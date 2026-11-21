Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom हिंदू दर (1.94) रिप्लेसमेंट स्तर से नीचे, मुस्लिम (2.36) ऊपर।

Muslim Hindu Fertility Rate India: हाल के जनसांख्यिकीय आंकड़ों से यह पता चलता है कि भारत में मुस्लिम महिलाओं की कुल प्रजनन दर हिंदू महिलाओं की तुलना में ज्यादा है. हालांकि पिछले तीन दशकों में यह अंतर काफी ज्यादा कम हो चुका है. राष्ट्रीय परिवार स्वास्थ्य सर्वेक्षण के आंकड़ों के मुताबिक यह अंतर 1992-93 में प्रति महिला 1.1 बच्चे से घटकर 2019-21 में 0.42 रह गया है.

इस रुझान से पता चलता है कि दोनों धार्मिक समुदायों के बीच प्रजनन दरें एक दूसरे के करीब आ रही हैं. प्रजनन दर एक औसत होती है ना कि इस बात की भविष्यवाणी कि किसी एक महिला के कितने बच्चे होंगे. जनसंख्या में बदलाव, उम्र संरचना, शिक्षा, इनकम, स्वास्थ्य सेवा तक पहुंचे और क्षेत्रीय परिस्थितियों से भी प्रभावित होते हैं.

प्रजनन दर के अंतर में क्या बदलाव आया है?

केंद्र स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 2019-21 में कराए गए NFHS-5 के मुताबिक मुस्लिम महिलाओं में कुल प्रजनन दर 2.36 और हिंदू महिलाओं में 1.94 था. यानी प्रति महिला 0.42 बच्चों का अंतर था.

2015-16 में कराए गए NFHS-4 में मुस्लिम महिलाओं की कुल प्रजनन दर 2.62 और हिंदू महिलाओं की 2.13 थी. यह 0.49 का अंतर था. 1992-93 में हुए NFHS-1 में कुल प्रजनन दर 4.4 और 3.3 थी. इससे 1.1 बच्चों का अंतर था. इस तुलना से यह पता चलता है कि दोनों समुदायों में प्रजनन दर घटी है और इस दौरान उनके बीच का अंतर भी कम हुआ है.





प्यू रिसर्च रिपोर्ट क्या कहती है?

18 नवंबर 2026 को प्यू रिसर्च सेंटर ने द फ्यूचर ऑफ वर्ल्ड रिलीजियस: पापुलेशन ग्रोथ प्रोजेक्शन, 2020-2070 रिपोर्ट जारी की है. इसमें 201 देशों और क्षेत्रों में धार्मिक आबादी, उम्र की संरचना, प्रजनन दर और भविष्य में होने वाले जनसांख्यिकीय बदलावों का विश्लेषण किया गया है. इसमें 2070 तक भारत के लिए भी अनुमान शामिल हैं.

रिपोर्ट के मुताबिक जनसंख्या बढ़ोतरी का आकलन करते वक्त उम्र की संरचना भी मायने रखती है. 2020 में भारत के मुस्लिम आबादी की मीडियन उम्र 24 साल थी और हिंदुओं के मामले में यह 29 साल थी. कम उम्र वाली आबादी में आमतौर पर प्रजनन आयु वर्ग की महिलाओं की संख्या ज्यादा होती है. यह भविष्य की जनसंख्या बढ़ोतरी को प्रभावित कर सकती है. इस रिपोर्ट में दिए गए वैश्विक और क्षेत्रीय प्रजनन दर के आंकड़ों को भारत के हिंदू और मुस्लिम समुदायों के लिए खास प्रजनन दर नहीं माना जाना चाहिए.





2070 तक आने वाले बदलाव

प्यू का ऐसा अनुमान है कि भारत की हिंदू आबादी 2020 के 1.113 अरब से बढ़कर 2070 तक 1.289 अरब हो सकती है. इसी के साथ मुस्लिम आबादी के 213 मिलियन से बढ़कर लगभग 334 मिलियन होने का अनुमान है. भारत की कुल आबादी में हिंदुओं का हिस्सा 2020 के 79.4% से घटकर 2070 में 75.8% होने का अनुमान है. इसी के साथ मुसलमानों का हिस्सा 15.2% से बढ़कर 19.6% होने का अनुमान है.

रिप्लेसमेंट लेवल फर्टिलिटी का इसमें क्या महत्व है?

जिन देशों में शिशु और बाल मृत्यु दर कम है वहां पर प्रति महिला लगभग 2.1 बच्चों की प्रजनन दर को रिप्लेसमेंट लेवल माना जाता है. यह वह दर है जिस पर कोई आबादी लंबे वक्त तक खुद को बनाए रखती है.

NFHS-5 के मुताबिक हिंदू महिलाओं की कुल प्रजनन दर 1.94 थी जो इस स्तर से कम है. इसी के साथ मुस्लिम महिलाओं की कुल प्रजनन दर 2.36 थी. यह इस स्तर से ज्यादा है.

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NFHS-6 भारत के बारे में क्या बताता है?

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने 29 मई 2026 को NFHS-6 के आंकड़े जारी किए. इस सर्वेक्षण के मुताबिक भारत की कुल प्रजनन दर 2.0 रही. यह NFHS-5 के स्तर पर ही बनी हुई है. देश में गर्भनिरोधकों के उपयोग की दर 66.7% से बढ़कर 69.1% हो गई है. हालांकि NFHS-6 की राष्ट्रीय फैक्टशीट में हिंदू और मुस्लिम महिलाओं के लिए अलग-अलग प्रजनन दर नहीं दी गई है.

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