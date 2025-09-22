हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरी
Longest Serving Leaders: कौन-सा नेता अपने देश पर सबसे ज्यादा वक्त से काबिज? जान लें हर किसी की डिटेल

Longest Serving Leaders: कौन-सा नेता अपने देश पर सबसे ज्यादा वक्त से काबिज? जान लें हर किसी की डिटेल

Longest Serving Leaders: पूरी दुनिया में कई ऐसे नेता है, जो काफी लंबे समय से अपने देश की सत्ता को संभाल रहे हैं. आज हम बात करने जा रहे हैं उन्हीं राजनीतिक हस्तियों के बारे में.

By : एबीपी लाइव | Updated at : 22 Sep 2025 06:52 AM (IST)

Longest Serving Leaders: कई विश्व नेता दशकों से अपने देश की सत्ता को संभाल रहे हैं और उन्होंने अपने देश के राजनीतिक माहौल को काफी ज्यादा आकार दिया है. आज हम बात करने जा रहे हैं, उन नेताओं के बारे में जो एक लंबे समय तक सत्ता में हैं. 

हसनल बोलकिया

ब्रुनेई के सुल्तान और प्रधानमंत्री हसनल बोलकिया 1967 से सत्ता में है. 1984 में ब्रुनेई की स्वतंत्रता के बाद उन्होंने यहां के प्रधानमंत्री के पद को भी संभाला. उनके शासन की खास बात राजशाही है. मुख्य रूप से देश के तेल भंडार से ही भारी धन की प्राप्ति होती है. 2017 में उन्होंने सत्ता के 50 साल पूरे होने पर गोल्डन जुबली मनाई थी. 

थियोडोरो ओबियांग नगुएमा एमबीसोगो

थियोडोरो ओबियांग नगुएमा एमबीसोगो इक्वेटोरियल गिनी के राष्ट्रपति हैं. उन्होंने 1982 से कार्यकाल को संभाला हुआ है. यह 1979 में एक तख्तापलट के जरिए से सत्ता में आए थे और 1982 से गिनी पर शासन कर रहे हैं. उनका राजनीतिक विरोध कम है और साथ ही सत्ता पर उन्होंने मजबूत पकड़ रखी हुई है. वह दुनिया के सबसे लंबे समय तक सत्ता में रहने वाले गैर राज परिवार के राष्ट्रीय नेता बन चुके हैं.

पॉल बिया 

पॉल बियख कैमरून के राष्ट्रपति हैं. वे 1982 से सत्ता में है और 92 वर्ष की आयु में दुनिया के सबसे बूढ़े वर्तमान राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं. उनके कार्यकाल के दौरान चुनावी धोखाधड़ी के आरोप और बाकी राजनीतिक दिक्कतों की कमी देखी गई है. 2025 में उन्होंने अपने आठवें कार्यकाल के लिए नामांकन की घोषणा की और अपने लंबे समय के शासन को जारी रखने की इच्छा बताई. 

अली खामेनेई

अली खामेनेई 1989 से ईरान देश के सुप्रीम लीडर हैं. इन्होंने यह जगह अयातुल्लाह रुहोल्लाह खामेनेई के बदले ली थी. अब हालांकि उनके उत्तराधिकारी के बारे में अटकलें लगाई जा रही है लेकिन संभावना उनके बेटे मोजतबा को लेकर ही है. 

अलेक्जेंडर लुकाशेंको

इन्हें अक्सर यूरोप का आखिरी तानाशाह कहा जाता है और यह 1994 से सत्ता में हैं. यह सेंट्रलाइज्ड पॉलीटिकल सिस्टम को मानते हैं व विपक्ष का दमन और प्रेस की स्वतंत्रता भी सीमित ही है. 2025 में 88% वोट के साथ इन्हें सातवें बार फिर से बेलारूस का राष्ट्रपति चुना गया.

व्लादिमीर पुतिन 

पुतिन 1999 से सत्ता में है और ऋषि राजनीति में कुछ खास व्यक्तियों में से एक रहे हैं. उन्होंने कई बार राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री के पद को संभाला है. 2020 में संविधान में संशोधन से उनके कार्यकाल की सीमा में बदलाव आए थे जिससे वह 2036 तक सत्ता में रह सकते हैं.

नरेंद्र मोदी 

पीएम नरेंद्र मोदी पिछले 11 सालों से भारत के प्रधानमंत्री के रूप में सत्ता में हैं. पहली बार वें 2014 में सत्ता में आए थे. उसके बाद 2019 में और फिर 2024 में. इसी के साथ वें लगातार तीन बार चुनाव जीतने वाले पहले गैर कांग्रेसी नेता बने और जवाहरलाल नेहरू के बाद लगातार सबसे लंबे समय तक प्रधानमंत्री पद पर रहने वाले दूसरे व्यक्ति बन गए हैं.

Published at : 22 Sep 2025 06:52 AM (IST)
