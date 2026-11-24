शादी-ब्याह के सीजन में इंटरनेट पर डांस के तमाम वीडियो वायरल होते रहते हैं, लेकिन जब बात देसी अंदाज और बिहारी भाभी के जबरदस्त ठुमकों की हो, तो माहौल ही कुछ और बन जाता है. इन दिनों सोशल मीडिया पर एक ऐसा ही मजेदार और धमाकेदार वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है, जिसमें दूल्हे की निकासी के दौरान एक बिहारी भाभी ने अपने डांस और अदाओं से पूरी महफिल लूट ली.

वायरल हो रहे इस वीडियो में देखा जा सकता है कि शादी की निकासी के मौके पर घर की महिलाएं और बच्चे जमा हैं. इसी बीच लाल रंग की खूबसूरत बनारसी बॉर्डर वाली साड़ी पहने एक महिला सिर पर पल्लू रखे पूरे जोश और मस्ती में डांस करती नजर आ रही हैं. हाथों में चूड़ियां और चेहरे पर प्यारी सी मुस्कान लिए भाभी जी जैसे ही संगीत की धुन पर कमर लचकाती हैं, आसपास खड़े लोग भी बस उन्हें ही देखते रह जाते हैं.

पल्लू संभालते हुए दिखाए ऐसे लटके-झटके कि दीवाने हुए लोग

वीडियो में भाभी का देसी स्वैग और आत्मविश्वास देखते ही बन रहा है. एक तरफ वह पारंपरिक मर्यादा रखते हुए सिर पर पल्लू संभाले हुए हैं, तो दूसरी तरफ उनके एक्सप्रेशंस और ठुमके किसी मंझे हुए डांसर को भी मात दे रहे हैं. निकासी के इस जश्न में उनके लटके-झटकों ने ऐसा समां बांधा कि वहां मौजूद महिलाएं और बच्चे भी इस पल का भरपूर आनंद लेते नजर आए.

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सोशल मीडिया पर यूजर्स कर रहे जमकर तारीफ

इंटरनेट पर यह वीडियो आग की तरह फैल रहा है और यूजर्स कमेंट सेक्शन में भाभी के डांस और अदाओं की जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने तारीफ करते हुए लिखा, "भाभी जी ने तो बिना किसी तामझाम के पूरे शादी समारोह की रौनक बढ़ा दी, सादगी और अदाओं का गजब संगम है." दूसरे यूजर ने मजे लेते हुए कमेंट किया, "सिर पर पल्लू और ऐसे जबरदस्त ठुमके, यही तो हमारे देसी और बिहारी शादियों की असली जान है." वहीं एक और यूजर ने लिखा, "भाभी के एक्सप्रेशंस के आगे तो बॉलीवुड की हीरोइनें भी फेल हैं, वीडियो बार-बार देखने का मन कर रहा है."

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