' से अरबाज खान की 6 साल बाद पर्दे पर वापसी, देखें फिल्म का ट्रेलर
ट्रेंडिंग
जानू सांप बना दो सांप! सांप तो बना नहीं कांड हो गया, ट्रिपलिंग कर रहे लड़कों का हुआ एक्सीडेंट
जानू सांप बना दो सांप! सांप तो बना नहीं कांड हो गया, ट्रिपलिंग कर रहे लड़कों का हुआ एक्सीडेंट
हेल्थ
मेनोपॉज के बाद अगर तेजी से बढ़ रहा है वजन तो हो जाइए सावधान, हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर
मेनोपॉज के बाद अगर तेजी से बढ़ रहा है वजन तो हो जाइए सावधान, हो सकता है ब्रेस्ट कैंसर
नौकरी
झारखंड में फिर खुला सरकारी नौकरी का दरवाजा, 737 होम गार्ड पदों पर भर्ती; जानें योग्यता
झारखंड में फिर खुला सरकारी नौकरी का दरवाजा, 737 होम गार्ड पदों पर भर्ती; जानें योग्यता
ABP NEWS
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
Bihar Election : एलान पर एलान .....लेकिन कहा से आएंगे पैसे ?
ABP NEWS
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
Khajuraho के देवगांव टोल प्लाजा के पास चलती कार में लगी आग, पूरी जलकर खाक |
ABP NEWS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: क्याJDU पर भारी पड़ गई RJD? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
'पहले दूध बेचा आज दूध से नहलाया गया' - Khesari Lal
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Bihar Election 2025: 'छन छन बदले मिजाज रजऊ...CM Nitish पर बोले Imran Pratapgarhi | NDA
Embed widget