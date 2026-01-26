हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजसूरज की चमक खत्म होते ही क्या धरती बन जाएगी बर्फ का गोला? जानें क्या-क्या होगा बदलाव

सूरज की चमक खत्म होते ही क्या धरती बन जाएगी बर्फ का गोला? जानें क्या-क्या होगा बदलाव

सूरज की चमक कम होने से सिर्फ ठंड नहीं बढ़ेगी, बल्कि यह जीवन के अंत की शुरुआत हो सकती है. आइए जानें कि ऐसा होने पर और क्या-क्या बदलाव आ सकता है.

By : निधि पाल | Updated at : 26 Jan 2026 05:45 PM (IST)
कल्पना कीजिए एक सुबह जब आसमान वैसा ही हो, लेकिन धूप न हो. न गर्माहट, न उजाला, न वही जीवन से भरी हलचल हो तो. अगर सूरज तो दिखे, मगर उसकी चमक धीरे-धीरे फीकी पड़ रही है. पहले यह बदलाव मामूली लगेगा, लेकिन समय के साथ इसका असर हर सांस, हर फसल और हर मौसम पर दिखने लगेगा. सवाल सिर्फ इतना नहीं कि ठंड कितनी बढ़ेगी, सवाल यह है कि क्या इंसान और धरती इस बदलाव को झेल पाएंगे?

जीवन की धुरी है सूरज

धरती पर जीवन की कल्पना सूरज के बिना लगभग नामुमकिन है. यही वह तारा है जो हमें रोशनी, गर्मी और ऊर्जा देता है. इंसानों को विटामिन-डी, पौधों को भोजन बनाने की ताकत और मौसम को संतुलन, सब कुछ सूरज से ही मिलता है. वैज्ञानिक मानते हैं कि सूर्य की चमक में मामूली बदलाव भी धरती के संतुलन को हिला सकता है.

अगर सूरज धीरे-धीरे मंद पड़ने लगे

मान लीजिए सूरज अचानक नहीं, बल्कि धीरे-धीरे अपनी चमक खोने लगे तो क्या हो. ऐसे में सबसे पहले असर तापमान पर पड़ेगा. धरती ठंडी होने लगेगी, दिन छोटे और सर्द होते जाएंगे. गर्म इलाकों में भी ठंड महसूस होने लगेगी. मौसम का चक्र बिगड़ जाएगा और बारिश, बर्फबारी तथा हवाओं का पैटर्न बदल जाएगा.

खेती और खाने पर सबसे बड़ा संकट

सूरज की रोशनी कम होते ही सबसे पहला झटका खेती को लगेगा. पौधों में होने वाली फोटोसिंथेसिस की प्रक्रिया धीमी पड़ जाएगी या पूरी तरह रुक सकती है. फसलें उगनी बंद होंगी, हरी सब्जियां और अनाज धीरे-धीरे गायब होने लगेंगे. जब पौधे नहीं बचेंगे, तो उन्हें खाने वाले जानवर भी ज्यादा समय तक जीवित नहीं रह पाएंगे. नतीजा यह होगा कि दुनियाभर में भयानक खाद्य संकट हो जाएगा. 

इंसान को क्यों होगा ज्यादा खतरा?

एक्सपर्ट्स के मुताबिक, सूरज की चमक कम होने पर सबसे पहले इंसानों के अस्तित्व पर खतरा आएगा. ठंड से बचने के लिए लोगों को जमीन के नीचे या बंद संरचनाओं में रहना पड़ेगा. ऊर्जा की मांग बढ़ेगी, लेकिन संसाधन घटते जाएंगे. बीमारियां फैलेंगी, शरीर में विटामिन-डी की भारी कमी होगी और सामाजिक ढांचा धीरे-धीरे टूटने लगेगा. 

जलवायु और इकोसिस्टम में बड़ा बदलाव

सूरज के कमजोर पड़ते ही धरती का पूरा इकोसिस्टम बदल जाएगा. बर्फीले इलाके फैलने लगेंगे, ग्लेशियर बढ़ेंगे और समुद्र का तापमान गिरेगा. मौसम असंतुलित होगा और कई प्रजातियां धीरे-धीरे विलुप्त होने लगेंगी. यह प्रक्रिया भले ही तुरंत न हो, लेकिन इसके संकेत शुरुआती वर्षों में ही दिखने लगेंगे. 

अगर सूरज अचानक गायब हो जाए तो?

वैज्ञानिकों के अनुसार, अगर सूरज एकदम से गायब हो जाए तो स्थिति और भी भयावह होगी. करीब 8 मिनट तक तो धरती को पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि सूरज की रोशनी को धरती तक पहुंचने में इतना ही समय लगता है. इसके बाद पूरी धरती अंधेरे में डूब जाएगी. तापमान तेजी से गिरने लगेगा, महासागर जमने लगेंगे और गुरुत्वाकर्षण संतुलन बिगड़ सकता है. ऐसे हालात में ज्यादातर जीवन बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा. 

क्या धरती सच में बर्फ का गोला बन जाएगी?

अगर सूरज की चमक लंबे समय तक खत्म रही, तो हां धरती धीरे-धीरे बर्फ से ढका एक ठंडा गोला बन सकती है. हालांकि यह बदलाव एक दिन में नहीं होगा, बल्कि सैकड़ों-हजारों वर्षों की प्रक्रिया होगी. फिर भी इतना तय है कि सूरज के बिना धरती वैसी नहीं रह पाएगी, जैसी आज है.

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 26 Jan 2026 05:45 PM (IST)
