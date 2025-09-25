The Apple State: भारत में फलों की कई वैरायटियां मिलती है. लेकिन सेब देश के फल बाजार में एक खास जगह रखता है. सेब सेहत का तो ख्याल रखता ही है लेकिन साथ में स्वादिष्ट भी होता है. लेकिन क्या आप जानते हैं कि भारत का एप्पल स्टेट कौन सा है? आज हम आपको इसी सवाल का जवाब देंगे. तो आइए जानते हैं उस राज्य के बारे में जो अपने खूबसूरत सेब के बागानों के लिए मशहूर है.

भारत का एप्पल स्टेट

हिमाचल प्रदेश को भारत का एप्पल स्टेट कहा जाता है. ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य के 80% से भी अधिक फल उगाने वाली जगहों में सबसे ज्यादा सेब की ही खेती होती है. सेब को उगाने के लिए यहां का मौसम, ऊंचाई और मिट्टी सब कुछ एकदम सही है. हिमाचल प्रदेश के शिमला, कुल्लू,किन्नौर, मंडी और चंबा जैसे जिलों में सबसे ज्यादा सेब उगाए जाते हैं. इस वजह से हर साल हजारों किसानों को रोजगार मिलता है.

कैसे हुई सेब की खेती की शुरुआत?

हिमाचल प्रदेश में सेब की खेती की शुरुआत 20वीं सदी की शुरुआत में हुई थी. दरअसल सैमुअल इवांस स्टॉक्स ने शिमला के कोटगढ़ में रेड डिलीशियस किस्म का एक पौधा लगाया था. इसके बाद राज्य की अर्थव्यवस्था पूरी तरह बदल गई और रेड डिलीशियस और रॉयल डिलीशियस जैसी किस्में पूरे भारत में मशहूर हो गई.

भारत में सेब उगाने वाले अन्य राज्य

हिमाचल प्रदेश के साथ-साथ भारत में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और सिक्किम भी सेब उगते हैं. लेकिन हिमाचल प्रदेश खास इसलिए है क्योंकि यहां पर उच्च गुणवत्ता और लंबे समय तक खराब न होने वाले सेब मिलते हैं. हिमाचल प्रदेश के सेब देश और विदेश में काफी ज्यादा मशहूर हैं.

भारत में सेब की मशहूर किस्में

भारत में रेड डिलीशियस, रॉयल डिलीशियस, गोल्डन डिलीशियस और अंबरी सेब उगाए जाते हैं. हर किस्म का स्वाद और बनावट अलग होता है. साथ ही ये किस्म भारतीय सेब की वैश्विक लोकप्रियता में भी योगदान दे रही हैं. सेब की खेती की वजह से ही पहाड़ी राज्यों में हजारों किसानों को रोजगार मिल रहा है. स्थानीय अर्थव्यवस्था को सेब उद्योग काफी मजबूत कर रहा है और साथ ही भारत के फलों को एक्सपोर्ट करने में भी काफी योगदान मिल रहा है. इसी के साथ हिमाचल प्रदेश के लिए सेब को एक कैश क्रॉप माना जाता है. इसका कारण यह है की बाकी फलों की तुलना में सेब से ज्यादा मुनाफा होता है. यही कारण है कि इन जगहों पर सेब की खेती ज्यादा हो रही है.

