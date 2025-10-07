हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
ADGP YS Puran Commits Suicide: हरियाणा के ADGP वाईएस पूरन की कितनी थी सैलरी, जिन्होंने गोली मारकर दे दी अपनी जान?

ADGP YS Puran Commits Suicide: हरियाणा के ADGP वाईएस पूरन की कितनी थी सैलरी, जिन्होंने गोली मारकर दे दी अपनी जान?

ADGP YS Puran Commits Suicide: हरियाणा के पुलिस विभाग में वरिष्ठ पद पर तैनात वाई.एस. पूरन ने गोली मारकर आत्महत्या कर ली है. आइए जान लेते हैं कि एडीजीपी की कितनी सैलरी थी.

By : निधि पाल | Updated at : 07 Oct 2025 03:55 PM (IST)
Preferred Sources

ADGP YS Puran Commits Suicide: हरियाणा के वरिष्ठ पुलिस अधिकारी और मौजूदा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (एडीजीपी) वाई.एस. पूरन ने मंगलवार को गोली मारकर आत्महत्या कर ली. इस घटना से पुलिस विभाग सदमे में है. बताया जा रहा है कि वाई.एस. पूरन की पत्नी अमनीत पी. कुमार भारतीय प्रशासनिक सेवा (आईएएस) की अधिकारी हैं. फिलहाल पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है. इसी क्रम में चलिए जानें कि आखिर वाईएस पूरन की कितनी सैलरी थी.

वरिष्ठ स्तर के होते हैं अधिकारी

भारत में पुलिस विभाग में आईपीएस अधिकारियों की तनख्वाह उनके पद, अनुभव और जिम्मेदारी के हिसाब से तय की जाती है. इनमें अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक (ADGP) का पद एक वरिष्ठ स्तर का होता है, जो राज्य पुलिस सेवा के शीर्ष पदों में गिना जाता है. यह पद न केवल अधिकार और प्रतिष्ठा से जुड़ा होता है बल्कि इसके साथ आकर्षक वेतन और सुविधाएं भी मिलती हैं.

कितना होता है मूल वेतन

सरकारी वेतनमान के अनुसार, एक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक का मूल वेतन लगभग 2,05,400 रुपये प्रति माह होता है. कुछ मामलों में यह आंकड़ा 2,05,000 से 2,05,400 के बीच भी होता है, जो उनकी सेवा अवधि और वेतन स्तर के आधार पर तय किया जाता है. यह वेतन सातवें वेतन आयोग की सिफारिशों के तहत निर्धारित है.

भत्ते और सुविधाएं

मूल वेतन के अलावा, ADG रैंक के अधिकारी को कई तरह के सरकारी भत्ते और लाभ मिलते हैं. इनमें प्रमुख हैं, महंगाई भत्ता महंगाई दर के हिसाब से समय-समय पर बढ़ाया जाता है. मकान किराया भत्ता अधिकारी के तैनाती क्षेत्र पर निर्भर करता है और उनके आवास खर्च में सहायता करता है. यात्रा और वाहन भत्ता आधिकारिक कार्यों के लिए यात्रा करने या सरकारी वाहन की सुविधा देना. अधिकारियों को सरकारी अस्पतालों और स्वास्थ्य योजनाओं के तहत चिकित्सा सुविधा भी दी जाती है.

कुल वेतन

सभी भत्तों और लाभों को जोड़ने पर एक अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक का मासिक वेतन 2.5 लाख से 3 लाख रुपये तक पहुंच सकता है. यह राशि राज्य के अनुसार थोड़ी अलग हो सकती है, क्योंकि कुछ राज्यों में अतिरिक्त सुविधाएं या स्पेशल अलाउंस भी दिए जाते हैं.

अनुभव और पोस्टिंग का प्रभाव

ADGP की सैलरी उनकी सेवा के वर्षों, वरिष्ठता और तैनाती स्थान के आधार पर भी अलग हो सकती है. जैसे कि मेट्रो शहरों या संवेदनशील क्षेत्रों में तैनात अधिकारियों को अतिरिक्त भत्ता मिल सकता है. वहीं, केंद्र सरकार में प्रतिनियुक्ति पर तैनात अधिकारियों को केंद्र के हिसाब से वेतन और सुविधाएं दी जाती हैं.

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 07 Oct 2025 03:38 PM (IST)
