2014 से अब तक ED और इनकम टैक्स ने कितने मामले किए दर्ज, देखें साल-दर-साल के आंकड़े?

प्रवर्तन निदेशालय यानी ईडी की कार्रवाई को लेकर विपक्ष केंद्र सरकार पर भेदभाव के आरोप लगाते रहा है. वहीं हाल ही में संसद के शीतकालीन सत्र में केंद्र सरकार ने ईडी से जुड़े मामलों को लेकर डाटा जारी किया है. लोकसभा में सरकार ने 2014-15 से लेकर 2025 तक प्रवर्तन निदेशालय और इनकम टैक्स विभाग की कार्रवाई का डेटा पेश किया है. इसमें दर्ज किए गए की गई रेड, चार्जशीट और सजा से जुड़े जरूरी आंकड़े शामिल है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि 2014 से अब तक ईडी और इनकम टैक्स ने कितने मामले दर्ज किए हैं.

2014 से अब तक ईडी ने दर्ज किए 6000 से ज्यादा केस

लोकसभा में सरकार की ओर से दिए गए आंकड़ों के अनुसार ईडी ने 2014-15 से नवंबर 2025 तक कुल 6,444 ईसीआईआरएस दर्ज की. वहीं कई साल ऐसे भी रहे जब केसों की संख्या में अचानक बढ़ोतरी देखने को मिली.

ईडी के 2014 से 2025 तक के केस

साल केस

2014-15- 181

2015-16-110

2016-17- 187

2017-18- 163

2018-19-152

2019-20-557

2020-21- 996

2021-22- 1116

2022-23- 953

2023-24- 698

2024-25- 775

2025 नवंबर तक - 556

सरकार के एक अन्य डेटा सेट के अनुसार, 1 जून 2014 से 31 अक्टूबर 2025 के बीच ईडी ने कुल 6,312 पीएमएलए वाले मामले दर्ज किए हैं. इन दोनों ही रिपोर्ट्स के अनुसार पिछले 10 सालों में मनी लाॅन्ड्रिंग के मामलों में सबसे ज्यादा वृद्धि देखी गई है.

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 13,000 से ज्यादा चार्जशीट की दायर

इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2014 से 2025 के बीच में बड़े पैमाने पर कार्रवाई की है. सरकार के अनुसार इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने 2014-15 से 2025 के बीच कुल 13,877 चार्जशीट कोर्ट में दायर की है.

इनकम टैक्स की चार्जशीट 2014 से 2025

साल चार्जशीट

2014-15- 669

2015-16- 552

2016-17-1252

2017-18- 4527

2018-19- 3512

2019-20-1226

2020-21-173

2021-22-195

2022-23-387

2023-24- 502

2024-25- 611

2025 सितंबर तक- 271

2014 से अब तक देशभर में हुई 20,000 से ज्यादा रेड

ईडी और इनकम टैक्स दोनों ने मिलकर पिछले 11 सालों में 20, 000 से ज्यादा रेड की. ईडी ने 11,106 रेड की, वहीं इनकम टैक्स ने 2014 से नवंबर 2025 तक 9,657 ग्रुप पर सर्च ऑपरेशन किया. इस रिपोर्ट के अनुसार 2023-24 ईडी का सबसे एक्टिव साल रहा, जिसमें एजेंसी ने 2,600 रेड की थी. इसके अलावा सरकार की तरफ से पेश किए डेटा के अनुसार ईडी के मामलों में दोष सिद्ध होने की दर सबसे ऊंची रही है. 2014 से नवंबर 2025 के बीच पीएमएलए कोर्ट्स ने 56 मामलों में फैसला सुनाया. इनमें से 53 मामलों में 121 लोगों को दोषी करार दिया, जिसका मतलब है कि दोषसिद्धि दर 94.64 प्रतिशत रही.

