हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजईरान में कितनी सस्ती है डॉक्टरी की पढ़ाई, भारत के मुकाबले कितना आता है खर्च?

ईरान में कितनी सस्ती है डॉक्टरी की पढ़ाई, भारत के मुकाबले कितना आता है खर्च?

Medical Education In Iran: ईरान में सरकार के खिलाफ प्रदर्शन में बड़ी संख्या में लोगों की मौतें हो चुकी हैं. वहां कई सारे भारतीय भी मेडिकल की पढ़ाई करने जाते हैं. आइए जानें इसमें कितना खर्चा आता है.

By : निधि पाल | Updated at : 15 Jan 2026 11:31 AM (IST)
Preferred Sources

ईरान में दिन-ब-दिन हालात बिगड़ रहे हैं, ऐसे में डोनाल्ड ट्रंप ने अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा टीम को साफ निर्देश दिए हैं कि अगर अमेरिका कभी ईरान के खिलाफ सैन्य कार्रवाई करता है, तो वह बेहद तेज और निर्णायक होनी चाहिए. ट्रंप नहीं चाहते कि यह किसी लंबे युद्ध में बदले. अमेरिकी मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, ट्रंप का मानना है कि अधूरी या लंबी सैन्य कार्रवाई से अमेरिका को नुकसान हो सकता है. इसी राजनीतिक तनाव के बीच ईरान एक अलग वजह से भी भारत में चर्चा का विषय बना हुआ है, और वह है मेडिकल एजुकेशन. आइए जानें कि ईरान में डॉक्टरी की पढ़ाई कितनी सस्ती है.

ईरान भारतीय छात्रों के लिए क्यों खास?

ईरान पिछले कुछ सालों में भारतीय मेडिकल छात्रों के लिए एक बड़ा विकल्प बनकर उभरा है. इसकी सबसे बड़ी वजह है यहां की कम फीस और रहने का कम खर्च. भारत में जहां प्राइवेट मेडिकल कॉलेज आम परिवार की पहुंच से बाहर होते जा रहे हैं, वहीं ईरान में डॉक्टर बनना तुलनात्मक रूप से काफी सस्ता है.

ईरान में MBBS की फीस कितनी है?

फैक्ट्स की बात करें तो ईरान में MBBS की सालाना फीस लगभग 2 से 5 लाख रुपये के बीच होती है. पूरे कोर्स की कुल लागत करीब 18 से 25 लाख रुपये में पूरी हो जाती है, जिसमें हॉस्टल और बेसिक सुविधाएं भी शामिल होती हैं. यह रकम भारत के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की तुलना में कई गुना कम है, जहां सिर्फ ट्यूशन फीस ही 50 लाख से 1 करोड़ रुपये तक पहुंच जाती है.

भारत के मुकाबले कितना सस्ता?

भारत में सरकारी मेडिकल कॉलेजों की सीटें सीमित हैं और प्रतिस्पर्धा बेहद ज्यादा है. हर साल करीब 20 लाख छात्र NEET परीक्षा देते हैं, जबकि MBBS की सीटें लगभग एक लाख के आसपास ही हैं. जो छात्र सरकारी कॉलेज में नहीं पहुंच पाते, उनके सामने प्राइवेट कॉलेज ही विकल्प बचता है, जहां फीस बेहद ज्यादा होती है. इसी वजह से ईरान जैसे देश भारतीय छात्रों को आकर्षित करते हैं.

मान्यता और पढ़ाई का माध्यम

ईरान की मेडिकल यूनिवर्सिटीज की डिग्री WHO और भारत के NMC से मान्यता प्राप्त होती है. यहां MBBS की पढ़ाई अंग्रेजी माध्यम में कराई जाती है, जिससे भारतीय छात्रों को भाषा की बड़ी दिक्कत नहीं होती है. कोर्स का स्ट्रक्चर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के अनुसार होता है और क्लिनिकल ट्रेनिंग भी समय पर शुरू हो जाती है.

एडमिशन की शर्तें क्या हैं?

ईरान में MBBS के लिए NEET पास होना अनिवार्य है. इसके अलावा 12वीं कक्षा में फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के साथ 50 से 70 प्रतिशत अंक होने चाहिए. एडमिशन प्रोसेस अपेक्षाकृत आसान है और किसी अतिरिक्त कठिन एंट्रेंस टेस्ट का झंझट नहीं होता, यही वजह है कि कई छात्र इसे पसंद करते हैं.

ईरान की पॉपुलर मेडिकल यूनिवर्सिटीज

तेहरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, शाहिद बेहेश्टी यूनिवर्सिटी, ईरान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज, इस्लामिक आजाद यूनिवर्सिटी, हमादान यूनिवर्सिटी, गोलेस्तान यूनिवर्सिटी और केरमान यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज जैसी संस्थाएं भारतीय छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय हैं.

रहने का खर्च और जीवन

ईरान में रहने और खाने का खर्च भी भारत के बड़े शहरों की तुलना में कम है. औसतन 10 से 12 हजार रुपये महीने में छात्र आराम से रह सकते हैं. सुरक्षा, हॉस्टल और लोकल ट्रांसपोर्ट की सुविधाएं भी ठीक-ठाक मानी जाती हैं.

क्यों बढ़ रहा है ईरान का क्रेज?

कम फीस, आसान एडमिशन प्रोसेस, इंटरनेशनल एक्सपोजर और मान्यता प्राप्त डिग्री, ये सभी कारण ईरान को भारतीय मेडिकल छात्रों के लिए एक मजबूत विकल्प बनाते हैं. राजनीतिक तनाव के बावजूद एजुकेशन सेक्टर पर इसका खास असर नहीं पड़ा है.

