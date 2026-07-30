#Protestराशिफलफोटो गैलरीमौसमIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजNCR Government Projects 2026 : NCR के इस एरिया में है खेत तो भूलकर भी न बेचें! आने वाले हैं ये सरकारी प्रोजेक्ट

NCR Government Projects 2026 : NCR के इस एरिया में है खेत तो भूलकर भी न बेचें! आने वाले हैं ये सरकारी प्रोजेक्ट

NCR Government Projects 2026 : केंद्र और दिल्ली सरकार की नई योजनाओं के साथ एनसीआर के कई ऐसे इलाके चर्चा में आ गए हैं, जिन्हें अब तक कम विकसित माना जाता था.

Written By : मानसी उपाध्याय |  Updated at : 30 Jul 2026 10:30 AM (IST)
Preferred Sources

NCR Government Projects 2026 : दिल्ली-एनसीआर में अब तक प्रॉपर्टी की चर्चा होते ही लोगों के दिमाग में सबसे पहले गुरुग्राम, नोएडा और दिल्ली का नाम आता था, लेकिन अब तस्वीर तेजी से बदल रही है. केंद्र और दिल्ली सरकार की नई योजनाओं के साथ एनसीआर के कई ऐसे इलाके चर्चा में आ गए हैं, जिन्हें अब तक कम विकसित माना जाता था. सरकार की नई योजनाएं, बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट और बेहतर कनेक्टिविटी अब उन इलाकों तक पहुंच रही हैं, जिन्हें अभी तक विकास के मामले में पिछड़े हुए माने जाते थे. ऐसे में जिन लोगों के पास इन क्षेत्रों में खेत या जमीन है, उनके लिए आने वाला समय काफी जरूरी साबित हो सकता है. ऐसे में आइए आज हम आपको बताते हैं कि NCR के किस एरिया में खेत भूलकर भी न बेचें. 

दिल्ली-एनसीआर में 7 बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट

दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के अनुसार, केंद्र और दिल्ली सरकार मिलकर करीब 24,800 करोड़ रुपये की लागत से सात बड़े इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट शुरू करने जा रही हैं. इन परियोजनाओं के तहत नए एक्सप्रेसवे, टनल, एलिवेटेड कॉरिडोर और बेहतर कनेक्टिविटी लिंक तैयार किए जाएंगे, जिससे दिल्ली के साथ गुरुग्राम, देहरादून और आसपास के कई शहरों तक पहुंच आसान होगी.  सरकार का उद्देश्य दिल्ली की ट्रैफिक समस्या कम करना और पूरे एनसीआर की कनेक्टिविटी को जरूरतों के अनुसार मजबूत बनाना है.

अब इन इलाकों पर रहेगी सबसे ज्यादा नजर

नाइट फ्रैंक इंडिया की रिपोर्ट के मुताबिक, एनसीआर में विकास का अगला चरण अब उन शहरों और इलाकों में देखने को मिल सकता है, जो अभी तक प्रॉपर्टी बाजार में पीछे माने जाते थे. रिपोर्ट के अनुसार, एनसीआर रीजनल प्लान-2041 के तहत करीब 20 लाख करोड़ रुपये के निवेश की योजना है. इस निवेश का बड़ा हिस्सा गुरुग्राम और नोएडा जैसे पहले से विकसित शहरों  की जगह उन नए शहरों, कस्बों और गांवों में किया जाएगा. जहां विकास की काफी संभावनाएं मौजूद हैं. इन इलाकों में जमीन उपलब्ध है और इंफ्रास्ट्रक्चर को विकसित करने के लिए बेहतर अवसर भी हैं. 

यह भी पढ़ें - क्या मंदिर में नकली सोना चांदी चढ़ाने पर हो सकती है जेल, क्या है कानून?

NCR के किस एरिया में खेत भूलकर भी न बेचें?

