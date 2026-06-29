बेन स्टोक्स ने लिया इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास, उन्हें कितनी पेंशन देगा बोर्ड?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom बेन स्टोक्स के संन्यास से इंग्लैंड बोर्ड पेंशन पर सवाल।

बीसीसीआई के विपरीत, इंग्लैंड बोर्ड तय मासिक पेंशन नहीं देता।

खिलाड़ियों के लिए निवेश बचत मॉडल, पीसीए मदद करता है।

सेवानिवृत्ति पर खिलाड़ियों को जमा राशि से आर्थिक लाभ मिलता है।

Ben Stokes Retirement: इंग्लैंड के टेस्ट कप्तान बेन स्टोक्स ने न्यूजीलैंड के खिलाफ चल रहे तीसरे टेस्ट मैच के दौरान इंटरनेशनल क्रिकेट से संन्यास की घोषणा की. संन्यास की घोषणा के बाद कई क्रिकेट फैंस यह सोच रहे हैं कि क्या इंग्लैंड एंड वेल्स क्रिकेट बोर्ड भी भारत में बीसीसीआई की तरह रिटायर हो चुके खिलाड़ियों को हर महीने पेंशन देता है? आइए जानते हैं क्या है इस सवाल का जवाब.

बेन स्टोक्स की पेंशन

भारत में बोर्ड ऑफ कंट्रोल फॉर क्रिकेट इन इंडिया के उलट इंग्लैंड एंड वेल्स रिटायरमेंट के बाद अपने पूर्व क्रिकेटरों को कोई तय मासिक पेंशन नहीं देता. इसके बजाय इंग्लैंड एक रिटायरमेंट सेविंग और इन्वेस्टमेंट मॉडल को अपनाता है. यह खिलाड़ियों के करियर के दौरान उनके लिए आर्थिक सुरक्षा बनाने पर केंद्रित होता है.

बेन स्टोक्स को कोई तय मासिक पेंशन नहीं

इंटरनेशनल क्रिकेट से रिटायर होने के बाद बेन स्टोक्स को इंग्लैंड एंड वेल्स से जीवन भर के लिए कोई मासिक पेंशन नहीं दी जाएगी. इंग्लैंड का क्रिकेट बोर्ड बीसीसीआई जैसी कोई भी पेंशन स्कीम नहीं चलाता है. मासिक भुगतान के बजाय इंग्लैंड का रिटायरमेंट सिस्टम इस तरह से बनाया गया है कि खिलाड़ियों को उनके सक्रिय करियर के दौरान जमा किए गए रिटायरमेंट फंड के जरिए आर्थिक मदद मिल सके.

यह भी पढ़ेंः क्या पृथ्वी के अलावा किसी और ग्रह पर भी आता है भूकंप, जानें क्या कहते हैं उन्हें

इंग्लैंड एंड वेल्स रिटायरमेंट सिस्टम कैसे काम करता है?

इंग्लैंड एंड वेल्स प्रोफेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन के साथ मिलकर खिलाड़ियों को क्रिकेट के बाद की जिंदगी की योजना बनाने में मदद करता है. अपने प्रोफेशनल करियर के दौरान खिलाड़ियों की कमाई, सेंट्रल कॉन्ट्रैक्ट और आर्थिक योगदान का एक हिस्सा रिटायरमेंट और इंश्योरेंस फंड में निवेश किया जाता है.

जब भी कोई खिलाड़ी रिटायर होता है तो वह अपने रिटायरमेंट इन्वेस्टमेंट के प्लान और पीसीए की व्यवस्था की शर्तों के आधार पर एक साथ भुगतान या फिर तय किश्तों के रूप में आर्थिक लाभ ले सकता है. इस सिस्टम का मकसद यह है कि खिलाड़ियों को तय मासिक पेंशन के बजाय लंबे समय की आर्थिक योजना मिले.

प्रोफेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन फंड क्या है?

प्रोफेशनल क्रिकेटर्स एसोसिएशन इंग्लैंड और वेल्स मैं मौजूदा और पूर्व प्रोफेशनल क्रिकेटरों के लिए रिटायरमेंट से जुड़ी मदद को मैनेज करता है. इन्वेस्टमेंट स्कीम और आर्थिक योजना के जरिए खिलाड़ी अपने करियर के दौरान रिटायरमेंट के लिए एक फंड बनाते हैं. जब वे रिटायर होते हैं तो रिटायरमेंट प्रोग्राम की शर्तों के मुताबिक जमा किए गए इन फंड का उन्हें लाभ मिल जाता है.

यह भी पढ़ेंः ईरान-अमेरिका की दुश्मनी में तीसरे विश्व युद्ध की तरफ बढ़ी दुनिया तो कौन होगा किस तरफ, कितने देश बदल सकते हैं पाला?