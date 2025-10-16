हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Gujarat New Cabinet: एक साथ सारे मंत्री दे दें इस्तीफा तो क्या गिर जाती है सरकार, जानें तब कैसे और कौन लेता है बड़े फैसले

Gujarat New Cabinet: एक साथ सारे मंत्री दे दें इस्तीफा तो क्या गिर जाती है सरकार, जानें तब कैसे और कौन लेता है बड़े फैसले

Gujarat New Cabinet: गुजरात में दिवाली से पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को छोड़ सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है. आइए जानें कि क्या इस परिस्थिति में सरकार गिर जाती है या नहीं.

By : निधि पाल | Updated at : 16 Oct 2025 04:56 PM (IST)
Preferred Sources

Gujarat New Cabinet: दिवाली से ठीक पहले गुजरात की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को छोड़कर उनकी पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है. बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पटेल ने गुरुवार रात 8 बजे सभी मंत्रियों को अपने आवास पर दोबारा बुलाया है. अब नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह कल (शुक्रवार) सुबह 11:30 बजे होगा. आइए इसी क्रम में जान लेते हैं कि आखिर सारे मंत्री एकसाथ इस्तीफा दे दें तो क्या सरकार गिर जाती है, उस दौरान बड़े फैसले कौन लेता है.

खबर अपडेट हो रही है.

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 16 Oct 2025 04:56 PM (IST)
Gujarat New Cabinet Gujarat Gujarat Government Cabinet Gujarat Ministers Resign
