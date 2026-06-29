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हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजBen Stokes Retirement: बेन स्टोक्स ने लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास, उन्हें कितनी पेंशन देगा बोर्ड?

Ben Stokes Retirement: बेन स्टोक्स ने लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास, उन्हें कितनी पेंशन देगा बोर्ड?

Ben Stokes Retirement: इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स ने इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास लेने की घोषणा कर दी है. आइए जानते हैं कि इसके बाद उन्हें कितनी पेंशन दी जाएगी.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 29 Jun 2026 11:40 AM (IST)
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  • बेन स्टोक्स के संन्यास से इंग्लैंड बोर्ड पेंशन पर सवाल।
  • बीसीसीआई के विपरीत, इंग्लैंड बोर्ड तय मासिक पेंशन नहीं देता।
  • खिलाड़ियों के लिए निवेश बचत मॉडल, पीसीए मदद करता है।
  • सेवानिवृत्ति पर खिलाड़ियों को जमा राशि से आर्थिक लाभ मिलता है।

Ben Stokes Retirement: इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रहे तीसरे टेस्ट मैच के दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की. संन्यास की घोषणा के बाद कई क्रिकेट फैंस यह सोच रहे हैं कि क्या इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड भी भारत में बीसीसीआई की तरह रिटायर हो चुके खिलाड़ियों को हर महीने पेंशन देता है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

बेन स्टोक्स की पेंशन 

भारत में बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के उलट इंग्लैंड एंड वेल्स रिटायरमेंट के बाद अपने पूर्व क्रिकेटरों को कोई तय मासिक पेंशन नहीं देता. इसके बजाय इंग्लैंड एक रिटायरमेंट सेविंग और इन्वेस्टमेंट मॉडल को अपनाता है. यह खिलाड़ियों के करियर के दौरान उनके लिए आर्थिक सुरक्षा बनाने पर केंद्रित होता है. 

बेन स्टोक्स को कोई तय मासिक पेंशन नहीं 

इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होने के बाद बेन स्टोक्स को इंग्लैंड एंड वेल्स से जीवन भर के लिए कोई मासिक पेंशन नहीं दी जाएगी. इंग्लैंड का क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई जैसी कोई भी पेंशन स्कीम नहीं चलाता है. मासिक भुगतान के बजाय इंग्लैंड का रिटायरमेंट सिस्टम इस तरह से बनाया गया है कि खिलाड़ियों को उनके सक्रिय करियर के दौरान जमा किए गए रिटायरमेंट फंड के जरिए आर्थिक मदद मिल सके.

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इंग्लैंड एंड वेल्स रिटायरमेंट सिस्टम कैसे काम करता है? 

इंग्लैंड एंड वेल्स प्रोफेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन के साथ मिलकर खिलाड़ियों को क्रिकेट के बाद की जिंदगी की योजना बनाने में मदद करता है. अपने प्रोफेशनल करियर के दौरान खिलाड़ियों की कमाई, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और आर्थिक योगदान का एक हिस्सा रिटायरमेंट और इंश्योरेंस फंड में निवेश किया जाता है. 

जब भी कोई खिलाड़ी रिटायर होता है तो वह अपने रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट के प्लान और पीसीए की व्यवस्था की शर्तों के आधार पर एक साथ भुगतान या फिर तय किश्तों के रूप में आर्थिक लाभ ले सकता है. इस सिस्टम का मकसद यह है कि खिलाड़ियों को तय मासिक पेंशन के बजाय लंबे समय की आर्थिक योजना मिले. 

प्रोफेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन फंड क्या है? 

प्रोफेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन इंग्लैंड और वेल्स मैं मौजूदा और पूर्व प्रोफेशनल क्रिकेटरों के लिए रिटायरमेंट से जुड़ी मदद को मैनेज करता है. इन्वेस्टमेंट स्कीम और आर्थिक योजना के जरिए खिलाड़ी अपने करियर के दौरान रिटायरमेंट के लिए एक फंड बनाते हैं. जब वे रिटायर होते हैं तो रिटायरमेंट प्रोग्राम की शर्तों के मुताबिक जमा किए गए इन फंड का उन्हें लाभ मिल जाता है.

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About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल को कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में चार साल का अनुभव है.  इन्होंने अपने करियर की शुरुआत नमस्कार भारत से की थी, जहां पर लिखने की बारीकियां सीखते हुए पत्रकारिता और लेखन की दुनिया में कदम रखा. इसके बाद ये डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद से जुड़े और यहां करीब दो साल तक काम किया.  इस दौरान इन्होंने न्यूज राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग दोनों में अपनी पकड़ मजबूत की.

अब स्पर्श एबीपी के साथ अपनी लेखनी को निखार रहे हैं. इनकी खास रुचि जनरल नॉलेज (GK) बीट में है, जहां ये रोज़ नए विषयों पर रिसर्च करके अपने पाठकों को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण ढंग से जानकारी देते हैं.  

लेखन के अलावा स्पर्श को किताबें पढ़ना और सिनेमा देखना बेहद पसंद है.  स्क्रीनराइटिंग के अनुभव की वजह से ये कहानियों को दिलचस्प अंदाज़ में पेश करने में भी माहिर हैं.  खाली समय में वे नए विषयों पर रिसर्च करना और सोशल मीडिया पर अपडेट रहना पसंद करते हैं.
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Published at : 29 Jun 2026 11:40 AM (IST)
Tags :
England Cricket Ben Stokes Retirement ECB Pension
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