हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
टी20 विश्व कप 2026राशिफलआईपीएल 2026फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजChina Passport: भारत के मुकाबले कितना मजबूत है चीन का पासपोर्ट, चीनियों को कितने देशों में वीजा फ्री एंट्री?

China Passport: भारत के मुकाबले कितना मजबूत है चीन का पासपोर्ट, चीनियों को कितने देशों में वीजा फ्री एंट्री?

China Passport: हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक चीन का पासपोर्ट भारत से काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में है. आइए जानते हैं कि चीन वासियों को कितने देश में वीजा फ्री एंट्री मिलती है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 15 Feb 2026 01:21 PM (IST)
Preferred Sources

China Passport: ग्लोबल पासपोर्ट रैंकिंग अक्सर किसी देश की डिप्लोमेटिक पहुंच, आर्थिक असर और इंटरनेशनल समझौते को दिखाती है.  लेटेस्ट हेनले पासपोर्ट इंडेक्स के मुताबिक ग्लोबल मोबिलिटी और वीजा फ्री एक्सेस के मामले में चीन का पासपोर्ट अभी भी भारत से काफी ज्यादा मजबूत स्थिति में है. 

चीन की पासपोर्ट रैंकिंग और ग्लोबल पोजीशन 

 रिपोर्ट के मुताबिक चीन का पासपोर्ट दुनिया भर में 56वें स्थान पर है. पिछले 10 सालों में चीन ने अपनी स्थिति में काफी सुधार किया है. यह कुल मिलाकर 28 स्थान ऊपर चढ़ा है. 2025 की तुलना में इसमें लगभग 10 रैंक का सुधार हुआ है.  चीनी पासपोर्ट होल्डर अभी दुनिया भर के लगभग 82 से 85 देश में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल एक्सेस पा सकते हैं.

2026 में भारत की पासपोर्ट रैंकिंग 

इसकी तुलना में भारत का पासपोर्ट 2026 में दुनिया में 75वें स्थान पर है. भारत ने भी तरक्की की है. यह पिछले साल के मुकाबले 10 पायदान ऊपर आया है. भारतीय पासपोर्ट होल्डर्स के पास अभी 56 देशों में वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल एक्सेस है. हालांकि यह सुधार दिखाता है, लेकिन चीन और भारत के बीच मोबिलिटी गैप अभी भी काफी साफ है. 

वीजा फ्री एक्सेस गैप

दोनों देशों के बीच चीन के पक्ष में लगभग 26 से 29 डेस्टिनेशन का अंतर है. 85 देशों तक एक्सेस के साथ चीनी नागरिकों को भारतीय पासपोर्ट होल्डर की तुलना में ज्यादा ट्रैवल फ्रीडम है. 

चीनी पासपोर्ट होल्डर कई बड़े टूरिज्म और बिजनेस डेस्टिनेशन पर वीजा फ्री ट्रैवल कर सकते हैं या फिर वीजा ऑन अराइवल एक्सेस पा सकते हैं. इनमें एंटीगुआ और बारबुडा, डोमिनिका, इंडोनेशिया, कतर, सऊदी अरब और थाईलैंड जैसे देश शामिल हैं. चीन ने हाल ही में मलेशिया और सोलोमन आइलैंड जैसे देशों के साथ रेसिप्रोकल वीजा फ्री एग्रीमेंट भी साइन किया है.

चीन की अपनी वीजा पॉलिसी का विस्तार 

दिलचस्प बात यह है कि चीन ने टूरिज्म और इकोनॉमिक एक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए लगभग 74 देश के नागरिकों के लिए एक तरफ वीजा फ्री एंट्री भी शुरू की है. यह कदम ग्लोबल कनेक्टिविटी बढ़ाने और इंटरनेशनल विजिटर को आकर्षित करने की बीजिंग की स्ट्रैटेजी को दर्शा रहा है.

भारत का बदलता वीजा लैंडस्केप

जबकि भारत रैंकिंग में ऊपर चढ़ा है एक्सेस में भी कुछ बदलाव हुए हैं. ईरान और बोलिविया जैसे देशों ने भारतीय नागरिकों के लिए वीजा फ्री या वीजा ऑन अराइवल एक्सेस को पूरी तरह खत्म कर दिया है. साथ ही गाम्बिया जैसे नए डेस्टिनेशन भारतीय यात्रियों के लिए खुल गए हैं.

