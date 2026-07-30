NCR के इस एरिया में है खेत तो भूलकर भी न बेचें! आने वाले हैं ये सरकारी प्रोजेक्ट

NCR Government Projects 2026 : दिल्ली-एनसीआर में अब तक प्रॉपर्टी की चर्चा होते ही लोगों के दिमाग में सबसे पहले गुरुग्राम, नोएडा और दिल्ली का नाम आता था, लेकिन अब तस्वीर तेजी से बदल रही है. केंद्र और दिल्ली सरकार की नई योजनाओं के साथ एनसीआर के कई ऐसे इलाके चर्चा में आ गए हैं, जिन्हें अब तक कम विकसित माना जाता था. सरकार की नई योजनाएं, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और बेहतर कनेक्टिविटी अब उन इलाकों तक पहुंच रही हैं, जिन्हें अभी तक विकास के मामले में पिछड़े हुए माने जाते थे. ऐसे में जिन लोगों के पास इन क्षेत्रों में खेत या जमीन है, उनके लिए आने वाला समय काफी जरूरी साबित हो सकता है. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि NCR के किस एरिया में खेत भूलकर भी न बेचें.

दिल्ली-एनसीआर में 7 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार, केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर करीब 24,800 करोड़ रुपये की लागत से सात बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही हैं. इन परियोजनाओं के तहत नए एक्सप्रेसवे, टनल, एलिवेटेड कॉरिडोर और बेहतर कनेक्टिविटी लिंक तैयार किए जाएंगे, जिससे दिल्ली के साथ गुरुग्राम, देहरादून और आसपास के कई शहरों तक पहुंच आसान होगी. सरकार का उद्देश्य दिल्ली की ट्रैफिक समस्या कम करना और पूरे एनसीआर की कनेक्टिविटी को जरूरतों के अनुसार मजबूत बनाना है.

अब इन इलाकों पर रहेगी सबसे ज्यादा नजर

नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, एनसीआर में विकास का अगला चरण अब उन शहरों और इलाकों में देखने को मिल सकता है, जो अभी तक प्रॉपर्टी बाजार में पीछे माने जाते थे. रिपोर्ट के अनुसार, एनसीआर रीजनल प्लान-2041 के तहत करीब 20 लाख करोड़ रुपये के निवेश की योजना है. इस निवेश का बड़ा हिस्सा गुरुग्राम और नोएडा जैसे पहले से विकसित शहरों की जगह उन नए शहरों, कस्बों और गांवों में किया जाएगा. जहां विकास की काफी संभावनाएं मौजूद हैं. इन इलाकों में जमीन उपलब्ध है और इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए बेहतर अवसर भी हैं.

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NCR के किस एरिया में खेत भूलकर भी न बेचें?

रिपोर्ट के मुताबिक, जिन क्षेत्रों में नई सड़कें, एक्सप्रेसवे, औद्योगिक विकास और बेहतर कनेक्टिविटी की योजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं, वे आने वाले समय में निवेश के लिहाज से जरूरी माने जा रहे हैं. इनमें द्वारका एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, न्यू गुरुग्राम, सोहना, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर फरीदाबाद, सोनीपत-कुंडली बेल्ट और राज नगर एक्सटेंशन जैसे इलाके प्रमुख हैं.

नमो भारत कॉरिडोर से बढ़ सकती है जमीन की वैल्यू

फरीदाबाद के लिए प्रस्तावित गुरुग्राम-फरीदाबाद-नोएडा नमो भारत (आरआरटीएस) कॉरिडोर भी फ्यूचर में बड़ा बदलाव ला सकता है. करीब 64 किलोमीटर लंबे इस हाई-स्पीड कॉरिडोर का निर्माण कार्य दिसंबर 2026 तक शुरू करने और 2031 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है. टीओडी (ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट) नीति के तहत बाटा चौक जैसे इंटरचेंज क्षेत्रों के आसपास नए आवासीय, व्यावसायिक और मिक्स्ड-यूज प्रोजेक्ट विकसित करने की योजना है. विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रेटर फरीदाबाद और कॉरिडोर से जुड़े क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं और मजबूत हो सकती हैं.

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