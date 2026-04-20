Military Power Ranking: भारत के पड़ोसी देशों की सेनाएं कितनी ताकतवर, जानें दुनिया में कौन आता है किस नंबर पर?
Military Power Ranking: मिडिल ईस्ट में चल रहे इस संघर्ष के बीच लोगों का ध्यान भारत के पड़ोसी देशों की सैन्य ताकत पर जा रहा है. आइए जानते हैं सैन्य शक्ति के मामले में कौन सा देश किस पायदान पर आता है.
- ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स में भारत चौथी सबसे शक्तिशाली सेना है।
- चीन तीसरे स्थान पर, भारत से अधिक शक्तिशाली सैन्य पड़ोसी।
- पाकिस्तान 14वें स्थान पर, अन्य छोटे देश भी पीछे।
- चीन और भारत के रक्षा बजट सबसे बड़े, पाकिस्तान का बजट गिरा।
Military Power Ranking: ग्लोबल फायर इंडेक्स 2026 के मुताबिक भारत दुनिया की चौथी सबसे शक्तिशाली सेना के तौर पर अपनी जगह बनाए हुए है. लेकिन सवाल यह उठता है कि इसके पड़ोसी देशों की स्थिति कैसी है? भारत के कुछ पड़ोसी देश भी सैन्य शक्ति के मामले में काफी मजबूती से खड़े हैं.
सैन्य शक्ति के मामले में कौन सा देश कहां खड़ा है?
ताजा ग्लोबल रैंकिंग में चीन तीसरे स्थान पर रहकर इस क्षेत्र में सबसे आगे है. इससे वह भारत का सबसे शक्तिशाली सैन्य पड़ोसी बन गया है. भारत चौथे स्थान पर आता है और वैश्विक स्तर पर अपनी मजबूत और स्थिर स्थिति को बनाए हुए है.
इसी के साथ अगर पाकिस्तान की बात करें तो वह फिसल कर 14वें स्थान पर आ गया है. पाकिस्तान पिछले कुछ सालों से जारी गिरावट की मार झेल रहा है. छोटे पड़ोसी देशों में बांग्लादेश 35वें स्थान पर है. इसी के साथ म्यांमार 38वें स्थान पर है और श्रीलंका 71वें स्थान पर. अगर नेपाल की बात करें तो यह देश 122वें स्थान पर है और भूटान वैश्विक स्तर पर सबसे नीचे 145वें स्थान पर.
रक्षा बजट में कौन आगे?
जब वित्तीय ताकत की बात आती है तो चीन और भारत बाकी देशों से काफी आगे हैं. चीन का रक्षा बजट लगभग 245 से 267 बिलियन डालर होने का अनुमान है. यह इसे दुनिया के सबसे बड़े रक्षा बजट वाले देशों में से एक बनाता है.
इसी के साथ भारत ने भी अपने रक्षा खर्च में काफी बढ़ोतरी की है. 2026-27 के लिए लगभग 93 बिलीयन डॉलर आवंटित किए गए हैं. वहीं आर्थिक चुनौतियों की वजह से पाकिस्तान का रक्षा बजट 10 बिलियन डॉलर से भी नीचे गिर गया है.
सैन्य बल के मामले में भारत की ताकत
सैन्य बल के मामले में भारत को एक बड़ी बढ़त हासिल है. भारत के पास लगभग 1.45 मिलियन सक्रिय सैनिक हैं. ये इसे दुनिया की दूसरी सबसे बड़ी स्थायी सेना बनाते हैं. इसी के साथ बांग्लादेश जैसे देशों के पास भी रिजर्व और अर्धसैनिक बलों को मिलाकर एक बड़ी संयुक्त सेना है.
परमाणु ताकत
क्षेत्रीय शक्ति संतुलन में परमाणु क्षमता एक बड़ी वजह बनी हुई है. चीन लगभग 600 परमाणु हथियारों के साथ सबसे आगे है और तेजी से अपने हथियारों के जखीरे को बढ़ा रहा है. भारत के पास लगभग 180 परमाणु हथियारों का बेड़ा है. वहीं अगर पाकिस्तान की बात करें तो इस देश के पास लगभग 170 परमाणु हथियार होने का अनुमान है.
नौसेना और वायु शक्ति
चीन के पास दुनिया की सबसे बड़ी नौसेना है. इसमें 800 से ज्यादा जहाज और तीन विमान वाहक पोत हैं. भारत की नौसेना भी काफी मजबूत है. भारत के पास दो विमान वाहक पोत हैं. अगर पाकिस्तान की बात करें तो इस देश के पास कोई भी विमान वाहक पोत नहीं है और उसकी नौसेना भारत के मुकाबले काफी छोटी है. वायु शक्ति के मामले में भारत का बेड़ा पाकिस्तान के मुकाबले तकनीकी रूप से ज्यादा एडवांस्ड है. भारत के पास राफेल और Su-30MKI जैसे जेट हैं.
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