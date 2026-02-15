China Passport: ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग अक्सर किसी देश की डिप्लोमेटिक पहुंच, आर्थिक असर और इंटरनेशनल समझौते को दिखाती है. लेटेस्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक ग्लोबल मोबिलिटी और वीजा फ्री एक्सेस के मामले में चीन का पासपोर्ट अभी भी भारत से काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में है.

चीन की पासपोर्ट रैंकिंग और ग्लोबल पोजीशन

रिपोर्ट के मुताबिक चीन का पासपोर्ट दुनिया भर में 56वें स्थान पर है. पिछले 10 सालों में चीन ने अपनी स्थिति में काफी सुधार किया है. यह कुल मिलाकर 28 स्थान ऊपर चढ़ा है. 2025 की तुलना में इसमें लगभग 10 रैंक का सुधार हुआ है. चीनी पासपोर्ट होल्डर अभी दुनिया भर के लगभग 82 से 85 देश में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल एक्सेस पा सकते हैं.

2026 में भारत की पासपोर्ट रैंकिंग

इसकी तुलना में भारत का पासपोर्ट 2026 में दुनिया में 75वें स्थान पर है. भारत ने भी तरक्की की है. यह पिछले साल के मुकाबले 10 पायदान ऊपर आया है. भारतीय पासपोर्ट होल्डर्स के पास अभी 56 देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल एक्सेस है. हालांकि यह सुधार दिखाता है, लेकिन चीन और भारत के बीच मोबिलिटी गैप अभी भी काफी साफ है.

वीजा फ्री एक्सेस गैप

दोनों देशों के बीच चीन के पक्ष में लगभग 26 से 29 डेस्टिनेशन का अंतर है. 85 देशों तक एक्सेस के साथ चीनी नागरिकों को भारतीय पासपोर्ट होल्डर की तुलना में ज्यादा ट्रैवल फ्रीडम है.

चीनी पासपोर्ट होल्डर कई बड़े टूरिज्म और बिजनेस डेस्टिनेशन पर वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं या फिर वीजा ऑन अराइवल एक्सेस पा सकते हैं. इनमें एंटीगुआ और बारबुडा, डोमिनिका, इंडोनेशिया, कतर, सऊदी अरब और थाईलैंड जैसे देश शामिल हैं. चीन ने हाल ही में मलेशिया और सोलोमन आइलैंड जैसे देशों के साथ रेसिप्रोकल वीजा फ्री एग्रीमेंट भी साइन किया है.

चीन की अपनी वीजा पॉलिसी का विस्तार

दिलचस्प बात यह है कि चीन ने टूरिज्म और इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए लगभग 74 देश के नागरिकों के लिए एक तरफ वीजा फ्री एंट्री भी शुरू की है. यह कदम ग्लोबल कनेक्टिविटी बढ़ाने और इंटरनेशनल विजिटर को आकर्षित करने की बीजिंग की स्ट्रैटेजी को दर्शा रहा है.

भारत का बदलता वीजा लैंडस्केप

जबकि भारत रैंकिंग में ऊपर चढ़ा है एक्सेस में भी कुछ बदलाव हुए हैं. ईरान और बोलिविया जैसे देशों ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल एक्सेस को पूरी तरह खत्म कर दिया है. साथ ही गाम्बिया जैसे नए डेस्टिनेशन भारतीय यात्रियों के लिए खुल गए हैं.

