हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Assembly Elections 2026Israel Iran Warचैत्र नवरात्रि 2026आईपीएल 2026राशिफलफोटो गैलरीEventsIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजGold Price Drop: महंगा होते-होते अचानक सस्ता क्यों होने लगा गोल्ड, कौन बेच रहा सोना

Gold Price Drop: महंगा होते-होते अचानक सस्ता क्यों होने लगा गोल्ड, कौन बेच रहा सोना

Gold Price Drop: पिछले एक हफ्ते में सोने की कीमतों में काफी गिरावट देखने को मिली है. आइए जानते हैं कि आखिर इतनी तेजी से यह गिरावट क्यों हो रही है.

By : स्पर्श गोयल | Updated at : 22 Mar 2026 11:38 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom

Gold Price Drop: महीनों की लगातार बढ़त के बाद सोने की कीमतों में अचानक बड़ा बदलाव आया है. ईरान, इजरायल और अमेरिका के बीच बढ़ते तनाव के दौरान सोने की कीमतों में अचानक गिरावट देखने को मिल रही है. सिर्फ इस हफ्ते में ही सोने की कीमतें लगभग ₹13,700 प्रति 10 ग्राम तक गिर गई. इसी के साथ चांदी में भी काफी ज्यादा गिरावट देखने को मिली.  लेकिन सवाल यह उठता है कि मिडिल ईस्ट में चल रहे तनाव के बावजूद भी सोने की कीमतों में अचानक से गिरावट क्यों आई है और असल में इसे कौन बेच रहा है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

अमेरिका में ऊंची ब्याज दरें निवेशकों को दूर कर रही

इस गिरावट के पीछे सबसे बड़ी वजह यूएस फेडरल रिजर्व का रुख है. फेडरल रिजर्व ने इस बात के संकेत दिए हैं कि ब्याज दरें लंबे समय तक ऊंची बनी रहेंगी.  जब ब्याज दर ऊंची होती है तो निवेशक बॉन्ड या फिर डॉलर आधारित निवेश जैसी संपत्तियों को ज्यादा पसंद करते हैं. ये संपत्तियां बेहतर रिटर्न देती हैं. इस वजह से सोने की मांग कम हो जाती है और उसकी कीमतें गिरने लगती हैं.

डॉलर की मजबूत स्थिति 

सोने का कारोबार अंतरराष्ट्रीय स्तर पर यूएस डॉलर में होता है. जब डॉलर मजबूत होता है तो दूसरी मुद्राओं का इस्तेमाल करने वाले खरीदारों के लिए सोना महंगा हो जाता है. इस वजह से वैश्विक मांग कम हो जाती है. इसका असर कीमतों पर पड़ता है. 

चीन के कदम ने बाजार को हिला दिया 

एक और बड़ी वजह है पीपल्स बैंक ऑफ चाइना का सोने की खरीद को रोकने का फैसला. चीन दुनिया में सोने का सबसे बड़ा खरीदार है और उसकी खरीद के तरीके में किसी भी बदलाव का  पूरी दुनिया पर असर पड़ता है. इस रोक ने निवेशकों को सतर्क कर दिया है और बाजार का माहौल नकारात्मक हो गया है. 

सोने की कीमतें हर महीने लगातार बढ़ रही थीं और कई निवेशकों को अच्छा खासा मुनाफा हो रहा था. लेकिन हाल की अनिश्चितता ने उन्हें अपने मुनाफे को सुरक्षित करने का मौका दिया. इस मुनाफा वसूली ने सोने को बेचने के दबाव को और भी बढ़ा दिया. इस वजह से कीमतों में गिरावट की रफ्तार तेज हो गई. 

कौन बेच रहा सोना? 

संस्थागत निवेशक जैसे बड़े खिलाड़ी इस समय सबसे बड़े विक्रेताओं में हैं. वे अपने पोर्टफोलियो को समायोजित कर रहे हैं और अपना पैसा उन संपत्तियों में लगा रहे हैं जो कम समय में बेहतर रिटर्न देती हैं. जब इतने बड़े निवेशक बिकवाली करते हैं तो बाजार तुरंत प्रतिक्रिया देता है.

एक्सचेंज ट्रेडेड फंड से पैसे की निकासी 

गोल्ड एक्सचेंज ट्रेडेड फंड से भी लगातार पैसे की निकासी हो रही है. इससे पता चलता है कि खुदरा और संस्थागत निवेशक दोनों ही सोने में अपना निवेश कम कर रहे हैं. इसके साथ ही लेवरेज्ड ट्रेडर्स यानी वे लोग जिन्होंने उधार के पैसे से निवेश किया था, नुकसान को कम करने के लिए तेजी से अपनी पोजीशन से बाहर निकल रहे हैं. ऐसे मामलों में कीमतों में थोड़ी सी भी गिरावट बड़े पैमाने पर बिकवाली शुरू कर सकती है.

यह भी पढ़ें: पीएम मोदी की कैबिनेट में कौन है सबसे गरीब नेता, जानें उसकी कितनी नेटवर्थ?