ये भी पढ़ें:  कितने रुपये में बना था मुकेश अंबानी का एंटीलिया, आज बनवाएंगे तो कितना पैसा होगा खर्च?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read
Published at : 15 Feb 2026 01:21 PM (IST)
Tags :
China Passport India Passport Henley Index 2026
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'नापाक पाक को पहले ही अपने बाप से...' भारत-पाकिस्तान मैच से पहले VHP नेता विनोद बंसल का बड़ा बयान
'नापाक पाक को पहले ही अपने बाप से...' भारत-पाकिस्तान मैच से पहले VHP नेता विनोद बंसल का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
15 साल का प्यार, धोखा और मौत…नोएडा वैलेंटाइन डे सुसाइड केस की असली वजह आई सामने?
15 साल का प्यार, धोखा और मौत…नोएडा वैलेंटाइन डे सुसाइड केस की असली वजह आई सामने?
बॉलीवुड
महाशिवरात्रि 2026: बॉलीवुड स्टार्स ने खास अंदाज में दी शुभकामनाएं, बोले-हर-हर महादेव
महाशिवरात्रि 2026: बॉलीवुड स्टार्स ने खास अंदाज में दी शुभकामनाएं, बोले-हर-हर महादेव
इंडिया
Wular Barrage Project: पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत, जानें पूरी बात
पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! जानें किस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत?
Advertisement

वीडियोज

T20 World Cup 2026: T-20 वर्ल्ड कप में आज भारत-पाकिस्तान का मुकाबला | Breaking | ABP News
Akbaruddin Owaisi का BJP सरकार हमला, 'डर और मुसलमान एक साथ नहीं चल सकते' | Aimim | Breaking
Srinidhi Shetty Interview: Mahashivratri पर Sadhguru के आश्रम पहुंची Actress | Isha Foundation
Mahashivratri 2026: शिवालयों में उमड़ा जनसैलाब! 'हर-हर महादेव' के जयकारों की गूंज! | Ujjain
Mahashivratri 2026: देशभर में 'हर-हर महादेव' की गूंज, देखें शिवालयों की अद्भुत तस्वीरें | Ujjain
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'नापाक पाक को पहले ही अपने बाप से...' भारत-पाकिस्तान मैच से पहले VHP नेता विनोद बंसल का बड़ा बयान
'नापाक पाक को पहले ही अपने बाप से...' भारत-पाकिस्तान मैच से पहले VHP नेता विनोद बंसल का बड़ा बयान
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
15 साल का प्यार, धोखा और मौत…नोएडा वैलेंटाइन डे सुसाइड केस की असली वजह आई सामने?
15 साल का प्यार, धोखा और मौत…नोएडा वैलेंटाइन डे सुसाइड केस की असली वजह आई सामने?
बॉलीवुड
महाशिवरात्रि 2026: बॉलीवुड स्टार्स ने खास अंदाज में दी शुभकामनाएं, बोले-हर-हर महादेव
महाशिवरात्रि 2026: बॉलीवुड स्टार्स ने खास अंदाज में दी शुभकामनाएं, बोले-हर-हर महादेव
इंडिया
Wular Barrage Project: पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! ऑपरेशन सिंदूर के बाद इस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत, जानें पूरी बात
पानी की एक-एक बूंद के लिए तरसेगा पाकिस्तान! जानें किस प्रोजेक्ट पर काम करने वाला है भारत?
विश्व
Pakistan Army Chief: म्यूनिख में पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती! आसिम मुनीर को इवेंट में जाने से रोका, सिक्योरिटी गार्ड ने पूछा- 'ID कहां है...'
म्यूनिख में पाकिस्तान की घनघोर बेइज्जती! आसिम मुनीर को इवेंट में जाने से रोका, जानें पूरा मामला
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
22 अप्रैल से खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट, शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में हुई घोषणा
22 अप्रैल से खुलेंगे बाबा केदारनाथ के कपाट, शीतकालीन गद्दीस्थल ओंकारेश्वर मंदिर ऊखीमठ में हुई घोषणा
जनरल नॉलेज
पासपोर्ट रैंकिंग में मजबूत हुआ भारत, लेकिन इन 2 देशों में अब नहीं मिल रही वीजा फ्री एंट्री, जानें क्यों?
पासपोर्ट रैंकिंग में मजबूत हुआ भारत, लेकिन इन 2 देशों में अब नहीं मिल रही वीजा फ्री एंट्री, जानें क्यों?
शिक्षा
एक H1-B वीजाधारक को हायर कर कितने पैसे बचा रहीं US कंपनियां, जानें कर्मचारी को कितना नुकसान?
एक H1-B वीजाधारक को हायर कर कितने पैसे बचा रहीं US कंपनियां, जानें कर्मचारी को कितना नुकसान?
ABP Live
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
Sadhguru का जवाब आपको बहुत कुछ सिखाएगा, खुद बताया कैसी है महाशिवरात्रि की तैयारी? | Isha Foundation
ABP Live
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
Mahashivratri 2026 Special: Sadhguru के लिए तैयार है Adiyogi के सामने रैंप
ENT LIVE
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
’O Romeo' एक अलग और दमदार प्रेम कहानी, Shahid Kapoor की शानदार acting
ENT LIVE
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
Govinda और Sunita की लड़ाई के बीच, Hero No. 1 ने दी Karan Johar को धमकी
ENT LIVE
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी ने राजपाल यादव को लेकर कहा – ‘संघर्ष के दिनों में उन्होंने हमारा साथ दिया’
Embed widget