Japanese Yen vs Indian Rupees: अगर आप विदेश में ट्रैवल करने, बि‍जनेस करने या नौकरी की योजना बनाते हैं तो पहले सबसे अहम सवाल यही होता है कि भारतीय करेंसी के मुकाबले उस देश की करेंसी कितनी मजबूत है. खासकर जब जापान जैसे देशों की बात आती है तो भारतीय रुपये की कीमत और उसकी तुलना में उन देशों के करेंसी का महत्व बहुत जरूरी हो जाता है.

जापानी करेंसी को येन कहा जाता है. जापानी येन का इस्तेमाल सिर्फ जापान में होता है. जापान की आधुनिक मुद्रा की शुरुआत 1869 में येन हुई थी. इस देश में येन नोट और सिक्के दोनों रूपों में चलते हैं. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताएंगे कि जापान में अगर आप 100000 कमाते हैं तो वह भारत में कितने हो जाएंगे और जापान की करेंसी भारतीय रुपये के मुकाबले कितनी मजबूत है.



100000 येन भारत में कितने हो जाएंगे

अगर ताजा विनिमय दर के अनुसार देखें तो एक भारतीय रुपया लगभग 1.66 जापानी येन के बराबर है. इसका मतलब है कि अगर आप जापान में 100000 कमाते हैं तो यह राशि लगभग 1,66,224 भारतीय रुपये के बराबर होगी. इन आंकड़ों से यह समझ जा सकता है कि जापानी करेंसी फिलहाल भारतीय करेंसी से मजबूत है. वहीं 100000 येन देखने में एक बड़ी रकम लगती है, लेकिन जापान की महंगी लाइफस्टाइल के अनुसार यह रकम वहां सीमित हो जाती है.



रुपये और येन का महत्व

जापानी येन को लंबे समय से एक स्थिर और मजबूत करेंसी के रूप में जाना जाता है, जबकि भारतीय रुपया वर्तमान में एक विकासशील अर्थव्यवस्था के रूप में चल रहा है. पिछले कुछ सालों में रुपया कई देशों की करेंसी के मुकाबले कमजोर भी हुआ है, लेकिन जापानी येन की तुलना में भारतीय रुपये ने स्थिरता बनाए रखी है. हालांकि, जापान की महंगाई और लाइफस्टाइल को देखते हुए एक रुपये की उपयोगिता वहां काफी सीमित है. वहीं, भारत में 100 में आसानी से कई चीजें खा पी सकते हैं या फिर ऑटो-बस का किराया चुका सकते हैं. हालांकि, जापान में यही राशि लगभग 166 येन के बराबर होती है, जिससे सिर्फ एक कप कॉफी या फिर एक बस का टिकट खरीदा जा सकता है. इसका सीधा मतलब है कि रुपये की कीमत जापान में देखने में तो ठीक लगती है, लेकिन इस्तेमाल करने पर उसकी ताकत काफी कम हो जाती है.



जापान में भारतीय आबादी

भारतीय लगभग पूरी दुनिया में फैले हुए हैं. इस तरह से जापान में भी भारतीय समुदाय बड़ी संख्या में रहता है. आंकड़ों के अनुसार जापान में 38,619 भारतीय रह र‍हे हैं. इनमें से लगभग 37,933 एनआरआई है और 686 लोग पीआईओ केटेगरी में आते हैं. भारतीयों के मुकाबले जापान में चीन और नेपाली लोगों की संख्या काफी ज्यादा है.

ये भी पढ़ें-Indian Subcontinent: भारत को क्यों कहा जाता है उपमहाद्वीप, जानिए इसके पीछे की वजह