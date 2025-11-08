हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजभारत में कितनी तरह की इमरजेंसी लगाई जा सकती हैं, किन नियमों के तहत होता है ऐसा?

भारत में कितनी तरह की इमरजेंसी लगाई जा सकती हैं, किन नियमों के तहत होता है ऐसा?

भारतीय संविधान के भाग XVIII के अनुच्छेद 352 से 360 में इमरजेंसी से जुड़े प्रावधान दिए गए. राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि अगर देश की सुरक्षा को खतरा हो तो वह इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं.

By : कविता गाडरी | Updated at : 08 Nov 2025 12:10 PM (IST)
Preferred Sources

25 जून का दिन भारत की राजनीति के इतिहास में एक महत्वपूर्ण दिन माना जाता है. दरअसल, 1975 में देश में पहली बार राजनीतिक कारणों से राष्ट्रीय इमरजेंसी की घोषणा 25 जून को ही की गई थी. यह वह समय था जब देश के लोकतंत्र पर सवाल उठे और इस घटना को आज भी देश के इतिहास में काला दिवस के रूप में याद किया जाता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत में इमरजेंसी की घोषणा किन परिस्थितियों में की जा सकती है और यह संविधान के किस अनुच्छेद में दर्ज है. चलिए आज हम आपको बताते हैं कि भारत में कितनी तरह की इमरजेंसी लगाई जा सकती हैं और किन नियमों के तहत ऐसा होता है.

संविधान में इमरजेंसी का प्रावधान और प्रकार

भारतीय संविधान के भाग XVIII के अनुच्छेद 352 से 360 में इमरजेंसी से जुड़े प्रावधान दिए गए हैं. इस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति को अधिकार दिया गया है कि अगर देश की सुरक्षा, अखंडता या लोकतांत्रिक व्यवस्था को खतरा हो तो वह इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं. भारतीय संविधान के अनुसार, देश में तीन प्रकार से इमरजेंसी की घोषणा की जा सकती है.

1. राष्ट्रीय इमरजेंसी
2. राज्य इमरजेंसी-राष्ट्रपति शासन
3. वित्तीय इमरजेंसी

राष्ट्रीय इमरजेंसी

राष्ट्रीय इमरजेंसी की चर्चा संविधान के अनुच्छेद 352 में की गई है. इसे पूरे देश या किसी एक हिस्से में लगाया जा सकता है. यह तब लागू होती है जब राष्ट्रपति को लगे कि भारत की सुरक्षा को खतरा है. राष्ट्रीय इमरजेंसी तीन परिस्थितियों में लगाई जा सकती है. इसमें पहली स्थिति युद्ध की होती है. जब देश किसी अन्य देश से औपचारिक रूप से युद्ध कर रहा हो तो उस समय यह इमरजेंसी लगाई जा सकती है. इसके अलावा जब कोई विदेशी ताकत भारत पर हमला कर दे तो उस समय भी बाहरी आक्रमण के तहत इमरजेंसी लगाई जा सकती है. वहीं जब देश के अंदर सशस्त्र तरीके से सरकार के खिलाफ विरोध हो तो भी इमरजेंसी लगाई जा सकती है. हालांकि पहले इसे आंतरिक अशांति कहा जाता था, जिसे 1978 में हुए 44 में संविधान संशोधन से सशस्त्र विद्रोह कर दिया. वहीं राष्ट्रपति राष्ट्रीय इमरजेंसी की घोषणा केवल केंद्रीय मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर ही कर सकते हैं. इस घोषणा को एक महीने के अंदर संसद की मंजूरी मिलना जरूरी है.

भारत में अब तक तीन बार राष्ट्रीय इमरजेंसी लगाई गई है.

  • पहली राष्ट्रीय इमरजेंसी- 1962 में भारत-चीन युद्ध के दौरान
  • दूसरी राष्ट्रीय इमरजेंसी- 1971 में भारत-पाक युद्ध के दौरान
  • तीसरी राष्ट्रीय इमरजेंसी- 1975 में आंतरिक अशांति के कारण

राज्य इमरजेंसी

राज्य इमरजेंसी या राष्ट्रपति शासन का प्रावधान संविधान के अनुच्छेद 356 में दिया गया है. यह तब लगाई जाती है जब किसी राज्य में संवैधानिक व्यवस्था विफल हो जाए. ऐसे में राष्ट्रपति राज्यपाल से मिली रिपोर्ट के आधार पर यह निर्णय लेते हैं कि राज्य का शासन संविधान के अनुसार नहीं चल रहा. इसे लागू करने के बाद 2 महीने के अंदर संसद के दोनों सदनों से मंजूरी लेना जरूरी होता है.

वित्तीय इमरजेंसी

वित्तीय इमरजेंसी का प्रावधान अनुच्छेद 360 में है. अगर राष्ट्रपति को लगे कि देश या किसी राज्य की वित्तीय स्थिरता को खतरा है तो वह वित्तीय इमरजेंसी की घोषणा कर सकते हैं. हालांकि अब तक भारत में कभी भी वित्तीय इमरजेंसी की घोषणा नहीं की गई है.

