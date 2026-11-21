Biscuit Manufacturing Cost: हर सुबह चाय की चुस्की के साथ या शाम की हल्की भूख मिटाने के लिए हम सबके हाथ में 5 रुपये का बिस्कुट पैकेट जरूर आता है. हमारे और आपके लिए यह महज एक छोटा सा खर्च है, लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि इस 5 रुपये का बंटवारा कैसे होता है? गली-मोहल्ले की किराना दुकान से लेकर भारी-भरकम फैक्ट्रियों तक, इस छोटे से पैकेट के पीछे पैसों का ऐसा गणित काम करता है जो हैरान कर देता है. आइए जानें कि इस 5 रुपये में से फैक्ट्री से लेकर दुकानदार तक हर कोई कितना कमाता है.

दुकानदार की जेब में कितना आता है मुनाफा?

जब आप 5 रुपये देकर बिस्कुट का पैकेट खरीदते हैं, तो मोहल्ले के दुकानदार को इसमें से एक तय कमीशन मिलता है. एफएमसीजी व्यापार के सामान्य नियमों के मुताबिक, छोटे पैकेटों पर रिटेलर का मार्जिन आमतौर पर 10 से 20 प्रतिशत के आसपास रहता है, जो एक पैकेट पर कुछ दसियों पैसे के रूप में सामने आता है.

किराना दुकानदार की कमाई किसी एक पैकेट के मुनाफे से नहीं, बल्कि दिनभर बिकने वाले दर्जनों या सैकड़ों पैकेटों की मात्रा से तय होती है. इसके अलावा कई कंपनियां दुकानदारों को स्कीम, फ्री पैकेट या टारगेट पूरा करने पर अतिरिक्त लाभ देती हैं, जिससे उनकी कुल आय को सहारा मिलता है.

डिस्ट्रीब्यूटर और सप्लाई चेन का हिस्सा

कंपनी की फैक्ट्री से निकलकर बिस्कुट का पैकेट सीधे दुकान तक नहीं पहुंचता, बल्कि इसके बीच डिस्ट्रीब्यूटर, होलसेलर और ट्रांसपोर्टेशन की कड़ी जुड़ी होती है. डिस्ट्रीब्यूटर का मार्जिन भी आमतौर पर कुछ प्रतिशत में तय होता है, जिसे प्रति पैकेट पैसों में गिना जाता है.

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इस पूरी सप्लाई चेन में गोदाम का किराया, माल ढुलाई का भाड़ा, डिलीवरी वाहन का खर्च और कर्मचारियों का वेतन शामिल रहता है. कम कीमत वाले उत्पाद में लॉजिस्टिक्स की लागत संभालना बेहद चुनौतीपूर्ण होता है, इसलिए यहां मुनाफा मात्रा यानी वॉल्यूम के खेल पर निर्भर करता है.

कच्चा माल, पैकिंग और टैक्स

एक 5 रुपये के बिस्कुट पैकेट को तैयार करने में मैदा, शक्कर, वनस्पति तेल या फैट और अन्य सामग्री का इस्तेमाल होता है. इनके दाम बाजार में गेहूं, चीनी और खाद्य तेल की कीमतों के हिसाब से घटते-बढ़ते रहते हैं, जिससे कंपनी की लागत सीधे प्रभावित होती है.

इसके अलावा चमकदार रैपर, प्रिंटिंग, कार्टन और मशीनरी के संचालन पर भी खर्च आता है. साथ ही सरकारी कर यानी जीएसटी और अन्य नियामक लागतें भी इस कीमत के दायरे में आती हैं, जिसके बाद कंपनी के पास असली कमाई का हिस्सा बचता है.

कंपनी के खाते में आखिर कितना बचता है?

सारे खर्च, सप्लाई चेन के मार्जिन, पैकिंग और टैक्स काटने के बाद कंपनी के हाथ में एक पैकेट से शुद्ध मुनाफे के तौर पर बेहद मामूली रकम बचती है. अक्सर यह लाभ प्रति पैकेट कुछ ही पैसों में सिमटा होता है, जिसे देखकर पहली नजर में यकीन करना मुश्किल होता है कि यह इतना बड़ा कारोबार कैसे बन जाता है.

यहीं पर एफएमसीजी सेक्टर का असली जादू काम करता है, जिसे 'हाई वॉल्यूम, लो मार्जिन' मॉडल कहा जाता है. जब करोड़ों लोग हर दिन 5 रुपये के पैकेट खरीदते हैं, तो वही कुछ पैसों की बचत जुड़कर हजारों करोड़ रुपये के सालाना कारोबार और टिकाऊ मुनाफे में बदल जाती है.





5 रुपये के पैकेट की कीमत क्यों नहीं बदलती?

भारतीय बाजार में 5 रुपये का मूल्य स्तर एक मनोवैज्ञानिक सीमा बन चुका है, जिसे कंपनियां आसानी से तोड़ना नहीं चाहतीं. गांव, कस्बे और शहरों के हर वर्ग के लिए यह एक सहज और भरोसेमंद कीमत है, जहां छुट्टे पैसों या हिसाब-किताब की कोई उलझन नहीं होती. जब कच्चे माल की महंगाई बढ़ती है या कर नियमों में बदलाव आता है, तो कंपनियां कीमत बढ़ाने के बजाय पैकेट के वजन में थोड़ा बदलाव कर लेती हैं. इसी रणनीति के चलते 5 रुपये का बिस्कुट दशकों से आम आदमी की पहुंच में बना हुआ है.

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