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
Read More
Published at : 22 Mar 2026 11:38 AM (IST)
Tags :
Gold Rates Today Gold Price Drop India Silver Price Fall
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Gold Price Drop: महंगा होते-होते अचानक सस्ता क्यों होने लगा गोल्ड, कौन बेच रहा सोना
महंगा होते-होते अचानक सस्ता क्यों होने लगा गोल्ड, कौन बेच रहा सोना
जनरल नॉलेज
दुनिया के लिए क्रूड ऑयल इतना जरूरी क्यों है, जानें हर दिन कितना तेल खपा देती है दुनिया?
दुनिया के लिए क्रूड ऑयल इतना जरूरी क्यों है, जानें हर दिन कितना तेल खपा देती है दुनिया?
जनरल नॉलेज
Strait Of Hormuz Toll: क्या समुद्र में जहाजों को देना पड़ता है टोल, जानें होर्मुज स्ट्रेट में कौन लगाता है यह टैक्स?
क्या समुद्र में जहाजों को देना पड़ता है टोल, जानें होर्मुज स्ट्रेट में कौन लगाता है यह टैक्स?
जनरल नॉलेज
Interceptor Missile System: ईरान-इजरायल जंग में कैसे काम कर रहा इंटरसेप्टर, यह मिसाइल को कैसे करता है नष्ट?
ईरान-इजरायल जंग में कैसे काम कर रहा इंटरसेप्टर, यह मिसाइल को कैसे करता है नष्ट?
Advertisement

वीडियोज

Iran Israel War: क्यों अहम है Diego Garcia का 'अजेय किला'? जहां से उड़े B-2 बॉम्बर्स! | American Base
US Israel Iran War: मुनीर की धमकी, 'ईरान से प्यार है तो पाकिस्तान छोड़ दो!' भड़के शिया धर्मगुरु!
Mathura Hinsa: फरसा वाले बाबा की मौत पर मथुरा में बवाल..अब कैसे हालात? | Gau Rakshak Murder
Iran Israel War Update: अमेरिका-इजरायल का भयंकर हमला..ईरान में मची तबाही | America News
Iran Israel War Update: इजरायल के परमाणु संयंत्र पर हमले की कोशिश..क्यों कर रहा ईरान?
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Air India Flights: ईरान युद्ध के बीच उड़ानों पर लगा ब्रेक! एयर इंडिया ने 3 हफ्तों में 2500 फ्लाइट्स की रद्द, जानें ताजा हाल
ईरान युद्ध के बीच उड़ानों पर लगा ब्रेक! एयर इंडिया ने 3 हफ्तों में 2500 फ्लाइट्स की रद्द, जानें ताजा हाल
महाराष्ट्र
Ashok Kharat News: अशोक खरात पर डबल शिकंजा, 3 और महिलाओं ने की शिकायत, आयकर जांच की भी तैयारी
नासिक में अशोक खरात पर डबल शिकंजा, 3 और महिलाओं ने की शिकायत, आयकर जांच की भी तैयारी
बॉलीवुड
'धुरंधर 2' में नजर आए एक्टर आदित्य उप्पल ने की आदित्य धर की तारीफ, संजय दत्त के गाली वाले सीन को लेकर कहा ये
'धुरंधर 2' में नजर आए एक्टर आदित्य उप्पल ने की आदित्य धर की तारीफ, संजय दत्त के गाली वाले सीन को लेकर कहा ये
क्रिकेट
IPL में किस खिलाड़ी के नाम है सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड? टॉप-5 में कई धुरंधर शामिल
IPL में किस खिलाड़ी के नाम है सबसे तेज अर्धशतक का रिकॉर्ड? टॉप-5 में कई धुरंधर शामिल
क्रिकेट
Fact Check: 'शर्टलेस' होकर फरारी में घूम रहे हार्दिक पांड्या, क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई? यहां जानें
'शर्टलेस' होकर फरारी में घूम रहे हार्दिक पांड्या, क्या है वायरल वीडियो की सच्चाई?
विश्व
Iran-US War: 'पूरी तरह खत्म कर दिया...', ईरान से युद्ध के बीच ट्रंप का बड़ा बयान, तेहरान को लेकर क्या-क्या कहा?
'पूरी तरह खत्म कर दिया...', ईरान युद्ध के बीच ट्रंप का बड़ा बयान, तेहरान को लेकर क्या-क्या कहा?
हेल्थ
Contaminated Milk Products: बाजार से वापस क्यों मंगाए जा रहे दूध और बाकी मिल्क प्रॉडक्ट्स, आखिर सेहत को इनसे क्या नुकसान?
बाजार से वापस क्यों मंगाए जा रहे दूध और बाकी मिल्क प्रॉडक्ट्स, आखिर सेहत को इनसे क्या नुकसान?
यूटिलिटी
घर बैठे कैसे बनवा सकते हैं लर्निंग लाइसेंस, जान लें पूरी प्रक्रिया
घर बैठे कैसे बनवा सकते हैं लर्निंग लाइसेंस, जान लें पूरी प्रक्रिया
ENT LIVE
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
प्राइम वीडियो ने अनाउंस की साल 2026 की धमाकेदार स्लेट, जल्द ही आएंगे आपके पसंदीदा शो
ENT LIVE
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
Ranveer Singh की Dhurandhar 2 ने ₹52 करोड़ के Record तोड़ Preview कलेक्शन के साथ मचाई धूम | Dhurandhar: The Revenge
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge | Rakesh Bedi ने पलटा खेल, आपको देंगे बड़ा झटका | Ranveer Singh | Aditya Dhar
ENT LIVE
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
Dhurandhar: The Revenge: बड़े साहब यानी दानिश इकबाल हैं असली ‘धुरंधर’ | Ranveer Singh, Aditya Dhar
ENT LIVE
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
धुरंधर: द रिवेंज Public Review Ranveer Singh और Sanjay Dutt की एक्टिंग से लेकर Aditya Dhar के डायरेक्शन तक
Embed widget