ये भी पढ़ें-शाही शौक की मिसाल! इस नवाब के दरवाजे पर रुकती थी ट्रेन, महल तक पहुंचने के लिए बनवा दिया करोड़ों का रेलवे स्टेशन

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 08 Nov 2025 12:10 PM (IST)
Tags :
Emergency In India National Emergency Financial Emergency State Emergency
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
OP Pimple in Kupwara: सेना ने पाक की 'नापाक' हरकत को फिर किया नाकाम! घुसपैठ की कोशिश कर रहे दो आतंकी ढेर
ऑपरेशन पिंपल: सेना ने पाक की 'नापाक' हरकत को फिर किया नाकाम! घुसपैठ की कोशिश कर रहे दो आतंकी ढेर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के शामली में भीषण हादसा, सड़क किनारे खड़े कैंटर में जा घुसी, 4 युवकों की मौके पर मौत
यूपी के शामली में भीषण हादसा, सड़क किनारे खड़े कैंटर में जा घुसी, 4 युवकों की मौके पर मौत
बॉलीवुड
'राउडी राठौर 2' से कटा अक्षय कुमार का पत्ता? एक्टर की जगह पैन इंडिया स्टार को लेने की हो रही तैयारी
'राउडी राठौर 2' से कटा अक्षय कुमार का पत्ता? पैन इंडिया स्टार को लेने की हो रही तैयारी
क्रिकेट
पांचवें टी20 मैच में कैसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन? क्या रिंकू सिंह और नीतीश रेड्डी को मिलेगा मौका
पांचवें टी20 मैच में कैसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन? क्या रिंकू सिंह और नीतीश रेड्डी को मिलेगा मौका
Advertisement

वीडियोज

Delhi के Rithala में लगी भीषण आग, पूरा इलाका काले धुंए से ढका ।
Online आशिकी में... पति 'खल्लास' !
Pawan Singh Vs Khesarilal Yadav, बिहार में क्यों मचा स्टार वॉर!
बढ़ा मतदान...किसके पक्ष में रुझान?
'RJD के गाने' पर मोदी का ताना!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
OP Pimple in Kupwara: सेना ने पाक की 'नापाक' हरकत को फिर किया नाकाम! घुसपैठ की कोशिश कर रहे दो आतंकी ढेर
ऑपरेशन पिंपल: सेना ने पाक की 'नापाक' हरकत को फिर किया नाकाम! घुसपैठ की कोशिश कर रहे दो आतंकी ढेर
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी के शामली में भीषण हादसा, सड़क किनारे खड़े कैंटर में जा घुसी, 4 युवकों की मौके पर मौत
यूपी के शामली में भीषण हादसा, सड़क किनारे खड़े कैंटर में जा घुसी, 4 युवकों की मौके पर मौत
बॉलीवुड
'राउडी राठौर 2' से कटा अक्षय कुमार का पत्ता? एक्टर की जगह पैन इंडिया स्टार को लेने की हो रही तैयारी
'राउडी राठौर 2' से कटा अक्षय कुमार का पत्ता? पैन इंडिया स्टार को लेने की हो रही तैयारी
क्रिकेट
पांचवें टी20 मैच में कैसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन? क्या रिंकू सिंह और नीतीश रेड्डी को मिलेगा मौका
पांचवें टी20 मैच में कैसी होगी भारत की प्लेइंग इलेवन? क्या रिंकू सिंह और नीतीश रेड्डी को मिलेगा मौका
बिहार
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
बिहार के पहले फेज में बंपर वोटिंग से नतीजे ऐसे आएंगे जिसे देख नीतीश-तेजस्वी-पीके चौंक जाएंगे!
ट्रेंडिंग
छोटे बच्चे ने रैंप पर दिखाया गजब का एटीट्यूड, पापा की बेस्टी की बेटी के साथ बांध दिया समां- देखें वायरल वीडियो
छोटे बच्चे ने रैंप पर दिखाया गजब का एटीट्यूड, पापा की बेस्टी की बेटी के साथ बांध दिया समां- देखें वायरल वीडियो
लाइफस्टाइल
क्या वाकई ठंड भगाती है शराब, जान लें क्या है हकीकत?
क्या वाकई ठंड भगाती है शराब, जान लें क्या है हकीकत?
यूटिलिटी
यूरोप में नौकरी का ऑफर मिले तो जरूर चेक करें ये चीजें, झांसा देकर ठग रहे स्कैमर्स
यूरोप में नौकरी का ऑफर मिले तो जरूर चेक करें ये चीजें, झांसा देकर ठग रहे स्कैमर्स
ENT LIVE
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
नेटफ्लिक्स पर बारामूला | कश्मीर का अनदेखा पहलू | अलौकिक शक्तियों का सौंदर्य पर कब्ज़ा
ENT LIVE
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
महारानी 4 रिव्यू | हुमा कुरैशी ने एक्टिंग से ऊंचा स्तर तय किया | महारानी 4 वेब सीरीज रिव्यू
ENT LIVE
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
महारानी 4 की समीक्षा | हुमा कुरैशी ने साबित किया कि वह बहुमुखी हैं | महारानी 4 वेब सीरीज की समीक्षा
ENT LIVE
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
इमरान हाशमी और यामी गौतम का इंटरव्यू | हक | अवॉर्ड शो | सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री विवाद और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
डॉली सिंह | इन्फ्लुएंसर ने कंटेंट निर्माण की दौड़ शुरू की | वायरल रील्स | गोल्डन रिंग विजेता और भी बहुत कुछ
Embed widget