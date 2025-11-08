मैन ऑफ द मैच को मिलता है कितना ज्यादा पैसा, यह मैच फीस से कितना होता है कम?

हाल ही में महिला वनडे विश्व कप में भारतीय टीम ने साउथ अफ्रीका को हराकर विश्व कप अपने नाम कर दिया है. फाइनल मैच में शेफाली वर्मा ने धमाकेदार पारी खेलकर भारत को विश्व विजेता बनाया था. इस मैच में शेफाली के बेहतरीन प्रदर्शन के बाद उन्हें मैन ऑफ द मैच का खिताब मिला.

क्रिकेट में मैन ऑफ द मैच का खिताब जीतना किसी भी खिलाड़ी के लिए गर्व का पल होता है. यह न सिर्फ उनके प्रदर्शन की पहचान है, बल्कि इसके साथ मिलने वाली इनामी राशि भी खिलाड़ियों के लिए बड़ी बात होती है. क्या आपने कभी सोचा है कि इंटरनेशनल और लीग मैचों में मैन ऑफ द मैच के तौर पर मिलने वाली रकम कितनी होती है और यह खिलाड़ियों की मैच फीस से कितनी अलग होती है. चलिए आज हम आपको बताते हैं की मैन ऑफ द मैच को कितना ज्यादा पैसा मिलता है और यह मैच फीस से कितना कम होता है.



इंटरनेशनल क्रिकेट में मैन ऑफ द मैच का पैसा



इंटरनेशनल क्रिकेट में मैन ऑफ द मैच का पैसा खेल के फॉर्मेट के हिसाब से तय किया जाता है. जैसे टेस्ट मैचों में खिलाड़ियों को आमतौर पर 1000 से 10,000 अमेरिकी डॉलर तक मिलते हैं. हालांकि, एशेज जैसी हाई प्रोफाइल सीरीज में यह राशि और भी ज्यादा हो सकती है. वहीं वनडे मैचों में यह इनामी राशि 2,000 से 15 हजार डॉलर तक होती है. आईसीसी वर्ल्ड कप जैसे बड़े टूर्नामेंट में यह राशि बढ़कर 10 हजार डॉलर या उससे भी ज्यादा हो सकती है. इसके अलावा टी20 इंटरनेशनल मैचों में मैन ऑफ द मैच को 2,500 से 20 हजार डॉलर तक दिए जाते हैं. वहीं आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप जैसे मुकाबले में यह राशि 50 हजार डॉलर तक पहुंच जाती है.



घरेलू और फ्रेंचाइजी लीग में मैन ऑफ द मैच की राशि



घरेलू टूर्नामेंट और फ्रेंचाइजी लीग जैसे आईपीएल में भी मैन ऑफ द मैच के लिए पुरस्कार राष्ट्रीय स्तर पर तय होते हैं. इसमें आईपीएल में मैन ऑफ द मैच को आमतौर पर 1 लाख का इनाम दिया जाता है. वहीं बिग बैश लीग में यह राशि लगभग 65,000 होती है. इसके अलावा पीएसएल में भी यह राशि लगभग इतनी ही रहती है, लेकिन स्पॉन्सर के आधार पर यह पैसा ज्यादा या कम हो सकता है. कुल मिलाकर आप ऐसे मान सकते हैं कि किसी भी लीग की पॉपुलैरिटी और स्पॉन्सरशिप के आधार पर इनामी राशि तय होती है. जैसे-जैसे लीग बड़ी होती है पुरस्कार राशि भी बढ़ जाती है.



मैच फीस के मुकाबले मैन ऑफ द मैच फीस कितनी कम



बीसीसीआई ने अक्टूबर 2022 में एक ऐतिहासिक फैसला लिया था, जिसमें महिला और पुरुष खिलाड़ियों को हर मैच के लिए सम्मान फीस देने का ऐलान किया था. इसके अनुसार, टेस्ट मैच के लिए पुरुष और महिला क्रिकेटर दोनों को 15 लाख रुपये प्रति मैच मिलते हैं. वहीं, वनडे मैच के लिए पुरुष और महिला क्रिकेटर को 6 लाख रुपये प्रति मैच फीस दी जाती है. इसके अलावा टी20 मैच के लिए पुरुष और महिला क्रिकेटर को 3 लाख रुपये प्रति मैच फीस दी जाती है. ऐसे में क्रिकेट में मिलने वाला मैन ऑफ द मैच का इनाम आमतौर पर मैच फीस से काफी कम होता है. हालांकि अगर कोई बड़ा टूर्नामेंट हो जैसे वर्ल्ड कप तो मैन ऑफ द मैच का इनाम मैच फीस से ज्यादा भी हो सकता है.

