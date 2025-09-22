हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजNew GST Rates: जीएसटी कट के बाद भी इन देशों में भारत से सस्ता मिलता है रोजमर्रा का सामान, जानिए कितने रुपये की होती है बचत

New GST Rates: जीएसटी कट के बाद भी इन देशों में भारत से सस्ता मिलता है रोजमर्रा का सामान, जानिए कितने रुपये की होती है बचत

New GST Rates: जीएसटी कटौती के बाद भी क्या भारत से बाहर रोजमर्रा का सामान और सस्ता मिलता है. जानिए किन देशों में आपकी जेब को भारत से ज्यादा राहत मिल सकती है.

By : निधि पाल | Updated at : 22 Sep 2025 11:34 AM (IST)

New GST Rates: आज शारदीय नवरात्रि के पहले पावन पर्व पर मोदी सरकार द्वारा घोषित जीएसटी रेट कट 22 सितंबर से लागू हो गए हैं. जिसके बाद आज से साबुन, शैम्पू, टूथपेस्ट, टूथब्रश, पैकेज्ड फूड, बिस्किट, कॉर्नफ्लेक्स, पनीर, दही, पराठा जैसे कई उत्पाद सस्ते हो जाएंगे. पहले इन पर 18% तक का टैक्स लगता था, जिसे घटाकर अब 5% या पूरी तरह से शून्य कर दिया गया है. 

नतीजा यह है कि घरेलू बाजार में इन चीजों की कीमतों में औसतन 10 से 15% तक कमी आई है. चलिए इसी क्रम में पहले यह जान लेते हैं कि आखिर किन देशों में जीएसटी कट के बाद भी रोजमर्रा का सामान सस्ता मिलता है.

भारत में कितना सस्ता है सामान

जीएसटी की बात हो रही है तो यह सवाल यह उठता है कि जीएसटी कटौती के बाद भी क्या भारत में रोजमर्रा का सामान दुनिया के अन्य देशों से महंगा है या सस्ता. इसका जवाब थोड़ा कठिन है, क्योंकि इसमें स्थानीय कर नीति, एक्सचेंज रेट, उत्पादन लागत और सब्सिडी जैसी बातें अहम भूमिका निभाती हैं. फिर भी आंकड़े बताते हैं कि भारत अभी भी दुनिया के सबसे किफायती देशों में शामिल है. 

2018 में आए एक अंतरराष्ट्रीय सर्वे के मुताबिक भारत किराने के सामान, खाने-पीने की चीजों और किराए के मामले में सबसे सस्ते देशों की सूची में टॉप पर था. 2025 में भी यह स्थिति बहुत हद तक बनी हुई है.

किन देशों में है सामान

इसके बावजूद कुछ देशों में चुनिंदा सामान भारत की तुलना में सस्ता मिल सकता है. जैसे कि दक्षिण एशिया और दक्षिण-पूर्व एशिया के कुछ देशों जैसे बांग्लादेश, नेपाल, वियतनाम और इंडोनेशिया में स्थानीय उत्पादन होने के कारण फल, सब्जियां और कुछ खाद्य पदार्थ भारत से कम दाम पर उपलब्ध हो सकते हैं. वहीं मध्य-पूर्व के देशों जैसे सऊदी अरब या यूएई में पेट्रोल और उससे जुड़े उत्पाद सब्सिडी के कारण भारत से सस्ते पड़ते हैं.

नई जीएसटी दरें लागू होने के बाद कितनी मिलेगी राहत

भारत की बात करें तो यहां जीएसटी कटौती के बाद अब उपभोक्ताओं को क्या लाभ होगा, इसे समझना जरूरी है. मसलन, अगर किसी ब्रांडेड शैम्पू की बोतल की कीमत 200 रुपये थी, जिस पर पहले 18 प्रतिशत जीएसटी जुड़ता था, तो उपभोक्ता को 236 रुपये देने पड़ते थे. अब यही बोतल 5 प्रतिशत टैक्स के बाद करीब 210 रुपये में मिल रही है. इसी तरह टूथपेस्ट, साबुन और पैकेज्ड स्नैक्स पर भी 20 से 25 रुपये तक की बचत संभव है. दूध और पनीर जैसे डेयरी उत्पादों पर जीएसटी पूरी तरह हटा देने से इनकी कीमतें सीधे घट गई हैं, जिससे मध्यमवर्गीय परिवारों को सीधी राहत मिली है.

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Published at : 22 Sep 2025 11:34 AM (IST)
GST New Gst Rates New Gst Rate Grocery Prices India