रिपोर्ट के मुताबिक, जिन क्षेत्रों में नई सड़कें, एक्सप्रेसवे, औद्योगिक विकास और बेहतर कनेक्टिविटी की योजनाएं तेजी से आगे बढ़ रही हैं, वे आने वाले समय में निवेश के लिहाज से जरूरी माने जा रहे हैं. इनमें द्वारका एक्सप्रेसवे, यमुना एक्सप्रेसवे, न्यू गुरुग्राम, सोहना, ग्रेटर नोएडा, ग्रेटर फरीदाबाद, सोनीपत-कुंडली बेल्ट और राज नगर एक्सटेंशन जैसे इलाके प्रमुख हैं.

नमो भारत कॉरिडोर से बढ़ सकती है जमीन की वैल्यू

फरीदाबाद के लिए प्रस्तावित गुरुग्राम-फरीदाबाद-नोएडा नमो भारत (आरआरटीएस) कॉरिडोर भी फ्यूचर में बड़ा बदलाव ला सकता है. करीब 64 किलोमीटर लंबे इस हाई-स्पीड कॉरिडोर का निर्माण कार्य दिसंबर 2026 तक शुरू करने और 2031 तक पूरा करने का लक्ष्य रखा गया है.  टीओडी (ट्रांजिट ओरिएंटेड डेवलपमेंट) नीति के तहत बाटा चौक जैसे इंटरचेंज क्षेत्रों के आसपास नए आवासीय, व्यावसायिक और मिक्स्ड-यूज प्रोजेक्ट विकसित करने की योजना है. विशेषज्ञों का मानना है कि ग्रेटर फरीदाबाद और कॉरिडोर से जुड़े क्षेत्रों में निवेश की संभावनाएं और मजबूत हो सकती हैं. 

यह भी पढ़ें -जब सड़कों पर बहा बीयर का समंदर, कई लोगों की हुई थी मौत

Published at : 30 Jul 2026 10:30 AM (IST)
Tags :
NCR Property Government Projects 2026 NCR Government Projects 2026 NCR Land Investment
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
NCR Government Projects 2026 : NCR के इस एरिया में है खेत तो भूलकर भी न बेचें! आने वाले हैं ये सरकारी प्रोजेक्ट
NCR के इस एरिया में है खेत तो भूलकर भी न बेचें! आने वाले हैं ये सरकारी प्रोजेक्ट
जनरल नॉलेज
India Drainage System: जरा-सी बारिश में क्यों डूब रहे शहर, किस देश का ड्रेनेज सिस्टम बेस्ट?
जरा-सी बारिश में क्यों डूब रहे शहर, किस देश का ड्रेनेज सिस्टम बेस्ट?
जनरल नॉलेज
Heart Aerospace X1 Electric Aircraft: अमेरिका में उड़ा दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक हवाई जहाज, जानें खासियत
अमेरिका में उड़ा दुनिया का सबसे बड़ा इलेक्ट्रिक हवाई जहाज, जानें खासियत
जनरल नॉलेज
गलत तरीके से लिया PM आवास! जानें धोखाधड़ी पर क्या है सजा?
गलत तरीके से लिया PM आवास! जानें धोखाधड़ी पर क्या है सजा?
Advertisement

