ABP SuperfastExplainerDataLabs#ABPGamesमौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोखेलशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजBSF Personnel Attack: सेना या पुलिस, किस पर हमला करने पर ज्यादा मिलती है सजा?

BSF Personnel Attack: सेना या पुलिस, किस पर हमला करने पर ज्यादा मिलती है सजा?

BSF Personnel Attack: हाल ही में त्रिपुरा में सुरक्षा बल के जवानों पर हमले हुए हैं. आइए जानते हैं कि पुलिस या फिर सेना में से किस पर हमला करने पर ज्यादा सजा मिलती है.

Written By : स्पर्श गोयल |  Updated at : 05 Nov 2026 11:56 AM (IST)
Preferred Sources
Show Quick Read
Key points generated by AI, verified by newsroom
  • त्रिपुरा में BSF जवानों पर हमले में 8 गिरफ्तार।
  • ड्यूटीरत पुलिस/सैनिक पर हमला भारतीय न्याय संहिता तहत दंडनीय।
  • राष्ट्रीय सुरक्षा जुड़ा हमला, हथियार छीनना, मृत्युदंड संभव।

BSF Personnel Attack: त्रिपुरा के बॉक्सानगर में आशाबाड़ी में सीमा सुरक्षा बल के जवानों पर हुए हमले के सिलसिले में आठ संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है. मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए इन गिरफ्तारियां की जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि इस घटना में शामिल लोगों को न्याय के दायरे में लाया जाएगा और कानून के मुताबिक उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी. 

इसी बीच आइए जानते हैं कि सेना या फिर पुलिस में से किस पर हमला करने पर ज्यादा सजा मिलती है. भारतीय न्याय संहिता के तहत आधिकारिक कर्तव्यों का पालन कर रहे पुलिस अधिकारियों और सैन्य कर्मियों को लोक सेवक माना जाता है. इस वजह से दोनों समूहों के खिलाफ होने वाले सामान्य हमले या उनके काम में बाधा डालने के मामले में एक जैसे कानूनी प्रावधान लागू हो सकते हैं.

रिलेटेड स्टोरी >>

जनरल नॉलेज
Midterm Elections 2026: US में कौन-कौन से राष्ट्रपति हारे थे मिडटर्म चुनाव, क्या हुआ था उनका हाल?
US में कौन-कौन से राष्ट्रपति हारे थे मिडटर्म चुनाव, क्या हुआ था उनका हाल?
जनरल नॉलेज
Dhanteras 2026: धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदने की परंपरा कहां से शुरू हुई, धन्वंतरि से इसका क्या संबंध?
धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदने की परंपरा कहां से शुरू हुई, धन्वंतरि से इसका क्या संबंध?
जनरल नॉलेज
How Loco Pilot Knows Platform: लोको पायलट को कैसे पता लगता है, किस प्लेटफॉर्म पर लेनी है ट्रेन?
लोको पायलट को कैसे पता लगता है, किस प्लेटफॉर्म पर लेनी है ट्रेन?
जनरल नॉलेज
Tiger vs Dog Fight: क्या टाइगर से जीत सकता है दुनिया का सबसे खूंखार कुत्ता, कैसी होगी लड़ाई?
क्या टाइगर से जीत सकता है दुनिया का सबसे खूंखार कुत्ता, कैसी होगी लड़ाई?

ड्यूटी पर तैनात कर्मियों पर सामान्य हमले 

जब भी कोई आम नागरिक ड्यूटी पर तैनात किसी पुलिस अधिकारी या फिर सैनिक पर हमला करता है या उसके खिलाफ आपराधिक बल का इस्तेमाल करता है तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 132 लागू होती है. इस प्रावधान के तहत आधिकारिक कर्तव्यों का पालन कर रहे किसी लोक सेवक पर हमला करने या उनके खिलाफ आपराधिक बल का इस्तेमाल करने पर 2 साल की जेल, जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं. यह एक गैर जमानती अपराध है. 

कानून में सिर्फ इस वजह से कोई अलग बुनियादी सजा तय नहीं की गई है क्योंकि जिस व्यक्ति पर हमला हुआ है वह पुलिस या फिर सशस्त्र बल से जुड़ा हुआ है. अगर घटना में गंभीर चोट आती है या फिर अधिकारी की हत्या का प्रयास किया जाता है तो भारतीय न्याय संहिता से जुड़े हुए प्रावधान दोनों श्रेणियों पर लागू होते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक चोट या फिर गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में धारा 117 और हत्या के प्रयास के मामले में धारा 109 लागू होती है. 


