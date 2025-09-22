New GST Rates: आज शारदीय नवरात्रि के पहले पावन पर्व पर मोदी सरकार द्वारा घोषित जीएसटी रेट कट 22 सितंबर से लागू हो गए हैं. जिसके बाद आज से साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, पैकेज्ड फूड, बिस्किट, कॉर्नफ्लेक्स, पनीर, दही, पराठा जैसे कई उत्पाद सस्ते हो जाएंगे. पहले इन पर 18% तक का टैक्स लगता था, जिसे घटाकर अब 5% या पूरी तरह से शून्य कर दिया गया है.

नतीजा यह है कि घरेलू बाजार में इन चीजों की कीमतों में औसतन 10 से 15% तक कमी आई है. चलिए इसी क्रम में पहले यह जान लेते हैं कि आखिर किन देशों में जीएसटी कट के बाद भी रोजमर्रा का सामान सस्ता मिलता है.

भारत में कितना सस्ता है सामान

जीएसटी की बात हो रही है तो यह सवाल यह उठता है कि जीएसटी कटौती के बाद भी क्या भारत में रोजमर्रा का सामान दुनिया के अन्य देशों से महंगा है या सस्ता. इसका जवाब थोड़ा कठिन है, क्योंकि इसमें स्थानीय कर नीति, एक्सचेंज रेट, उत्पादन लागत और सब्सिडी जैसी बातें अहम भूमिका निभाती हैं. फिर भी आंकड़े बताते हैं कि भारत अभी भी दुनिया के सबसे किफायती देशों में शामिल है.

2018 में आए एक अंतरराष्ट्रीय सर्वे के मुताबिक भारत किराने के सामान, खाने-पीने की चीजों और किराए के मामले में सबसे सस्ते देशों की सूची में टॉप पर था. 2025 में भी यह स्थिति बहुत हद तक बनी हुई है.

किन देशों में है सामान

इसके बावजूद कुछ देशों में चुनिंदा सामान भारत की तुलना में सस्ता मिल सकता है. जैसे कि दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के कुछ देशों जैसे बांग्लादेश, नेपाल, वियतनाम और इंडोनेशिया में स्थानीय उत्पादन होने के कारण फल, सब्जियां और कुछ खाद्य पदार्थ भारत से कम दाम पर उपलब्ध हो सकते हैं. वहीं मध्य-पूर्व के देशों जैसे सऊदी अरब या यूएई में पेट्रोल और उससे जुड़े उत्पाद सब्सिडी के कारण भारत से सस्ते पड़ते हैं.

नई जीएसटी दरें लागू होने के बाद कितनी मिलेगी राहत

भारत की बात करें तो यहां जीएसटी कटौती के बाद अब उपभोक्ताओं को क्या लाभ होगा, इसे समझना जरूरी है. मसलन, अगर किसी ब्रांडेड शैम्पू की बोतल की कीमत 200 रुपये थी, जिस पर पहले 18 प्रतिशत जीएसटी जुड़ता था, तो उपभोक्ता को 236 रुपये देने पड़ते थे. अब यही बोतल 5 प्रतिशत टैक्स के बाद करीब 210 रुपये में मिल रही है. इसी तरह टूथपेस्ट, साबुन और पैकेज्ड स्नैक्स पर भी 20 से 25 रुपये तक की बचत संभव है. दूध और पनीर जैसे डेयरी उत्पादों पर जीएसटी पूरी तरह हटा देने से इनकी कीमतें सीधे घट गई हैं, जिससे मध्यमवर्गीय परिवारों को सीधी राहत मिली है.

यह भी पढ़ें: Longest Serving Leaders: कौन-सा नेता अपने देश पर सबसे ज्यादा वक्त से काबिज? जान लें हर किसी की डिटेल