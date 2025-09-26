हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजकैसी होती है 14 कैरेट की ज्वेलरी, कितना बदल जाता है सोने का रंग? 

कैसी होती है 14 कैरेट की ज्वेलरी, कितना बदल जाता है सोने का रंग? 

14 कैरेट सोने में लगभग 58.5% शुद्ध सोना और बाकी 41.5% तांबा, चांदी, जिंक और निकल जैसी धातुएं होती हैं. इन धातुओं का उद्देश्य सोने को मजबूत बनाने के साथ ही पहनावे के लिए टिकाऊ बनाना भी होता है.

By : कविता गाडरी | Updated at : 26 Sep 2025 09:39 AM (IST)
Preferred Sources

भारत में सोना निवेश का सबसे बड़ा और सुरक्षित विकल्प माना जाता है. साथ ही भारत में शादी विवाह और सामाजिक प्रतिष्ठा का भी यह अहम हिस्सा होता है. वहीं किसी भी ज्वेलरी को खरीदते समय सबसे पहले सवाल यह ही उठता है कि सोना कितना शुद्ध है. वहीं सोने की शुद्धता की इकाई कैरेट में मापी जाती हैं. इसमें 24 कैरेट सोना 100 प्रत‍िशत शुद्ध सोना होता है. इसके बाद जैसे-जैसे कैरेट की संख्या कम होती है सोने में दूसरी धातुएं मिलाई जाने लगती है. यही कारण है कि 14 कैरेट, 18 कैरेट और 22 कैरेट गोल्ड में मजबूती, टिकाऊपन और रंग में फर्क देखने को मिलता है. ऐसे में चलिए आज हम आपको बताते हैं कि 14 कैरेट की ज्वेलरी कैसी होती है और 14 कैरेट की ज्वेलरी में सोने का रंग कितना बदल जाता है. 

14 कैरेट की ज्वेलरी का रंग और बनावट

14 कैरेट सोने में लगभग 58.5 प्रतिशत शुद्ध सोना होता है. वहीं बाकी 41.5प्रतिशत   में तांबा, चांदी, जिंक और निकल जैसी धातुएं मिलाई जाती है. इन धातुओं का उद्देश्य केवल सोने को मजबूत बनाना ही नहीं बल्कि से रोजमर्रा के पहनावे के लिए टिकाऊ और आकर्षक बनाना भी होता है. वहीं 14 कैरेट सोने में मिलाई गई धातु है, इसकी बनावट और रंग में भी बदलाव लाती है. जिससे ज्वेलरी अलग-अलग स्टाइल और पसंद के अनुसार तैयार की जा सकती है.  14 कैरेट सोने की ज्वेलरी आमतौर पर 22 और 18 कैरेट सोने की ज्वेलरी से थोड़ी हल्की-धुंधली दिखाई देती है. लेकिन डेली वि‍यर के हिसाब से 14 कैरेट गोल्ड की ज्वेलरी को सबसे अच्छा ऑप्शन माना जाता है. 14 कैरेट सोने से आमतौर पर रिंग, नेकलेस और ब्रेसलेट जैसी डेली वि‍यर वाली ज्वेलरी बनाई जाती है. इसके अलावा  14 कैरेट सोने की ज्वेलरी का रंग थोड़ा डल और हरा होता है. जब 14 कैरेट  और 18 कैरेट ज्वैलरी को पास में रखा जाए तो अंतर साफ दिखाई देता है, लेकिन फ‍िर भी 14 कैरेट ज्वैलरी भी अपनी खूबसूरती और सोने जैसा प्रभाव बनाए रखती है. 

क्यों बदलता है रंग?

14 कैरेट गोल्ड में तांबे जैसी धातु होने की वजह से यह ऑक्सीकरण के कारण थोड़ा डल और हरा रंग का हाे जाता है. वहीं हवा, नमी, पसीना और घर पर क्लीनिंग के प्रोडक्ट इसकी चमक को प्रभावित कर सकते हैं. इसलिए 14 कैरेट की ज्वेलरी पहनने के बाद उसे साफ करना और सुरक्षित जगह पर रखना भी जरूरी होता है. वहीं 14 कैरेट में कई अन्य धातु मिक्स होने की वजह से यह मजबूत और टिकाऊ होती है. अन्य धातु के मिश्रण से ये डेली लाइफ में पहनने वाली ज्वेलरी के ल‍िए अच्‍छी होती है, वहीं 14 कैरेट की तुलना में 24 कैरेट सोना काफी मुलायम होता है. जिसके कारण उससे रोजमर्रा के जीवन में पहनने वाली ज्वेलरी बनाना काफी मुश्किल होता है.