यह भी पढ़ें: क्या जमीन के रास्ते ईरान में नहीं घुस सकता अमेरिका, जानें इस पॉइंट पर कौन कितना ताकतवर?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 15 Jan 2026 11:31 AM (IST)
Tags :
Indians In Iran IRan Medical Education In Iran
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
आज दुनिया की बढ़ती अर्थव्यवस्था है भारत, हमने खुद को साबित किया- पीएम मोदी
आज दुनिया की बढ़ती अर्थव्यवस्था है भारत, हमने खुद को साबित किया- पीएम मोदी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
SRK के बाद अब सलमान खान को भी बताया 'देशद्रोही', अखिलेश यादव ने यूपी के मंत्री को सुनाई खरी-खरी
SRK के बाद अब सलमान खान को भी बताया 'देशद्रोही', अखिलेश यादव ने यूपी के मंत्री को सुनाई खरी-खरी
ओटीटी
Dhurandhar OTT Release: ओटीटी पर कब रिलीज होगी धुरंधर? बॉक्स ऑफिस पर काटा हुआ है बवाल
ओटीटी पर कब रिलीज होगी धुरंधर? बॉक्स ऑफिस पर काटा हुआ है बवाल
क्रिकेट
राजकोट वनडे में मिली भारत को हार, कौन सबसे बड़ा गुनाहगार, इस खिलाड़ी की एक गलती पड़ी टीम इंडिया पर भारी
राजकोट वनडे में मिली भारत को हार, कौन सबसे बड़ा गुनाहगार, इस खिलाड़ी की एक गलती पड़ी टीम इंडिया पर भारी
Advertisement

वीडियोज

Trump के फैसलों से हिली Reliance | ₹1.4 लाख करोड़ की गिरावट या निवेश का मौका? | Paisa Live
Rajasthan के दौसा में लगी भीषण आग, फर्नीचर की दुकान जलकर खाक | Fire News | Breaking
Sansani:The लॉरेन्स बिश्नोई FEAR FILES! | Crime | Delhi News
Delhi : सावधान! कालिंदी कुंज में कुत्तों के हमले से गई नौजवान की जान | Breaking | ABP News
Chitra Tripathi: 2026 में मुस्लिम CM..बंगाल में बड़ा उलटफेर? वरिष्ठ पत्रकार का विश्लेषण | BJP Vs TMC
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
आज दुनिया की बढ़ती अर्थव्यवस्था है भारत, हमने खुद को साबित किया- पीएम मोदी
आज दुनिया की बढ़ती अर्थव्यवस्था है भारत, हमने खुद को साबित किया- पीएम मोदी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
SRK के बाद अब सलमान खान को भी बताया 'देशद्रोही', अखिलेश यादव ने यूपी के मंत्री को सुनाई खरी-खरी
SRK के बाद अब सलमान खान को भी बताया 'देशद्रोही', अखिलेश यादव ने यूपी के मंत्री को सुनाई खरी-खरी
ओटीटी
Dhurandhar OTT Release: ओटीटी पर कब रिलीज होगी धुरंधर? बॉक्स ऑफिस पर काटा हुआ है बवाल
ओटीटी पर कब रिलीज होगी धुरंधर? बॉक्स ऑफिस पर काटा हुआ है बवाल
क्रिकेट
राजकोट वनडे में मिली भारत को हार, कौन सबसे बड़ा गुनाहगार, इस खिलाड़ी की एक गलती पड़ी टीम इंडिया पर भारी
राजकोट वनडे में मिली भारत को हार, कौन सबसे बड़ा गुनाहगार, इस खिलाड़ी की एक गलती पड़ी टीम इंडिया पर भारी
ब्यूटी
Winter Care: सर्दियों में नाखून हो जाते हैं कमजोर? अपनाएं ये आसान नेल केयर टिप्स
सर्दियों में नाखून हो जाते हैं कमजोर? अपनाएं ये आसान नेल केयर टिप्स
जनरल नॉलेज
अब मिसाइल और ड्रोन से लड़ी जाती है वॉर, फिर थल सेना की क्यों होती है जरूरत?
अब मिसाइल और ड्रोन से लड़ी जाती है वॉर, फिर थल सेना की क्यों होती है जरूरत?
हेल्थ
धूप न मिलने का सीधा असर हड्डियों पर, दिखें ये लक्षण तो रहें सावधान
धूप न मिलने का सीधा असर हड्डियों पर, दिखें ये लक्षण तो रहें सावधान
इंडिया
I-PAC Raid Case: ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की नई याचिका, बंगाल के डीजीपी को हटाने की मांग
I-PAC Raid Case: ईडी ने सुप्रीम कोर्ट में दाखिल की नई याचिका, बंगाल के डीजीपी को हटाने की मांग
ENT LIVE
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
Gujarati Film Laalo के एक्टर Karan Joshi हैं Amitabh Bachchan के फैन, बचपन में करते थे नकल
ENT LIVE
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
Taskaree Review: Neeraj Pandey का नया twist, Emraan Hashmi की दमदार acting और smuggling की fast-paced दुनिया
ENT LIVE
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
Short फिल्म 'Aakhri Khat' से दोबारा Lead रोल में वापसी करेंगी Himani Shivpuri
ENT LIVE
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
Gangster Hussain Ustara की बेटी ने O’Romeo Makers को दी धमकी, 2 Crore मांग के साथ रिलीज पर चेतावनी
ENT LIVE
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Mardaani 3 Trailer Review: Shivani Shivaji Roy की कहानी कम और Delhi Crime S3 की Copy ज्यादा
Embed widget