हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजअंतरिक्ष मिशन में कैसे काम करता है Life Support System, जानें जान बचाने के ऑप्शन?

अंतरिक्ष मिशन में कैसे काम करता है Life Support System, जानें जान बचाने के ऑप्शन?

अंतरिक्ष में न तो हवा है, न पानी और न ही कोई प्राकृतिक व्यवस्था जो इंसान को जिंदा रख सके. वहां एक छोटी-सी तकनीकी खराबी भी जानलेवा साबित हो सकती है.

By : मानसी उपाध्याय | Updated at : 27 Jan 2026 09:05 AM (IST)
Preferred Sources

जैसे ही इंसान पृथ्वी से बाहर अंतरिक्ष में कदम रखता है, हालात पूरी तरह बदल जाते हैं. अंतरिक्ष में न तो हवा है, न पानी और न ही कोई प्राकृतिक व्यवस्था जो इंसान को जिंदा रख सके. वहां एक छोटी-सी तकनीकी खराबी भी जानलेवा साबित हो सकती है. इसलिए हर मानव अंतरिक्ष मिशन में Life Support System (जीवन रक्षक प्रणाली) सबसे अहम भूमिका निभाता है. NASA के Artemis II जैसे मिशन, जिसमें इंसानों को चांद की ओर भेजा जाएगा, यह साबित करते हैं कि आज की अंतरिक्ष तकनीक सिर्फ उड़ान तक सीमित नहीं है, बल्कि हर पल इंसानों की सुरक्षा पर केंद्रित है. तो आइए जानते हैं कि अंतरिक्ष मिशनों में Life Support System कैसे काम करता है और किन-किन तरीकों से यह अंतरिक्ष यात्रियों की जान बचाता है. 

Life Support System क्या होता है?

Life Support System ऐसी मशीनों और तकनीकों का समूह होता है, जो अंतरिक्ष यात्रियों के लिए सांस लेने योग्य हवा, पीने का साफ पानी, सही तापमान और नमी, कचरा और अपशिष्ट प्रबंधन जैसी जरूरी सुविधाएं उपलब्ध कराता है. यह सिस्टम अंतरिक्ष में पृथ्वी जैसा वातावरण बनाने की कोशिश करता है, ताकि इंसान सुरक्षित रह सकें. 

अंतरिक्ष मिशनों में Life Support System कैसे काम करता है?

अंतरिक्ष मिशनों में Life Support System (जीवन रक्षक प्रणाली) का काम अंतरिक्ष यात्रियों को वैसा ही सुरक्षित वातावरण देना होता है जैसा पृथ्वी पर प्राकृतिक रूप से मिलता है. क्योंकि अंतरिक्ष में न हवा है, न पानी और न ही जीवन के लिए जरूरी परिस्थितियां, इसलिए यह सिस्टम ही अंतरिक्ष यात्रियों की जान बचाने की सबसे बड़ी ढाल होता है.

किन-किन तरीकों से यह अंतरिक्ष यात्रियों की जान बचाता है?

Life Support System का सात मानवीय जरूरतों को पूरा करता है. जिसमें जल पुनर्चक्रण के जरिए पानी उपलब्ध कराना, खाना उपलब्ध कराना और उसका भंडारण, सांस लेने योग्य हवा की आपूर्ति, ऑक्सीजन उत्पादन और CO₂ हटाना, हवा का दबाव नियंत्रित रखना, केबिन का दबाव पृथ्वी जैसा (101 किलोपैमाने पर) बनाए रखना. एयर हीटिंग और कूलिंग सिस्टम से तापमान नियंत्रण, मानव अपशिष्ट प्रबंधन, आग का पता लगाना और बुझाना, इसके अलावा, अंतरिक्ष यात्रियों को विकिरण और सूक्ष्म उल्कापिंडों से भी बचाना जरूरी होता है, खासकर स्पेस वॉक जैसी बाहरी गतिविधियों के दौरान. 

अंतरिक्ष में हवा कैसे मिलती है?

पृथ्वी पर हम सांस लेते समय ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं. अंतरिक्ष यान के अंदर भी यही प्रक्रिया होती है. लेकिन अगर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा बढ़ जाए, तो सिर दर्द, चक्कर और बेहोशी तक हो सकती है. CO₂ हटाने की प्रक्रिया के लिए स्पेसक्राफ्ट में खास मशीनें लगी होती हैं, जिन्हें कार्बन स्क्रबर कहा जाता है. ये मशीनें हवा से अतिरिक्त कार्बन डाइऑक्साइड को छान लेती हैं. हवा को फिर से सांस लेने योग्य बना देती हैं. NASA और रूस, दोनों की प्रणालियां मिलकर इस काम को संभालती हैं. 

