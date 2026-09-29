इस्लाम में धर्म बदलने के लिए कलमा, हिंदू धर्म में क्या? जानिए

दुनिया भर में अलग-अलग धर्म और संप्रदायों के अपने नियम और परंपराएं हैं. जब बात किसी दूसरे धर्म को अपनाने या धर्म परिवर्तन की आती है, तो हर मजहब का एक तय प्रोसेस होता है. उदाहरण के लिए इस्लाम धर्म अपनाने के लिए किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक या धार्मिक स्थल पर कलमा पढ़ना अनिवार्य होता है. कलमा पढ़ने के बाद उसे आधिकारिक तौर पर मुस्लिम माना जाता है. ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आखिर हिंदू धर्म अपनाने की क्या प्रक्रिया होती है. क्या हिंदू बनने के लिए भी कलमा जैसा ही कोई खास मंत्र या धार्मिक नियम तय होता है.

धार्मिक विशेषज्ञों के मुताबिक, हिंदू धर्म में कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति या संप्रदाय का हो सकता है, लेकिन अगर कोई बाहरी व्यक्ति अपनी इच्छा से सनातन धर्म अपनाना चाहता है, तो इसके लिए किसी एक निश्चित किताब या मंत्र का नियम नहीं हैं. हालांकि इसके लिए कुछ पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठान और कानूनी प्रक्रियाएं जरूर तय की गई हैं, जिनका पालन करना होता है.

शुद्धि संस्कार और दीक्षा

सनातन धर्म में किसी को भी शामिल करने के लिए प्राचीन काल से ही शुद्धि संस्कार या दीक्षा की परंपरा रही है. अगर कोई व्यक्ति अपनी मनमर्जी से हिंदू धर्म अपनाना चाहता है, तो वह किसी मंदिर, आर्य समाज मंदिर या किसी सिद्ध गुरू के पास जाकर इस प्रक्रिया को पूरा कर सकता है. शुद्धि संस्कार के दौरान सबसे पहले एक पवित्र यज्ञ का आयोजन किया जाता है, जिसमें गायत्री मंत्र और अन्य वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है.

इसके बाद सनातन परंपरा के अनुसार गंगाजल के छिड़काव और पंचगव्य के आचमन से आतंरिक और बाहरी शुद्धिकरण किया जाता है. यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद व्यक्ति को एक नया हिंदू नाम दिया जाता है और कई परंपराओं में पुरुषों को जनेऊ धारण कराया जाता है. इसके बाद गुरु द्वारा मूल मंत्र की दीक्षा दी जाती है.

आर्य समाज और घर वापसी की परंपरा

भारत में पिछले कई दशकों से आर्य समाज मंदिर द्वारा बड़े पैमाने पर लोगों को हिंदू धर्म में शामिल करने की प्रक्रिया पूरी कराई जाती है. आर्य समाज के नियमों के तहत पूरी तरह से वैदिक रीति-रिवाज का पालन करते हुए शुद्धिकरण यज्ञ किया जाता है. इस यज्ञ और प्रार्थना के संपन्न होने के बाद संस्था की ओर से आवेदक को एक आधिकारिक धर्म परिवर्तन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है. यह सर्टिफिकेट इस बात का धार्मिक प्रमाण होता है कि व्यक्ति ने पूरी श्रद्धा और विधि-विधान के साथ हिंदू धर्म अपना लिया है.

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कानूनी प्रक्रिया भी है बेहद जरूरी

सिर्फ मंदिर या आर्य समाज में धार्मिक अनुष्ठान कर लेने से कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर हिंदू नहीं बन जाता, इसके लिए देश के नियमों के तहत एक तय कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है. सबसे पहले एक वकील के माध्यम से नोटरी अटेस्टेड एफिडेविट तैयार कराना होता है, जिसमें व्यक्ति को अपनी मर्जी से अपना पुराना धर्म छोड़ने, नया हिंदू नाम रखने और सनातन धर्म अपनाने की घोषणा करनी होती है. एफिडेविट बनने के बाद स्थानीय और राष्ट्रीय समाचार पत्र में विज्ञापन देना अनिवार्य होता है ताकि सार्वजनिक रूप से नाम और धर्म बदलने की सूचना दी जा सके.

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