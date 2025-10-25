हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजक्या सच में होते हैं उड़ने वाले सांप, जानें कितनी ऊंचाई पर भरते हैं उड़ान?

क्या सच में होते हैं उड़ने वाले सांप, जानें कितनी ऊंचाई पर भरते हैं उड़ान?

उड़ते हुए सांप असली में भी मौजूद होते हैं. दरअसल जंगलों में कुछ खास प्रजातियों के सांप पेड़ से पेड़ तक हवा में छलांग लगाकर ग्लाइड करते हैं और इसे देखकर कोई भी हैरान रह सकता है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 25 Oct 2025 10:07 AM (IST)
आपने शायद कभी सपने में उड़ते हुए सांप देखे होंगे, लेकिन क्या आप जानते हैं कि यह असली में भी मौजूद होते हैं. दरअसल जंगलों में कुछ खास प्रजातियों के सांप पेड़ से पेड़ तक हवा में छलांग लगाकर ग्लाइड करते हैं और इसे देखकर कोई भी हैरान रह सकता है. यह सिर्फ उनकी लाइफस्टाइल का हिस्सा नहीं होता है, बल्कि उनके शिकार और सुरक्षा का तरीका भी माना जाता है. कई बार इंसानों के लिए सांपों का ऐसा नजारा डरावना भी हो सकता है, लेकिन साइंस के अनुसार यह एक अलग रिसर्च का टॉपिक है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि उड़ने वाले सांप कैसे होते हैं और यह कितनी ऊंचाई पर उड़ान भरते हैं.

कैसे होते हैं उड़ने वाले सांप?

वैज्ञानिकों के अनुसार उड़ने वाले सांप Chrysopelea जीनस से आते हैं. यह पतले पेड़ों पर रहते हैं और मुख्य रूप से दक्षिण और दक्षिण पूर्वी एशिया के जंगलों में पाए जाते हैं. वहीं भारत, श्रीलंका, थाइलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया और सिंगापुर में भी आसानी से देखने को मिल जाते हैं. वहीं असल में उड़ने वाले सांप हवा में उड़ते नहीं बल्कि हवा में ग्लाइड करते हैं. पेड़ से छलांग लगाने के दौरान ये सांप अपने शरीर को चपटा कर लेते हैं, जिससे यह पैराशूट की तरह काम करता है. इन सांपों का शरीर हवा में एस का आकर बनाता है और इस प्रक्रिया को वैज्ञानिकों ने Unadulation कहा है.इस तकनीक से यह संतुलन बनाए रखते हुए हवा में लंबी छलांग लगाते हैं.

उड़ने वाले सांपों की मुख्य प्रजातियां

  • गोल्डन ट्री स्नेक- यह सांप आमतौर पर भारत और श्रीलंका में पाया जाता है और सुनहरे रंग का होता है. इसकी लंबाई आमतौर पर 100 सेंटीमीटर तक होती है.
  • पैराडाइज ट्री स्नेक- पैराडाइज ट्री स्नेक आमतौर पर मलेशिया, सिंगापुर और फिलीपींस के जंगलों में पाए जाते हैं.
  • ट्विन-बार्ड ट्री स्नेक- यह छोटी प्रजाति के उड़ने वाले सांप होते हैं और मुख्य रूप से मलेशिया और सुमात्रा में पाए जाते हैं.

क्या उड़ने वाले सांप होते हैं खतरनाक?

अधिकांश उड़ने वाले सांप हल्के जहरीले होते हैं और इंसानों के लिए खतरनाक भी नहीं होते हैं. यह मुख्य रूप से कीड़े, छोटे पक्षी, चमगादड़ और छिपकलियों का शिकार करते हैं. हालांकि अगर उन्हें डरा कर पकड़ने की कोशिश की जाए तो यह काट सकते हैं. लेकिन इनके जहर का असर इंसानों के लिए इतना गंभीर नहीं होता है.वहीं सिंगापुर के रिसचर्स के अनुसार एक उड़ने वाला सांप 30 फीट ऊपर से छलांग लगाकर 60 फीट की दूरी तक ग्लाइड कर सकता है.

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Published at : 25 Oct 2025 10:07 AM (IST)
Embed widget