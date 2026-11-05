सलमान खान की मचअवेटेड फिल्म 'मातृभूमि' की शुरुआत में 'बैटल ऑफ गलवान'नाम के टाइटल से घोषणा की गई थी. लेकिन इस साल की शुरुआत में इसका नाम बदलकर 'मातृभूमि' कर दिया गया. 2020 में भारत और चीन के बीच हुए संघर्ष पर आधारित इस फिल्म को, इसके कंटेंट और चीन के रेफरेंस को लेकर कुछ मुश्किलों का सामना करना पड़ा था. खासकर तब, जब दोनों देशों के बीच राजनयिक संबंध बेहतर हो रहे हैं.

इन सबके बीच फैंस इसके ट्रेलर का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. वहीं खबरें हैं कि कि फिल्म को सरकार से मंजूरी मिल गई है. हालांकि फिल्म को अभी सेंसर सर्टिफिकेट नहीं मिला है, लेकिन बड़ा अपडेट ये है कि सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन (CBFC) ने फिल्म के ट्रेलर को पास कर दिया है. वहीं फिल्म की रिलीज डेट भी सामने आ गई है.

कब रिलीज होगी 'मातृभूमि'?

सीबीएफसी की वेबसाइट के मुताबिक, 'मातृभूमि' का ट्रेलर कल, बुधवार 4 नवंबर को पास हो गया है. ट्रेलर को U/A 16+ सर्टिफिकेट मिला है और इसका रनटाइम 4 मिनट 43 सेकंड है. बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक 'मातृभूमि' के 13 नवंबर को रिलीज होने की उम्मीद थी लेकिन रिपोर्ट के मुताबिक एक सूत्र ने जानकारी दी है कि, "सेंसर सर्टिफिकेट मिलने में देरी के कारण, अब 'मातृभूमि' के अगले हफ्ते रिलीज होने की संभावना कम है. इसलिए, मेकर्स अब इसे 20 नवंबर को रिलीज़ करने की योजना बना रहे हैं. टीम 11 दिसंबर की तारीख पर भी विचार कर रही हैय"

'मातृभूमि' के पूरे भारत में डिस्ट्रीब्यूशन का काम जियो स्टूडियोज संभालेगा। सूत्र ने बताया, "कुछ ही दिनों में नई रिलीज़ डेट की घोषणा होने की उम्मीद है।"

'मातृभूमि' सनी की 'सूर्या' से करेगी क्लैश?

अगर 'मातृभूमि' 20 नवंबर को सिनेमाघरों में दस्तक देती है तो ये सनी देओल की सूर्या से क्लैश करेगी. दोनों सितारों की फिल्मों का बड़े पर्दे पर मुकाबला देखना दिलचस्प होगा. हालांकि अभी इसे लेकर कुछ भी ऑफिशियल कंफर्म नहीं हुआ है.

'मातृभूमि' के बारे में

सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले बनी इस फिल्म में सलमान खान, 16 बिहार रेजिमेंट के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल संतोष बाबू की भूमिका में हैं. उन्होंने सीमा पर 'डिसइंगेजमेंट एग्रीमेंट' (सेनाओं को पीछे हटाने का समझौता) लागू करने के दौरान हुई झड़प में भारतीय सैनिकों को लीड किया था. सलमान के अलावा, इस फिल्म में चित्रांगदा सिंह, प्रशांत तमांग, अंकुर भाटिया और अभिलाष चौधरी भी अहम भूमिकाओं में नजर आएंगे.