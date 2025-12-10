हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजआज 2 लाख का सोना खरीदा तो 2035 में कितने हो जाएगा आपका पैसा, जानें कितना होगा मुनाफा?

आज 2 लाख का सोना खरीदा तो 2035 में कितने हो जाएगा आपका पैसा, जानें कितना होगा मुनाफा?

पिछले 20–25 सालों का रुझान देखें तो सोने की कीमत कई गुना बढ़ चुकी है. साल 2000 में 10 ग्राम सोना लगभग 4,400 का था, जबकि आज, 2025 में इसकी कीमत करीब 1.30 लाख प्रति 10 ग्राम पहुंच चुकी है.

By : एबीपी लाइव | Edited By: मानसी | Updated at : 10 Dec 2025 02:07 PM (IST)
Preferred Sources

महंगाई लगातार बढ़ रही है, दुनिया में आर्थिक और राजनीतिक अनिश्चितता बनी हुई है, शेयर बाजार ऊपर-नीचे हो रहा है. ऐसे माहौल में लोग सबसे ज्यादा भरोसा सोने पर करते हैं. सोना न सिर्फ हमारी परंपराओं का हिस्सा है बल्कि मुश्किल समय में यह एक मजबूत वित्तीय सुरक्षा भी देता है. पिछले कई वर्षों में सोने की कीमतों ने बार-बार यह साबित किया है कि लंबी अवधि में यह निवेशकों को अच्छा रिटर्न देता है. 

पिछले 20–25 सालों का रुझान देखें तो सोने की कीमत कई गुना बढ़ चुकी है. साल 2000 में 10 ग्राम सोना लगभग 4,400 का था, जबकि आज, 2025 में इसकी कीमत करीब 1.30 लाख प्रति 10 ग्राम पहुंच चुकी है. इसी तेजी को देखते हुए हर निवेशक के मन में एक बड़ा सवाल आता है अगर आज मैं 2 लाख का सोना खरीदता हूं, तो 2035 में इसकी कीमत कितनी होगी और मुझे कितना फायदा मिलेगा. तो आइए इस सवाल का सही और साफ जवाब जानते है. 

आज 2 लाख का सोना खरीदा तो 2035 में कितने का होगा?

अगर आप आज 2 लाख का सोना खरीदते हैं तो अगले 10 साल यानी 2035 तक उसकी कीमत कितनी हो सकती है, यह इस बात पर निर्भर करता है कि सोने की कीमत किस औसत गति (CAGR) से बढ़ती है. पिछले कई सालों से सोने में 8 प्रतिशत से 12 प्रतिशत की औसत वार्षिक वृद्धि देखी गई है. इसी आधार पर फ्यूचर का अनुमान लगाया जा सकता है. 

अगर सोना 8 प्रतिशत की धीमी लेकिन स्थिर दर से बढ़ा, तो आपका निवेश लगभग 4.3 लाख का हो जाएगा और आपको करीब 2.3 लाख का फायदा मिलेगा. अगर औसत वृद्धि दर 10 प्रतिशत रहती है, तो यही 2 लाख बढ़कर लगभग 5.2 लाख हो सकते हैं, जिससे लगभग 3.2 लाख का मुनाफा होगा. वहीं, अगर सोने में तेज तेजी आई और यह 12 प्रतिशत CAGR से बढ़ा, तो आपका निवेश 2035 तक करीब 6.2 लाख तक पहुंच सकता है जो शुरुआती निवेश पर लगभग 4.2 लाख का फायदा देता है. इस तरह, आने वाले 10 सालों में आपका निवेश सुरक्षित तौर पर दोगुना से तीन गुना तक बढ़ सकता है. 

निवेशक को मिलेगा कितना फायदा?

अगर 2025 में किया गया 2 लाख का सोने में निवेश आने वाले 10 सालों में सामान्य दर से बढ़ता है, तो निवेशक को मिलने वाला फायदा वृद्धि दर पर निर्भर करेगा. अगर सोने में बहुत तेज तेजी आती है तो कुछ अंतरराष्ट्रीय रिपोर्ट और विशेषज्ञ मानते हैं कि 2030 तक सोने की कीमत 2.5 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक जा सकती है. कुछ आक्रामक अनुमान 7 से 7.5 लाख रुपये प्रति 10 ग्राम तक भी बताते हैं. अगर ऐसा हुआ, तो 2035 तक आपका निवेश 7–10 लाख या उससे भी ज्यादा तक पहुंच सकता है. 

Published at : 10 Dec 2025 02:07 PM (IST)
