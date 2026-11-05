मनीष कश्यप को मिली दुल्हनिया? नाम- अनुष्का शर्मा, शेयर की 'हमसफर' की तस्वीर

बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से गुरुवार (05 नवंबर, 2026) को एक तस्वीर शेयर की जिससे अब उनकी शादी की चर्चा शुरू हो गई है. अनुष्का शर्मा नाम की युवती के साथ उन्होंने तस्वीर शेयर की है और फेसबुक पर हमसफर लिखा है. इसके चलते अब यह कयास लगाया जाने लगा है कि उन्हें उनकी होने वाली दुल्हनिया मिल गई है.

तस्वीर को मनीष कश्पय ने एक्स पर भी शेयर किया है. लिखा गया है, "हमसफर का साथ मिला है, अब जिंदगी का हर सफर खूबसूरत होगा. एक नई शुरुआत, नए सपनों के साथ!"

तस्वीर में मनीष कश्यप और अनुष्का शर्मा दोनों ने मैचिंग कपड़े पहने हैं. काले रंग की शर्ट और ब्लू जींस में दोनों नजर आ रहे हैं. दोनों के जूते भी एक जैसे हैं. इतना ही नहीं अनुष्का शर्मा ने भी अपने इंस्टाग्राम पर मनीष कश्यप के साथ तस्वीर को पोस्ट किया है. पोस्ट को मनीष कश्यप के इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ कोलैब किया गया है. अनुष्का ने मनीष के साथ सेम तस्वी फेसबुक पर शेयर कर लिखा है- 'मेरी दुनिया'

हमसफर का साथ मिला है, अब ज़िंदगी का हर सफ़र खूबसूरत होगा। ❤️ एक नई शुरुआत, नए सपनों के साथ! 💍✨ Anushka❤️Manish https://t.co/L1BJUvtH1Z — Manish Kasyap Son Of Bihar (@ManishKasyapsob) November 5, 2026

तस्वीर सामने आने के बाद यूजर्स ले रहे मजे

मनीष कश्यप ने फोटो को जैसे ही अपने फेसबुक पर पोस्ट किया तो कमेंट करने वालों की लाइन लग गई. यूजर्स मजे लेने लगे. एक व्यक्ति ने कमेंट में लिखा, "मोहब्बत में तो लोग दिल बदलते हैं, आपने तो जूते ही बदल लिए…" एक यूजर ने लिखा- "पहले से पता था सबको…", वहीं गोलू सिंह नाम के एक व्यक्ति ने लिखा, "बड़े-बुजुर्ग कहा करते थे सब्र का फल मीठा होता है… मुझे पता नहीं था कि इतना भी मीठा होता है… मनीष भैया को हार्दिक बधाई नई पारी के लिए..."

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कौन हैं मनीष कश्यप?

बता दें कि मनीष कश्यप यूट्यूबर हैं. अक्सर वे सामाजिक मुद्दों पर वीडियो बनाते हैं. अभी वे राइज एंड फॉल के सीजन-2 में भी दिखे थे. वे विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं. वे जेल भी जा चुके हैं.

जानकारी हो कि अब तक उन्होंने शादी नहीं की है. अक्सर शादी को लेकर उनसे सवाल पूछे जाते रहे हैं. अब जिस तरह से उन्होंने तस्वीर शेयर करते हुए एक शब्द हमसफर लिखा है उससे लोग यही मान रहे हैं कि अनुष्का से वो शादी करने वाले हैं. हालांकि, दोनों में से किसी ने भी अब तक अपने रिश्ते की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. देखना होगा कि इस पर आगे क्या कुछ बाते आती हैं.

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