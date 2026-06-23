व्हाइट हाउस में कितने कमरे हैं, राष्ट्रपति के अलावा वहां कौन-कौन रहता है?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom व्हाइट हाउस अमेरिकी राष्ट्रपति का आधिकारिक निवास और कार्यस्थल है।

इसमें 132 कमरे हैं जहां राष्ट्रपति परिवार निवास करता है।

सैकड़ों कर्मचारी व गुप्त सेवा 24 घंटे सुरक्षा में रहती है।

चिकित्सा और सैन्य टीमें आपातकालीन सहायता प्रदान करती हैं।

White House: व्हाइट हाउस दुनिया की सबसे मशहूर इमारतों में से एक है और अमेरिका के राष्ट्रपति के आधिकारिक निवास और कार्य स्थल के रूप में काम करता है. वाशिंगटन, डी.सी. में व्हाइट हाउस की यह ऐतिहासिक इमारत 1800 में जॉन एडम्स के बाद से हर अमेरिकी राष्ट्रपति का घर रही है. राष्ट्रपति का निवास होने के अलावा व्हाइट हाउस एक काफी ज्यादा सुरक्षित प्रशासनिक परिसर के रूप में भी काम करता है. इसमें सैकड़ों कर्मचारी तैनात होते हैं जो इसके दैनिक संचालन को पक्का करते हैं. आइए जानते हैं कि इसमें कितने कमरे हैं और राष्ट्रपति के अलावा यहां कौन रहता है.

व्हाइट हाउस में कितने कमरे हैं?

व्हाइट हाउस में 6 मंजिलों में फैले कुल 132 कमरे हैं. कमरों के अलावा व्हाइट हाउस में 35 बाथरूम, 412 दरवाजे, 147 खिड़कियां, 28 फायरप्लेस और तीन लिफ्ट हैं. संरचना को कई खंडों में बांटा गया है. इसमें कार्यकारी निवास, वेस्ट विंग, ईस्ट विंग और प्रशासन और आधिकारिक कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल की जाने वाली दूसरी सहायता सुविधाएं भी शामिल हैं.

कौन रहता है यहां?

व्हाइट हाउस के प्राथमिक निवासी राष्ट्रपति और फर्स्ट फैमिली के सदस्य हैं. राष्ट्रपति, फर्स्ट लेडी और उनके बच्चे मुख्य रूप से कार्यकारी निवास की दूसरी और तीसरी मंजिल पर निजी आवास क्वार्टर में रहते हैं. कुछ मौकों पर करीबी रिश्तेदार जैसे माता-पिता या फिर ससुराल वाले भी व्हाइट हाउस में रह सकते हैं.

सैकड़ों कर्मचारी काम करते हैं

हालांकि ज्यादातर स्टाफ सदस्य स्थायी रूप से वहां नहीं रहते लेकिन वे व्हाइट हाउस को अच्छी तरह से चलाने के लिए 24 घंटे ड्यूटी पर रहते हैं. घरेलू कर्मचारियों में शेफ, बटलर, माली, सफाई कर्मी, इलेक्ट्रिशियन, प्लंबर और रखरखाव कर्मचारी शामिल हैं. उनकी जिम्मेदारी इस ऐतिहासिक इमारत का रखरखाव करना और राष्ट्रपति द्वारा आयोजित आधिकारिक समारोह में ड्यूटी देना है.

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गुप्त सेवा 24 घंटे सुरक्षा देती है

व्हाइट हाउस को संयुक्त राज्य अमेरिका की गुप्त सेवा द्वारा संरक्षित किया जाता है. इसके एजेंट दिन-रात पूरे परिसर में तैनात रहते हैं. उनकी प्राथमिक जिम्मेदारी राष्ट्रपति, फर्स्ट फैमिली, दौरे पर आए विश्व नेता और दूसरे गणमान्य व्यक्तियों की सुरक्षा को पक्का करना है. सुरक्षा चौकी, निगरानी प्रणाली और तुरंत प्रतिक्रिया टीम परिसर के अंदर लगातार काम करती है.

इसी के साथ व्हाइट हाउस में एक चिकित्सा टीम और एक सैन्य कार्यालय भी है. जरूरत पड़ने पर डॉक्टर, नर्स और आपातकालीन चिकित्सा कर्मी मौजूद रहते हैं. सैन्य सहयोगी आधिकारिक कर्तव्य और राष्ट्रीय सुरक्षा मामलों में राष्ट्रपति की सहायता करते हैं. इससे आपात स्थिति के दौरान तत्काल संचार पक्का होता है.

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