BSF Personnel Attack: सेना या पुलिस, किस पर हमला करने पर ज्यादा मिलती है सजा?

सशस्त्र बलों पर हमले के मामले में कब लग सकते हैं गंभीर आरोप?

जब सशस्त्र बलों के कर्मियों पर ऐसे हालातों में हमला होता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हों तो कानूनी स्थिति बदल सकती है. जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में जहां सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम लागू है किसी हमले को सिर्फ कानून व्यवस्था से जुड़ा अपराध मानने के बजाय कुछ और भी माना जा सकता है. तथ्यों के आधार पर जांच करता इस पर गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, जो एक आतंकवाद रोधी कानून है के तहत आरोप लगा सकते हैं, या फिर राजद्रोह या भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने से जुड़े आरोप भी लगा सकते हैं. 

ऐसे आरोपों के परिणाम काफी ज्यादा गंभीर हो सकते हैं. इनमें आजीवन कारावास या फिर सबसे गंभीर अपराधों के मामले में मृत्युदंड तक शामिल हो सकता है. क्या सजा मिलेगी यह परिस्थिति और साबित हुए अपराध पर निर्भर करता है. 

सशस्त्र बल के किसी सदस्य से उनका सरकारी हथियार छिनने या लूटने की कोशिश करना एक और गंभीर मामला है. इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा माना जाता है और इसके तहत काफी सख्त, गैर जमानती आरोप लगाए जा सकते हैं. जिससे जमानत मिलना मुश्किल हो जाता है.


BSF Personnel Attack: सेना या पुलिस, किस पर हमला करने पर ज्यादा मिलती है सजा?

यह भी पढ़ें: दिवाली की रात कितनी जहरीली हो जाती है हवा? देखें 5 साल के आंकड़े

जब एक सैनिक दूसरे सैनिक पर हमला करता है 

अगर सेना का कोई सदस्य अपने वरिष्ठ अधिकारी या फिर साथी सैनिक पर हमला करता है तो आम नागरिक कानूनी प्रक्रियाओं के बजाय आर्मी एक्ट और सैन्य न्याय प्रक्रिया लागू हो सकती हैं. ऐसे मामलों की सुनवाई कोर्ट मार्शल के जरिए हो सकती है. 

सैन्य कानून के तहत किसी वरिष्ठ अधिकारी पर हमला करना या फिर विद्रोह में शामिल होना काफी गंभीर दंड की वजह बन सकता है. इसमें मिलने वाली सजा में फांसी या फिर लंबी जेल की सजा शामिल हो सकती है.

यह भी पढ़ें: भारत में गरीबी के भी 3 पैमाने, कमाई के हिसाब से जानें सब कुछ

About the author स्पर्श गोयल

स्पर्श गोयल एबीपी लाइव के साथ कंटेंट राइटर के तौर पर जुड़े हुए हैं. वह जनरल नॉलेज बीट की जिम्मेदारी संभालते हैं. कंटेंट राइटिंग और स्क्रीनराइटिंग में उन्हें चार साल का अनुभव है. एबीपी से पहले वह डीएनपी न्यूज नेटवर्क, गाजियाबाद में करीब दो साल तक काम कर चुके हैं. उन्होंने नमस्कार भारत से अपने करियर की शुरुआत की थी. .

वह अलग-अलग विषयों पर रिसर्च करके पाठकों के लिए जानकारी को सरल, रोचक और तथ्यपूर्ण अंदाज में पेश करते हैं. उन्होंने न्यूज राइटिंग के साथ-साथ स्क्रीनराइटिंग में भी अपनी पकड़ मजबूत की.

उन्होंने मां शाकुम्भरी यूनिवर्सिटी से जर्नलिज्म में मास्टर्स की डिग्री हासिल की है. इसके साथ उन्होंने एशियन एकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलिविजन से स्क्रीनप्ले का डिप्लोमा भी हासिल किया है.
Read More
Published at : 05 Nov 2026 11:56 AM (IST)
Tags :
ABP LIVE GK NEWS
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

