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हिंदी न्यूज़राज्यबिहारमनीष कश्यप को मिली दुल्हनिया? नाम- अनुष्का शर्मा, शेयर की 'हमसफर' की तस्वीर

मनीष कश्यप को मिली दुल्हनिया? नाम- अनुष्का शर्मा, शेयर की 'हमसफर' की तस्वीर

यूट्यूबर मनीष कश्यप अक्सर सामाजिक मुद्दों पर वीडियो बनाते हैं. अभी वे राइज एंड फॉल के सीजन-2 में भी दिखे थे. अब उन्होंने अनुष्का के साथ तस्वीर शेयर कर उसे 'हमसफर' बताया है.

Written By : अजीत कुमार, पटना |  Updated at : 05 Nov 2026 12:44 PM (IST)
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बिहार के चर्चित यूट्यूबर मनीष कश्यप ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट से गुरुवार (05 नवंबर, 2026) को एक तस्वीर शेयर की जिससे अब उनकी शादी की चर्चा शुरू हो गई है. अनुष्का शर्मा नाम की युवती के साथ उन्होंने तस्वीर शेयर की है और फेसबुक पर हमसफर लिखा है. इसके चलते अब यह कयास लगाया जाने लगा है कि उन्हें उनकी होने वाली दुल्हनिया मिल गई है.

तस्वीर को मनीष कश्पय ने एक्स पर भी शेयर किया है. लिखा गया है, "हमसफर का साथ मिला है, अब जिंदगी का हर सफर खूबसूरत होगा. एक नई शुरुआत, नए सपनों के साथ!"

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तस्वीर में मनीष कश्यप और अनुष्का शर्मा दोनों ने मैचिंग कपड़े पहने हैं. काले रंग की शर्ट और ब्लू जींस में दोनों नजर आ रहे हैं. दोनों के जूते भी एक जैसे हैं. इतना ही नहीं अनुष्का शर्मा ने भी अपने इंस्टाग्राम पर मनीष कश्यप के साथ तस्वीर को पोस्ट किया है. पोस्ट को मनीष कश्यप के इंस्टाग्राम अकाउंट के साथ कोलैब किया गया है. अनुष्का ने मनीष के साथ सेम तस्वी फेसबुक पर शेयर कर लिखा है- 'मेरी दुनिया'

तस्वीर सामने आने के बाद यूजर्स ले रहे मजे

मनीष कश्यप ने फोटो को जैसे ही अपने फेसबुक पर पोस्ट किया तो कमेंट करने वालों की लाइन लग गई. यूजर्स मजे लेने लगे. एक व्यक्ति ने कमेंट में लिखा, "मोहब्बत में तो लोग दिल बदलते हैं, आपने तो जूते ही बदल लिए…" एक यूजर ने लिखा- "पहले से पता था सबको…", वहीं गोलू सिंह नाम के एक व्यक्ति ने लिखा, "बड़े-बुजुर्ग कहा करते थे सब्र का फल मीठा होता है… मुझे पता नहीं था कि इतना भी मीठा होता है… मनीष भैया को हार्दिक बधाई नई पारी के लिए..."

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कौन हैं मनीष कश्यप?

बता दें कि मनीष कश्यप यूट्यूबर हैं. अक्सर वे सामाजिक मुद्दों पर वीडियो बनाते हैं. अभी वे राइज एंड फॉल के सीजन-2 में भी दिखे थे. वे विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं. वे जेल भी जा चुके हैं.

जानकारी हो कि अब तक उन्होंने शादी नहीं की है. अक्सर शादी को लेकर उनसे सवाल पूछे जाते रहे हैं. अब जिस तरह से उन्होंने तस्वीर शेयर करते हुए एक शब्द हमसफर लिखा है उससे लोग यही मान रहे हैं कि अनुष्का से वो शादी करने वाले हैं. हालांकि, दोनों में से किसी ने भी अब तक अपने रिश्ते की आधिकारिक पुष्टि नहीं की है. देखना होगा कि इस पर आगे क्या कुछ बाते आती हैं.

यह भी पढ़ें- जहानाबाद में होटल और गेस्ट हाउस में पुलिस की रेड, 25 युवक-युवतियां पकड़े गए

About the author अजीत कुमार, पटना

सक्रिय पत्रकारिता में अजीत कुमार लगभग 10 वर्षों से कार्यरत हैं. वर्ष 2016 में दैनिक जागरण समाचार-पत्र से इन्होंने ट्रेनी सब-एडिटर के रूप में अपनी पारी की शुरुआत पटना से की. देश के कई बड़े मीडिया संस्थानों में इन्होंने अपनी सेवाएं दी हैं, जिनमें दैनिक जागरण, ईटीवी भारत, दैनिक भास्कर आदि शामिल हैं.

वर्तमान में इनका कार्यक्षेत्र बिहार है और ये एबीपी लाइव में 'चीफ कॉपी एडिटर' के पद पर कार्यरत हैं. एबीपी डिजिटल के बिहार सेक्शन को लीड करते हैं. बिहार की खबरों पर इनकी पैनी नजर रहती है चाहे वह राजनीतिक घटनाक्रम से जुड़ी हुई खबरें हों या फिर अपराध या अन्य सामाजिक सरोकार की. खबरों को एंगल देने में और हेडिंग बनाने में महारथ हासिल है.

सही समय पर निष्पक्ष रूप से कई समाचार इनके प्रकाशित हो चुके हैं, जिनमें कई एक्सक्लूसिव स्टोरीज भी शामिल हैं. पत्रकारिता में इन्होंने स्नातक के साथ परास्नातक तक की पढ़ाई की है. इनसे ajeetk@abpnetwork.com पर संपर्क किया जा सकता है.
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Published at : 05 Nov 2026 12:37 PM (IST)
Tags :
Anushka Sharma Manish Kashyap BIHAR NEWS
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