वीडियोज

7 फेरों के रिश्तों में साजिश की चाल!
Lock Upp 2: Shreya Kalra का बड़ा खुलासा, बचपन की दर्दनाक घटना सुनकर भावुक हुए सभी
Samay Raina का Munawar Faruqui पर Aamir Khan वाला Joke हुआ Viral, India’s Got Latent में मचा हंगामा
Ramayana Trailer Update: 30 July को आएगा ट्रेलर, फैंस में बढ़ी जबरदस्त Excitement
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol छा गए, लेकिन क्या ट्रेलर बना उम्मीदों जितना दमदार?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मुझे भारतीय रेलवे पर गर्व, इसी तरह...', मोदी सरकार को लेकर क्या बोले वांगचुक
'मुझे भारतीय रेलवे पर गर्व, इसी तरह...', मोदी सरकार को लेकर क्या बोले वांगचुक
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
CJP प्रोटेस्ट में गोली चलने पर अगर अमित शाह दोषी नहीं तो बाबरी के लिए मुलायम कैसे? सपा का सवाल
CJP प्रोटेस्ट में गोली चलने पर अगर अमित शाह दोषी नहीं तो बाबरी के लिए मुलायम कैसे? सपा का सवाल
इंडिया
'उन्हें इन्फ्लुएंसर बन जाना चाहिए', PM मोदी के इंस्टा वीडियो पर बोले अभिजीत दीपके
'उन्हें इन्फ्लुएंसर बन जाना चाहिए', PM मोदी के इंस्टा वीडियो पर बोले अभिजीत दीपके
बॉलीवुड
ब्रह्म मुहूर्त में रिलीज हुआ 'रामायण' का भव्य ट्रेलर, 'राम' के किरदार में रणबीर कपूर लगे कमाल, 'रावण' बन छाए यश
ब्रह्म मुहूर्त में रिलीज हुआ 'रामायण' का भव्य ट्रेलर, 'राम' के किरदार में रणबीर कपूर लगे कमाल
क्रिकेट
श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए भारत की सबसे मजबूत संभावित Playing XI, देखिए
श्रीलंका टेस्ट सीरीज के लिए भारत की सबसे मजबूत संभावित Playing XI, देखिए
विश्व
PoJK में तीसरे दिन भी खूनी कार्रवाई, PAK रेंजर्स की फायरिंग में मारे गए 36 कश्मीरी
PoJK में तीसरे दिन भी खूनी कार्रवाई, PAK रेंजर्स की फायरिंग में मारे गए 36 कश्मीरी
इंडिया
Xप्लेन: साइबर क्राइम हब 'मिनी जामताड़ा' कैसे बना मथुरा, सबसे ज्यादा ठगी कहां?
साइबर क्राइम हब 'मिनी जामताड़ा' कैसे बना मथुरा, सबसे ज्यादा ठगी कहां?
एग्रीकल्चर
फसल नुकसान पर कैसे मिलेगा बीमा क्लेम? जानें तरीका
फसल नुकसान पर कैसे मिलेगा बीमा क्लेम? जानें तरीका
ENT LIVE
India’s Got Latent में Samay Raina का Munawar Faruqui पर तंज, Viral हुआ Aamir Khan Joke
India’s Got Latent में Samay Raina का Munawar Faruqui पर तंज, Viral हुआ Aamir Khan Joke
ENT LIVE
Lock Upp 2: Shreya Kalra ने Grand Finale से पहले किया बचपन का दर्दनाक Secret Reveal
Lock Upp 2: Shreya Kalra ने Grand Finale से पहले किया बचपन का दर्दनाक Secret Reveal
ENT LIVE
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol का दमदार अंदाज, लेकिन ट्रेलर छोड़ गया अधूरी उम्मीद
Batwara 1947 Trailer Review: Sunny Deol का दमदार अंदाज, लेकिन ट्रेलर छोड़ गया अधूरी उम्मीद
ABP NEWS
Viral Video: प्रह्लाद जोशी के बारे में ये क्या बोल गईं प्रियंका गांधी, बयान हुआ वायरल!
Viral Video: प्रह्लाद जोशी के बारे में ये क्या बोल गईं प्रियंका गांधी, बयान हुआ वायरल!
ABP NEWS
Viral Video: पार्टी के वीडियो पर जवाब नहीं दे पाईं CJP की रत्ना, मुंह बनाते हुए वीडियो वायरल!
Viral Video: पार्टी के वीडियो पर जवाब नहीं दे पाईं CJP की रत्ना, मुंह बनाते हुए वीडियो वायरल!
Embed widget