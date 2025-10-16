एक्सप्लोरर
Gujarat New Cabinet: एक साथ सारे मंत्री दे दें इस्तीफा तो क्या गिर जाती है सरकार, जानें तब कैसे और कौन लेता है बड़े फैसले
Gujarat New Cabinet: गुजरात में दिवाली से पहले मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को छोड़ सभी मंत्रियों ने इस्तीफा दे दिया है. आइए जानें कि क्या इस परिस्थिति में सरकार गिर जाती है या नहीं.
Gujarat New Cabinet: दिवाली से ठीक पहले गुजरात की राजनीति में बड़ा बदलाव देखने को मिला है. सूत्रों के मुताबिक मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल को छोड़कर उनकी पूरी कैबिनेट ने इस्तीफा दे दिया है. बताया जा रहा है कि मुख्यमंत्री पटेल ने गुरुवार रात 8 बजे सभी मंत्रियों को अपने आवास पर दोबारा बुलाया है. अब नए मंत्रिमंडल का शपथ ग्रहण समारोह कल (शुक्रवार) सुबह 11:30 बजे होगा. आइए इसी क्रम में जान लेते हैं कि आखिर सारे मंत्री एकसाथ इस्तीफा दे दें तो क्या सरकार गिर जाती है, उस दौरान बड़े फैसले कौन लेता है.
खबर अपडेट हो रही है.
