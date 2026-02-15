Mukesh Ambani Antilia Cost: जब अल्ट्रा लग्जरी लिविंग की बात आती है तो दुनिया में कुछ ही घर मुंबई में मुकेश अंबानी के मशहूर घर एंटीलिया का मुकाबला कर सकते हैं. एंटीलिया को अब तक बने सबसे महंगे प्राइवेट घरों में से एक माना जाता है. आइए जानते हैं कि इसकी कीमत कितनी है और इसे अगर आज बनाया जाए तो इसमें कितनी लागत आएगी.

2006 और 2010 के बीच कंस्ट्रक्शन कॉस्ट

एंटीलिया का कंस्ट्रक्शन 2006 में शुरू हुआ और 2010 में पूरा हुआ. उस समय अनुमानित कंस्ट्रक्शन कॉस्ट लगभग 2 बिलियन डॉलर थी. यह मौजूदा एक्सचेंज रेट पर लगभग 17,400 करोड रुपये होती है. कुछ रिपोर्टर्स बताती हैं कि कोर स्ट्रक्चरल कॉस्ट 6000 करोड़ रुपये के करीब थी. हालांकि जब लग्जरी इंटीरियर इंपोर्टेड मटेरियल एडवांस्ड इंजीनियरिंग सिस्टम और अल्ट्रा मॉडर्न सुविधाओं को शामिल किया गया तो कुल कॉस्ट कथित तौर पर 2 बिलियन डॉलर से ज्यादा हो गई.

2026 में एंटीलिया को बनाने में कितना खर्च आएगा

अगर आज इतने ही बड़े और शानदार साइज की कोई प्रॉपर्टी बनाई जाए तो लागत काफी ज्यादा होगी. 2026 के अनुमान के मुताबिक एंटीलिया की अभी भी वैल्यूएशन ₹15,000 करोड़ से ₹17,400 करोड़ के बीच है. हालांकि एक्सपोर्ट्स का ऐसा कहना है कि आज ऐसे स्ट्रक्चर को बनाने में 4.6 बिलियन डॉलर या फिर 38,000 करोड़ रुपये से ज्यादा खर्च हो सकता है. ऐसा इसलिए क्योंकि जमीन की कीमतें बढ़ रही हैं, लेबर कॉस्ट बढ़ चुकी है और स्टील, कंक्रीट और इम्पोर्टेड मार्बल जैसे कंस्ट्रक्शन मटीरियल की कीमतों में तेजी से उछाल आया है.

इंजीनियरिंग का कमाल और स्ट्रक्चरल मजबूती

एंटीलिया सिर्फ एक लग्जरी हवेली नहीं है. यह इंजीनियरिंग का एक मास्टरपीस भी है. 27 मंजिला बिल्डिंग को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसकी ऊंचाई और स्ट्रक्चरल कॉम्प्लेक्सिटी एक आम 60 मंजिला टावर के बराबर है. इसे रिक्टर स्केल पर 8.0 मैग्नीट्यूड तक के भूकंप झेलने के लिए बनाया गया है.

इसी के साथ लगभग 4 लाख स्क्वायर फीट में फैला एंटीलिया ऐसी सुविधाओं से लैस हैं जो प्राइवेट घरों में काफी कम मिलती हैं. इसमें तीन हेलीपैड, 168 कारों तक की पार्किंग के लिए 6 फ्लोर, एक प्राइवेट थिएटर, जिम, स्पा, स्नो रूम और एक बड़ा मंदिर है. अगर आज इसे दोबारा बनाया जाए तो बढ़ते मटीरियल के खर्च, इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड पर मुंबई की जमीन की कीमतें इसकी असली कीमत से आसानी से दोगुनी हो सकती है. दुनिया में काफी कम प्राइवेट घर इसके साइज के आसपास भी हैं. इस वजह से एंटीलिया सिर्फ एक रहने की जगह नहीं बल्कि अल्ट्रा लग्जरी जिंदगी का एक शानदार एक्सपीरियंस है.

