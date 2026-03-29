ओमान में कितने हो जाते हैं भारत 100000 रुपये, इससे वहां क्या-क्या खरीद सकते हैं?

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Oman Currency: खाड़ी क्षेत्र में बढ़ते तनाव के दौरान ओमान के सलालाह बंदरगाह के पास हाल ही में ड्रोन हमले हुए हैं. इस हमले में एक विदेशी कर्मचारी घायल हुआ है और पोर्ट की एक क्रेन को नुकसान पहुंचा है. इसी बीच लोगों के मन में एक आम सवाल उठ रहा है कि अगर आप भारत से ₹100000 ओमान लेकर जाते हैं तो वहां उसकी कीमत कितनी होगी? आइए जानते हैं कि वहां आप उससे क्या-क्या खरीद सकते हैं.

भारत के 1 लाख रुपयों की कीमत

एक्सचेंज रेट के मुताबिक भारत के 1 लाख रुपये लगभग 406 ओमानी रियाल के बराबर होते हैं. भले ही यह आंकड़ा छोटा लग सकता है लेकिन ओमानी रियाल दुनिया की सबसे मजबूत मुद्राओं में से एक है. इसकी वजह से स्थानीय स्तर पर इसकी क्रय शक्ति काफी ज्यादा होती है.

इतने रुपये से वहां क्या-क्या हो सकता है?

लगभग 406 ओमानी रियाल के साथ आप मस्कट जैसे शहरों के बाहरी इलाकों में एक महीने के लिए 1 बेडरूम का अपार्टमेंट आराम से किराए पर ले सकते हैं. किराए की लागत आमतौर पर 150 से 250 ओमानी रियाल के बीच होती है. यह जगह और सुविधाओं पर निर्भर करती है.

खाना और किराने का सामान

एक अकेला व्यक्ति 70 से 100 ओमानी रियाल के अंदर अपने महीने भर के किराने के समान और कभी कभार बाहर खाने पीने का खर्च आसानी से चला सकता है. खाने-पीने की जरूरी चीजों की कीमतें काफी वाजिब होती हैं. इससे इस बजट में रोजमर्रा का गुजारा करना आसान हो जाता है.

ईंधन और परिवहन

ओमान में ईंधन की कीमतें काफी कम हैं. पेट्रोल या सार्वजनिक परिवहन पर होने वाला मासिक खर्च 25 से 40 ओमानी रियाल के अंदर पूरा हो जाता है. इससे आना-जाना काफी किफायती पड़ता है.

इलेक्ट्रॉनिक्स में क्या खरीद सकते हैं?

इतनी रकम से आप एक मिड-रेंज स्मार्टफोन या फिर एक सामान्य लैपटॉप भी खरीद सकते हैं. यह इस बात पर निर्भर करता है कि बाजार में कौन से ऑफर मौजूद हैं और आप किस ब्रांड को चुनते हैं.

इन सबके अलावा बिजली, पानी और इंटरनेट जैसी बुनियादी सुविधाओं का मासिक खर्च भी आमतौर पर 20 से 50 ओमानी रियाल के बीच आता है. कुल मिलाकर ₹1 लाख की रकम ओमान में अकेले रहने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए महीने भर के खर्चों को पूरा करने के लिए काफी है. हालांकि आपकी जीवन शैली और आप किस शहर में रहते हैं इन बातों का काफी असर पड़ सकता है.

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