जनरल नॉलेज
Midterm Elections 2026: US में कौन-कौन से राष्ट्रपति हारे थे मिडटर्म चुनाव, क्या हुआ था उनका हाल?
US में कौन-कौन से राष्ट्रपति हारे थे मिडटर्म चुनाव, क्या हुआ था उनका हाल?
जनरल नॉलेज
Dhanteras 2026: धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदने की परंपरा कहां से शुरू हुई, धन्वंतरि से इसका क्या संबंध?
धनतेरस पर सोना-चांदी खरीदने की परंपरा कहां से शुरू हुई, धन्वंतरि से इसका क्या संबंध?
जनरल नॉलेज
How Loco Pilot Knows Platform: लोको पायलट को कैसे पता लगता है, किस प्लेटफॉर्म पर लेनी है ट्रेन?
लोको पायलट को कैसे पता लगता है, किस प्लेटफॉर्म पर लेनी है ट्रेन?
जनरल नॉलेज
Tiger vs Dog Fight: क्या टाइगर से जीत सकता है दुनिया का सबसे खूंखार कुत्ता, कैसी होगी लड़ाई?
क्या टाइगर से जीत सकता है दुनिया का सबसे खूंखार कुत्ता, कैसी होगी लड़ाई?
Advertisement

वीडियोज

Horrifying Crime Story: दहशत की 20 रातों की कहानी... आधी रात को 'आत्मा' Calling और हत्या का खुलासा!
US Politics News Live: 'ट्रंप कार्ड' पड़ा फीका! डेमोक्रेटिक पार्टी की बल्ले-बल्ले
US Midterm Election Results: काम के,ना धाम के...Donald प्रेसिडेंट रहेंगे सिर्फ नाम के! | Republican
Sandeep Chaudhary: 'US जनादेश' से भारत को राहत या जारी रहेगी आफत? सटीक विश्लेषण! US Midterm Election
US Midterm Election Results: चुनावों में ट्रंप की हार...डेमोक्रेट्स की बहार! | Donald Trump
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'किसान भूलता नहीं, BJP को हरा दिया', राहुल गांधी अब किस बात पर भड़के
'किसान भूलता नहीं, BJP को हरा दिया', राहुल गांधी अब किस बात पर भड़के
बिहार
दुलार चंद हत्याकांड: बाहुबली विधायक अनंत सिंह को राहत, सरेंडर की तारीख बढ़ी
दुलार चंद हत्याकांड: बाहुबली विधायक अनंत सिंह को राहत, सरेंडर की तारीख बढ़ी
विश्व
ईरान से जंग छेड़कर हारे ट्रंप? रिजल्ट के बाद दिया जवाब, बोले- 'मौका मिला तो...'
ईरान से जंग छेड़कर हारे ट्रंप? रिजल्ट के बाद दिया जवाब, बोले- 'मौका मिला तो...'
क्रिकेट
सारा तेंदुलकर की होने वाली है शादी? भाभी ने बताया लड़के का पता!
सारा तेंदुलकर की होने वाली है शादी? भाभी ने बताया लड़के का पता!
ओटीटी
Jailer 2 OTT Release: रजनीकांत की 'जेलर 2' की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म, जानें- कब और कहां देखें?
'जेलर 2' की ओटीटी रिलीज डेट कंफर्म, जानें- कब और कहां देखें?
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
यूपी में धनतेरस से छठ तक नहीं होगी बिजली कटौती, 24 घंटे मिलेगी सप्लाई
यूपी में धनतेरस से छठ तक नहीं होगी बिजली कटौती, 24 घंटे मिलेगी सप्लाई
इंडिया
AQI Today: यूपी की हवा हुई जहरीली, मेरठ का AQI 987, जानें कैसा है दिल्ली समेत दूसरे शहरों का हाल?
AQI Today: यूपी की हवा हुई जहरीली, मेरठ का AQI 987, जानें कैसा है दिल्ली समेत दूसरे शहरों का हाल?
Home Tips
Spider Removal Tips: बार-बार बन जाते हैं मकड़ी के जाले? तुरंत अपनाएं ये 4 आसान हैक्स
बार-बार बन जाते हैं मकड़ी के जाले? तुरंत अपनाएं ये 4 आसान हैक्स
ENT LIVE
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
Arjun Kapoor की जिंदगी में प्यार की एंट्री? Varun Dhawan ने लिया Tarini का नाम!
ENT LIVE
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
Rise & Fall 2: Swara Bhasker और Shehzad Poonawalla के बीच छिड़ी जबरदस्त बहस
ENT LIVE
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
Govinda-Sunita Ahuja Controversy: Kashmera Shah ने किया Sunita का खुलकर Support
ENT LIVE
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
The Vvaan Review: Sidharth Malhotra, Tamannaah Bhatia & Van Devi Folklore
ENT LIVE
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Hunkkaar: The Roar Review | Aneet Padda, Fatima Sana Shaikh & Raghubir Yadav Shine
Embed widget