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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजइस्लाम में धर्म बदलने के लिए कलमा, हिंदू धर्म में क्या? जानिए

इस्लाम में धर्म बदलने के लिए कलमा, हिंदू धर्म में क्या? जानिए

इस्लाम अपनाने के लिए जहां कलमा पढ़ना अनिवार्य माना गया है, वहीं सनातन यानी हिंदू धर्म में घर वापसी या दीक्षा की क्या है पौराणिक परंपरा? जानें क्या कहते हैं शास्त्र और कैसे होती है इसकी पूरी विधि.

Written By : निधि पाल |  Updated at : 29 Sep 2026 10:27 PM (IST)
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दुनिया भर में अलग-अलग धर्म और संप्रदायों के अपने नियम और परंपराएं हैं. जब बात किसी दूसरे धर्म को अपनाने या धर्म परिवर्तन की आती है, तो हर मजहब का एक तय प्रोसेस होता है. उदाहरण के लिए इस्लाम धर्म अपनाने के लिए किसी भी व्यक्ति को सार्वजनिक या धार्मिक स्थल पर कलमा पढ़ना अनिवार्य होता है. कलमा पढ़ने के बाद उसे आधिकारिक तौर पर मुस्लिम माना जाता है. ऐसे में कई लोगों के मन में यह सवाल आता है कि आखिर हिंदू धर्म अपनाने की क्या प्रक्रिया होती है. क्या हिंदू बनने के लिए भी कलमा जैसा ही कोई खास मंत्र या धार्मिक नियम तय होता है. 

धार्मिक विशेषज्ञों के मुताबिक, हिंदू धर्म में कोई भी व्यक्ति किसी भी जाति या संप्रदाय का हो सकता है, लेकिन अगर कोई बाहरी व्यक्ति अपनी इच्छा से सनातन धर्म अपनाना चाहता है, तो इसके लिए किसी एक निश्चित किताब या मंत्र का नियम नहीं हैं. हालांकि इसके लिए कुछ पारंपरिक धार्मिक अनुष्ठान और कानूनी प्रक्रियाएं जरूर तय की गई हैं, जिनका पालन करना होता है. 

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शुद्धि संस्कार और दीक्षा 

सनातन धर्म में किसी को भी शामिल करने के लिए प्राचीन काल से ही शुद्धि संस्कार या दीक्षा की परंपरा रही है. अगर कोई व्यक्ति अपनी मनमर्जी से हिंदू धर्म अपनाना चाहता है, तो वह किसी मंदिर, आर्य समाज मंदिर या किसी सिद्ध गुरू के पास जाकर इस प्रक्रिया को पूरा कर सकता है. शुद्धि संस्कार के दौरान सबसे पहले एक पवित्र यज्ञ का आयोजन किया जाता है, जिसमें गायत्री मंत्र और अन्य वैदिक मंत्रों का उच्चारण होता है. 

इसके बाद सनातन परंपरा के अनुसार गंगाजल के छिड़काव और पंचगव्य के आचमन से आतंरिक और बाहरी शुद्धिकरण किया जाता है. यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद व्यक्ति को एक नया हिंदू नाम दिया जाता है और कई परंपराओं में पुरुषों को जनेऊ धारण कराया जाता है. इसके बाद गुरु द्वारा मूल मंत्र की दीक्षा दी जाती है.

आर्य समाज और घर वापसी की परंपरा

भारत में पिछले कई दशकों से आर्य समाज मंदिर द्वारा बड़े पैमाने पर लोगों को हिंदू धर्म में शामिल करने की प्रक्रिया पूरी कराई जाती है. आर्य समाज के नियमों के तहत पूरी तरह से वैदिक रीति-रिवाज का पालन करते हुए शुद्धिकरण यज्ञ किया जाता है. इस यज्ञ और प्रार्थना के संपन्न होने के बाद संस्था की ओर से आवेदक को एक आधिकारिक धर्म परिवर्तन प्रमाण पत्र जारी किया जाता है. यह सर्टिफिकेट इस बात का धार्मिक प्रमाण होता है कि व्यक्ति ने पूरी श्रद्धा और विधि-विधान के साथ हिंदू धर्म अपना लिया है.

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कानूनी प्रक्रिया भी है बेहद जरूरी

सिर्फ मंदिर या आर्य समाज में धार्मिक अनुष्ठान कर लेने से कोई व्यक्ति कानूनी तौर पर हिंदू नहीं बन जाता, इसके लिए देश के नियमों के तहत एक तय कानूनी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है. सबसे पहले एक वकील के माध्यम से नोटरी अटेस्टेड एफिडेविट तैयार कराना होता है, जिसमें व्यक्ति को अपनी मर्जी से अपना पुराना धर्म छोड़ने, नया हिंदू नाम रखने और सनातन धर्म अपनाने की घोषणा करनी होती है. एफिडेविट बनने के बाद स्थानीय और राष्ट्रीय समाचार पत्र में विज्ञापन देना अनिवार्य होता है ताकि सार्वजनिक रूप से नाम और धर्म बदलने की सूचना दी जा सके.

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About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
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Published at : 29 Sep 2026 10:27 PM (IST)
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