यह भी पढ़ें : सूरज की चमक खत्म होते ही क्या धरती बन जाएगी बर्फ का गोला? जानें क्या-क्या होगा बदलाव

Published at : 27 Jan 2026 09:04 AM (IST)
Tags :
Space Mission Radiation Protection Air In Space Life Support System
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Maulana Arshad Madani: 'देश गलत दिशा में, मुसलमानों को लगातार...', मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान, जानें क्या कहा?
'देश गलत दिशा में, मुसलमानों को लगातार...', मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान, जानें क्या कहा?
बिहार
NEET छात्रा मौत मामला: रेप की आशंका के बीच 6 संदिग्धों का DNA सैंपल लिया गया, सभी जाते थे शंभु हॉस्टल
NEET छात्रा मौत मामला: रेप की आशंका के बीच 6 संदिग्धों का DNA सैंपल लिया गया, सभी जाते थे शंभु हॉस्टल
विश्व
Iran-US Tension: ईरान पर किसी भी वक्त हमला! समंदर में अमेरिका का विध्वंसक, ट्रंप के इशारे पर...तेहरान भी पानी लाल करने को तैयार
ईरान पर किसी भी वक्त हमला! समंदर में अमेरिका का विध्वंसक, ट्रंप के इशारे पर...तेहरान भी पानी लाल करने को तैयार
क्रिकेट
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीतने वाले 4 खिलाड़ी, देखें लिस्ट
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीतने वाले 4 खिलाड़ी, देखें लिस्ट
Advertisement

वीडियोज

Sansani:'डर्टी अंकल' के टारगेट पर मौनी राय | Indian Actress | Bollywood
Sansani:'डर्टी अंकल' के टारगेट पर मौनी राय | Indian Actress
HP News: Chamba में भारी बर्फबारी से दो लोगों की मौत | Snow Fall | News
Janhit: शंकराचार्य + UGC...ब्राह्मणों से BJP की दूरी? | CM Yogi | Shankaracharya | Akhilesh Yadav
Bharat Ki Baat: चुनावी पथ पर योगी-अखिलेश 'पर्सनल' | Yogi Vs Akhilesh | UP Election 2027
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Maulana Arshad Madani: 'देश गलत दिशा में, मुसलमानों को लगातार...', मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान, जानें क्या कहा?
'देश गलत दिशा में, मुसलमानों को लगातार...', मौलाना अरशद मदनी का बड़ा बयान, जानें क्या कहा?
बिहार
NEET छात्रा मौत मामला: रेप की आशंका के बीच 6 संदिग्धों का DNA सैंपल लिया गया, सभी जाते थे शंभु हॉस्टल
NEET छात्रा मौत मामला: रेप की आशंका के बीच 6 संदिग्धों का DNA सैंपल लिया गया, सभी जाते थे शंभु हॉस्टल
विश्व
Iran-US Tension: ईरान पर किसी भी वक्त हमला! समंदर में अमेरिका का विध्वंसक, ट्रंप के इशारे पर...तेहरान भी पानी लाल करने को तैयार
ईरान पर किसी भी वक्त हमला! समंदर में अमेरिका का विध्वंसक, ट्रंप के इशारे पर...तेहरान भी पानी लाल करने को तैयार
क्रिकेट
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीतने वाले 4 खिलाड़ी, देखें लिस्ट
आईसीसी टी20 वर्ल्ड कप में सबसे ज्यादा मैन ऑफ द मैच अवार्ड जीतने वाले 4 खिलाड़ी, देखें लिस्ट
बॉलीवुड
Theaters Release This Week: सिनेमाघरों पर इस हफ्ते इन दो हिंदी फिल्मों का होगा दबदबा, बॉक्स ऑफिस पर होने वाला है धमाल
सिनेमाघरों पर इस हफ्ते इन दो हिंदी फिल्मों का होगा दबदबा, बॉक्स ऑफिस पर होने वाला है धमाल
जनरल नॉलेज
Earth Rotation: एक ही दिशा में क्यों घूमती है पृथ्वी, अगर उल्टी दिशा में घूमने लगे तो क्या होगा?
एक ही दिशा में क्यों घूमती है पृथ्वी, अगर उल्टी दिशा में घूमने लगे तो क्या होगा?
ट्रेंडिंग
‘मम्मी का क्यूट बेटा’ या लाइक्स की भूख? मां-बेटे के डांस वीडियो पर भड़का सोशल मीडिया, संस्कारों पर मचा बवाल
‘मम्मी का क्यूट बेटा’ या लाइक्स की भूख? मां-बेटे के डांस वीडियो पर भड़का सोशल मीडिया, संस्कारों पर मचा बवाल
हेल्थ
फैट लॉस के दौरान भी खा सकते हैं कार्ब्स, एक्सपर्ट ने बताए 5 ऐसे फूड्स जो भूख करें कंट्रोल
फैट लॉस के दौरान भी खा सकते हैं कार्ब्स, एक्सपर्ट ने बताए 5 ऐसे फूड्स जो भूख करें कंट्रोल
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
ENT LIVE
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
Battle of Galwan Song Maatrubhumi Review: Arijit–Shreya की आवाज, Himesh का music, लेकिन Salman की energy नहीं—Big Disappointment
ENT LIVE
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Border 2 Box Office Collection: Dhurandhar का टूटा Record, लेकिन Gadar 2 को नहीं हिला पाई फिल्म
Embed widget