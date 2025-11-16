हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजLalu Yadav Family: कैसा है लालू यादव का परिवार, रोहिणी, तेजस्वी और तेज प्रताप के अलावा फैमिली में कौन-कौन?

Lalu Yadav Family: कैसा है लालू यादव का परिवार, रोहिणी, तेजस्वी और तेज प्रताप के अलावा फैमिली में कौन-कौन?

Lalu Yadav Family: बिहार की राजनीति में अगर किसी परिवार का असर सबसे ज्यादा दिखता है, तो वह है लालू प्रसाद यादव का परिवार. उनके परिवार का राजनीतिक विस्तार कई राज्यों तक फैला हुआ है.

By : निधि पाल | Updated at : 16 Nov 2025 11:27 AM (IST)
Lalu Yadav Family: बिहार विधानसभा चुनाव नतीजे सामने आते ही राष्ट्रीय जनता दल (RJD) प्रमुख लालू प्रसाद यादव का पूरा कुनबा फिर से हलचल में आ गया है. शनिवार को उनकी बेटी रोहिणी आचार्या ने अचानक यह घोषणा कर दी कि वे राजनीति से पूरी तरह दूर हो रही हैं और परिवार से अपना रिश्ता खत्म कर रही हैं. इस फैसले ने सभी को हैरान कर दिया. यही रोहिणी कभी अपने पिता को किडनी देकर पूरे देश की नजरों में आई थीं, लेकिन ये पहला मौका नहीं है जब इस प्रभावशाली राजनीतिक घराने की अंदरूनी तकरार खुलकर बाहर आई हो. खैर हम यहां लालू यादव के परिवार में कौन-कौन हैं, इस बारे में बताने जा रहे हैं.

राष्ट्रीय स्तर पर लालू यादव के परिवार की पहचान

बिहार की राजनीति में लालू यादव का परिवार हमेशा चर्चा में रहता है, कभी चुनावों की वजह से, कभी किसी बयान को लेकर, तो कभी किसी शादी या पारिवारिक तस्वीर की वजह से. राबड़ी देवी से शुरू होकर नौ बच्चों तक फैला यह परिवार आज कई दायरे में प्रभाव रखता है. बेटियां पढ़ाई और अपने-अपने परिवार में सेट हैं, जबकि दोनों बेटे राजनीति में सक्रिय चेहरे हैं. यही वजह है कि लालू यादव का परिवार न सिर्फ बिहार, बल्कि राष्ट्रीय स्तर पर भी बड़ी पहचान रखता है.

राबड़ी देवी और लालू यादव

लालू प्रसाद यादव की पत्नी राबड़ी देवी बिहार की पहली महिला मुख्यमंत्री रह चुकी हैं. राजनीति में वह शांत स्वभाव और घरेलू छवि के साथ जानी जाती हैं. तीन बार बिहार की मुख्यमंत्री रही राबड़ी आज भी परिवार और पार्टी दोनों के फैसलों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं.

1. मिसा भारती- सबसे बड़ी बेटी और राज्यसभा सांसद

मिसा भारती लालू यादव की बड़ी बेटी हैं और राजनीति में सक्रिय हैं. वे दिल्ली में अधिक समय बिताती हैं और वे कई मुद्दों पर पार्टी का प्रतिनिधित्व करती हैं.

2. तेज प्रताप यादव- बड़े बेटे, राजनीति में अलग ही पहचान

तेज प्रताप के बारे में कहा जाता है कि उनकी अपनी अलग शैली है. कभी कृष्ण अवतार बनकर फोटो डालना हो या बयान देकर चर्चा में आ जाना, वे हमेशा सुर्खियों में रहते हैं. हालांकि कुछ वक्त पहले ही लालू यादव ने इनको घर से बेदखल कर दिया है. 

3. तेजस्वी यादव- छोटे बेटे, पार्टी का सबसे मजबूत चेहरा

तेजस्वी यादव आज बिहार की राजनीति का सबसे बड़ा युवा चेहरा हैं. वे बिहार के डिप्टी सीएम रह चुके हैं और विपक्ष की राजनीति को मजबूती से संभालते हैं. संगठन, रणनीति और पब्लिक कनेक्शन, तीनों में उनकी पकड़ मानी जाती है.

4. रागिनी यादव- सपा परिवार से रिश्ता

रागिनी यादव लालू के परिवार में चौथे नंबर पर आती हैं. इनकी शादी समाजवादी पार्टी के नेता मुलायम सिंह यादव के परिवार में हुई है. इससे बिहार-उत्तर प्रदेश की राजनीति में एक नया रिश्ता जुड़ा.

5. चंदा यादव

चंदा भी लालू यादव की बेटी हैं और वे निजी जीवन में व्यस्त रहती हैं. वे मीडिया में कम दिखती हैं, लेकिन पारिवारिक कार्यक्रमों में अक्सर नजर आती हैं.

6. हेमा यादव 

हेमा यादव राजनीति में सक्रिय नहीं हैं, लेकिन पढ़ाई-लिखाई में काफी आगे रही हैं. इंजीनियरिंग की डिग्री के साथ वे प्राइवेट सेक्टर में भी जुड़ी रही हैं.

7. धन्नू (अनुष्का) 

अनुष्का की शादी हरियाणा के एक प्रतिष्ठित परिवार में हुई है. वे इंटीरियर डिजाइनिंग की पढ़ाई कर चुकी हैं और इंटीनियर डिजाइनर हैं और आधुनिक लाइफस्टाइल अपनाती हैं.

8. राजलक्ष्मी यादव

उनकी भी शादी राजनीतिक परिवार में हुई, जिससे लालू यादव के परिवार का दायरा और भी बढ़ गया है.

9. रोहिणी आचार्या 

रोहिणी अक्सर सोशल मीडिया पर सक्रिय रहती हैं और राजनीतिक मुद्दों पर भी खुलकर बोलती हैं. सबसे बड़ी बात, जब लालू यादव को उन्होंने किडनी दान की, इसके बाद वे पूरे देश में चर्चा में आ गईं थीं. लेकिन अब उन्होंने भी परिवार से रिश्ता खत्म कर दिया है.

लालू यादव के भाई-बहन

लालू यादव का अपना पैतृक परिवार भी काफी बड़ा है. उनके भाई शुकदेव यादव आज भी चर्चाओं में रहते हैं. उनकी बहन गंगोत्री देवी का भी जिक्र कई अवसरों पर आया है. 

इस तरह लालू यादव का परिवार सिर्फ बिहार नहीं, बल्कि उत्तर प्रदेश और हरियाणा तक राजनीतिक और सामाजिक संबंधों का एक बड़ा नेटवर्क बन चुका है.

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है.

Published at : 16 Nov 2025 11:27 AM (IST)
Lalu Yadav Family Rohini Acharya Lalu Yadav Family Conflict RJD Internal Dispute
