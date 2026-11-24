Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom डीकंपोजिशन में शरीर के अंग अपनी जगह बदलते हैं।

Body Movements After Death: चिकित्सा और फोरेंसिक विज्ञान ने मौत के बाद शरीर में हलचल होने की कई वजह बताई हैं. ब्रेन डेथ के बाद भी कुछ मामलों में रीढ़ की हड्डी से जुड़े रिफ्लेक्स की वजह से हाथ पैर हिल सकते हैं. कुछ मामलों में कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन बंद होने के बाद दिल की गतिविधि और रक्त संचार फिर से शुरू हो सकता है. डीकंपोजिशन के दौरान टिशु और लिगामेंट में बदलाव से शरीर के अंग और हड्डियां अपनी जगह से हिल सकती हैं.

ब्रेन डेथ के बाद अंग क्यों हिल सकते हैं ?

अगस्त 1984 में न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर एलन एच रॉपर ने न्यूरोलॉजी पत्रिका में "अनयूजुअल स्पॉन्टेनियस मूवमेंट इन ब्रेन डेथ पेशेंट" नाम से एक स्टडी छापी. उन्होंने पांच ब्रेन डेथ के बाद मर चुके रोगियों में अजीब तरीके से हाथों की हलचल दर्ज की. इनमें हाथों का छाती की तरफ उठना या फिर एक दूसरे को पार करना शामिल था.

डॉ गुस्तावो सैपोस्निक द्वारा 2005 में अमेरिकन जनरल ऑफ मेडिसिन में छपी एक स्टडी में 107 ब्रेन डेथ के बाद मर चुके रोगियों की जांच की गई. इसमें है पाया गया कि 47.44% रोगियों में मरने के बाद अपने आप ही हलचल हो जाती है.

ब्रेन डेथ के बाद भी रीढ़ की हड्डी में न्यूरल सर्किट्स सक्रिय रह सकते हैं. इनमें अंगों में झटका लगा, उंगलियों में फड़कन होना या फिर हाथ का छाती की तरफ हिलना जैसी हरकत हो सकती है. ऑक्सीजन की कमी या फिर बाहरी उत्तेजना भी इन हरकतों को ट्रिगर कर सकती हैं. हालांकि इनके पीछे की क्रियाविधि अभी पूरी तरह से समझ में नहीं आई है.

क्या सीपीआर के बाद दिल की रफ्तार फिर से शुरू हो सकती है?

2023 की एक स्टडी में 27 देश में 1982 से 2022 के अंत तक चिकित्सा साहित्य में अपने आप पुनर्जीवन के 76 मामले दर्ज किए गए. क्लीवलैंड क्लिनिक ने इस आंकड़े का हवाला दिया. अपने आप पुनर्जीवन का मतलब सीपीआर बंद करने के बाद दिल की रफ्तार और रक्त परिसंचरण का दोबारा से शुरू होना है. इसकी संभावित वजहों में सीपीआर के दौरान फेफड़ों का बढ़ा हुआ दबाव, छाती के दबाव में बदलाव और दवा के देर से आने वाले प्रभाव शामिल हैं. सीपीआर के बाद छाती का दबाव कम होने से खून को दिल तक वापस पहुंचाने में मदद मिल सकती है.

डीकंपोजिशन के दौरान शरीर कैसे हिल सकता है?

फॉरेंसिक वैज्ञानिक एलिसन विल्सन और उनकी टीम ने सेंट्रल क्वींसलैंड विश्वविद्यालय में ऑस्ट्रेलिया के आफ्टर सुविधा केंद्र में एक लाश को स्टडी किया. फॉरेंसिक साइंस इंटरनेशनल सिनर्जी में 2020 में छपे इस शोध में लगभग 16 महीनों में हुए बदलाव को रिकॉर्ड करने के लिए टाइम लैप्स कैमरे का इस्तेमाल किया गया.

शोधकर्ताओं ने शरीर के अंगों की स्थिति में बदलाव देखे. सबसे बड़ा बदलाव दाहिनी रेडियस हड्डी के स्टाइलोइड प्रोसेस पर 51.65 सेंटीमीटर का था. मौत के बाद टिशु टूट जाते हैं और गैस की वजह से शुरू में सूजन आ सकती है. बाद में त्वचा, मांसपेशी और टेंडन के सूखने और डीकंपोजिशन से हड्डियां और अंग अपनी जगह से खिसक सकते हैं.

यह भी पढ़ें: दुनिया की सबसे बड़ी जेल कहां है और यहां कितने कैदी रहते हैं, जानें यहां के सख्त नियम?