ये भी पढ़ें: Agni Prime Missile: अग्नि प्राइम मिसाइल लॉन्च करने के लिए ट्रेन बड़ी बनाई गई या मिसाइल की गई छोटी? जानें हर बात

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 26 Sep 2025 09:39 AM (IST)
Tags :
Jewelry Pure Gold 14 Carat Gold Durable Gold
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
बिहार चुनाव का क्या होने वाला है नतीजा, सर्वे कंपनियों के इन तीन महारथियों ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
बिहार चुनाव का क्या होने वाला है नतीजा, सर्वे कंपनियों के इन तीन महारथियों ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में मानसून की विदाई से पहले बारिश, आज इन जिलों में गरज-चमक और वज्रपात का अलर्ट
यूपी में मानसून की विदाई से पहले बारिश, आज इन जिलों में गरज-चमक और वज्रपात का अलर्ट
इंडिया
'जातिगत सर्वेक्षण की आड़ में हो रही जनगणना', केंद्र की दलीलों पर कर्नाटक HC ने कहा- फिर भी हमें सही नहीं लगता कि...
'जातिगत सर्वेक्षण की आड़ में हो रही जनगणना', केंद्र की दलीलों पर कर्नाटक HC ने कहा- फिर भी हमें सही नहीं लगता कि...
क्रिकेट
Asia Cup IND vs PAK: एशिया कप में भारत बनाम पाकिस्तान, अबतक कौन रहा किस पर भारी, जानिए हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
एशिया कप में भारत बनाम पाकिस्तान, अबतक कौन रहा किस पर भारी, जानिए हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
Advertisement

वीडियोज

बंदरों का कोहराम...पब्लिक परेशान!
Uttarakhand Paper Leak: Patwari भर्ती परीक्षा लीक, 'Nakal Jihad' पर भड़के युवा!
Agni Prime Missile Test: भारत ने हासिल की बड़ी कामयाबी, चलती Train से दागी Missile!
Uttarakhand Paper Leak: धामी सरकार पर छात्रों का 'अटैक', CBI जांच की मांग!
Bihar Election 2025: क्या कांग्रेस को तेजस्वी की योग्यता पर संदेह? | Rahul Gandhi | ABP News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
बिहार चुनाव का क्या होने वाला है नतीजा, सर्वे कंपनियों के इन तीन महारथियों ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
बिहार चुनाव का क्या होने वाला है नतीजा, सर्वे कंपनियों के इन तीन महारथियों ने कर दी बड़ी भविष्यवाणी
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
UP Weather: यूपी में मानसून की विदाई से पहले बारिश, आज इन जिलों में गरज-चमक और वज्रपात का अलर्ट
यूपी में मानसून की विदाई से पहले बारिश, आज इन जिलों में गरज-चमक और वज्रपात का अलर्ट
इंडिया
'जातिगत सर्वेक्षण की आड़ में हो रही जनगणना', केंद्र की दलीलों पर कर्नाटक HC ने कहा- फिर भी हमें सही नहीं लगता कि...
'जातिगत सर्वेक्षण की आड़ में हो रही जनगणना', केंद्र की दलीलों पर कर्नाटक HC ने कहा- फिर भी हमें सही नहीं लगता कि...
क्रिकेट
Asia Cup IND vs PAK: एशिया कप में भारत बनाम पाकिस्तान, अबतक कौन रहा किस पर भारी, जानिए हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
एशिया कप में भारत बनाम पाकिस्तान, अबतक कौन रहा किस पर भारी, जानिए हेड-टू-हेड रिकॉर्ड
ओटीटी
Jolly LLB 3 OTT Release: सिनेमाघरों पर धमाल मचा रही है अक्षय-अरशद की फिल्म, जानिए ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज
सिनेमाघरों पर धमाल मचा रही है अक्षय-अरशद की फिल्म, जानिए ओटीटी पर कब और कहां होगी रिलीज
विश्व
सिंगापुर में कमाएंगे 1 लाख तो भारत में हो जाएंगे कितने, कीमत उड़ा देगी होश
सिंगापुर में कमाएंगे 1 लाख तो भारत में हो जाएंगे कितने, कीमत उड़ा देगी होश
Home Tips
How to Cut Onions Without Crying: अब प्याज काटते वक्त आपको नहीं आएगा रोना! इन 7 टिप्स को जरूर अपनाएं
अब प्याज काटते वक्त आपको नहीं आएगा रोना! इन 7 टिप्स को जरूर अपनाएं
जनरल नॉलेज
Employee Bonus: क्या भारत में दिवाली की तरह पाकिस्तान में कर्मचारियों को मिलता है ईद का बोनस? जान लें नियम
क्या भारत में दिवाली की तरह पाकिस्तान में कर्मचारियों को मिलता है ईद का बोनस? जान लें नियम
ENT LIVE
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
They Call Him OG Review: पवन कल्याण आउट ओजी, पूरा बॉलीवुड एक तरफ इमरान हाशमी एक तरफ
ENT LIVE
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
रानी मुखर्जी ने मिसेज चटर्जी वर्सेस नॉर्वे के लिए मुख्य भूमिका में 71वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीता
ENT LIVE
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
कैटरीना कैफ और विक्की कौशल ने सबसे प्यारी पोस्ट के साथ प्रेग्नेंसी की अन्नोउंस की, ‘बेबी ऑन बोर्ड’ को आधिकारिक बनाया
ENT LIVE
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
Bollywood Evils : आर्यन खान को थानकिंग देने के लिए प्रशंसक फैंस क्रेजी हो गए ,दुनिया हसीनों का मेला गाना याद आया
ENT LIVE
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
They Call Him OG Trailer Review पवन कल्याण और इमरान हाशमी का अनदेखा हाई वोल्टेज एक्शन अवतार
Embed widget