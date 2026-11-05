Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom त्रिपुरा में BSF जवानों पर हमले में 8 गिरफ्तार।

ड्यूटीरत पुलिस/सैनिक पर हमला भारतीय न्याय संहिता तहत दंडनीय।

राष्ट्रीय सुरक्षा जुड़ा हमला, हथियार छीनना, मृत्युदंड संभव।

BSF Personnel Attack: त्रिपुरा के बॉक्सानगर में आशाबाड़ी में सीमा सुरक्षा बल के जवानों पर हुए हमले के सिलसिले में आठ संदिग्धों को गिरफ्तार किया गया है. मुख्यमंत्री माणिक साहा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक पोस्ट के जरिए इन गिरफ्तारियां की जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि इस घटना में शामिल लोगों को न्याय के दायरे में लाया जाएगा और कानून के मुताबिक उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.

इसी बीच आइए जानते हैं कि सेना या फिर पुलिस में से किस पर हमला करने पर ज्यादा सजा मिलती है. भारतीय न्याय संहिता के तहत आधिकारिक कर्तव्यों का पालन कर रहे पुलिस अधिकारियों और सैन्य कर्मियों को लोक सेवक माना जाता है. इस वजह से दोनों समूहों के खिलाफ होने वाले सामान्य हमले या उनके काम में बाधा डालने के मामले में एक जैसे कानूनी प्रावधान लागू हो सकते हैं.

ड्यूटी पर तैनात कर्मियों पर सामान्य हमले

जब भी कोई आम नागरिक ड्यूटी पर तैनात किसी पुलिस अधिकारी या फिर सैनिक पर हमला करता है या उसके खिलाफ आपराधिक बल का इस्तेमाल करता है तो भारतीय न्याय संहिता की धारा 132 लागू होती है. इस प्रावधान के तहत आधिकारिक कर्तव्यों का पालन कर रहे किसी लोक सेवक पर हमला करने या उनके खिलाफ आपराधिक बल का इस्तेमाल करने पर 2 साल की जेल, जुर्माना या फिर दोनों हो सकते हैं. यह एक गैर जमानती अपराध है.

कानून में सिर्फ इस वजह से कोई अलग बुनियादी सजा तय नहीं की गई है क्योंकि जिस व्यक्ति पर हमला हुआ है वह पुलिस या फिर सशस्त्र बल से जुड़ा हुआ है. अगर घटना में गंभीर चोट आती है या फिर अधिकारी की हत्या का प्रयास किया जाता है तो भारतीय न्याय संहिता से जुड़े हुए प्रावधान दोनों श्रेणियों पर लागू होते हैं. रिपोर्ट्स के मुताबिक चोट या फिर गंभीर चोट पहुंचाने के मामले में धारा 117 और हत्या के प्रयास के मामले में धारा 109 लागू होती है.





सशस्त्र बलों पर हमले के मामले में कब लग सकते हैं गंभीर आरोप?

जब सशस्त्र बलों के कर्मियों पर ऐसे हालातों में हमला होता है जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े हों तो कानूनी स्थिति बदल सकती है. जम्मू कश्मीर और पूर्वोत्तर के कुछ हिस्सों में जहां सशस्त्र बल विशेष अधिकार अधिनियम लागू है किसी हमले को सिर्फ कानून व्यवस्था से जुड़ा अपराध मानने के बजाय कुछ और भी माना जा सकता है. तथ्यों के आधार पर जांच करता इस पर गैर कानूनी गतिविधि (रोकथाम) अधिनियम, जो एक आतंकवाद रोधी कानून है के तहत आरोप लगा सकते हैं, या फिर राजद्रोह या भारत सरकार के खिलाफ युद्ध छेड़ने से जुड़े आरोप भी लगा सकते हैं.

ऐसे आरोपों के परिणाम काफी ज्यादा गंभीर हो सकते हैं. इनमें आजीवन कारावास या फिर सबसे गंभीर अपराधों के मामले में मृत्युदंड तक शामिल हो सकता है. क्या सजा मिलेगी यह परिस्थिति और साबित हुए अपराध पर निर्भर करता है.

सशस्त्र बल के किसी सदस्य से उनका सरकारी हथियार छिनने या लूटने की कोशिश करना एक और गंभीर मामला है. इसे राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा माना जाता है और इसके तहत काफी सख्त, गैर जमानती आरोप लगाए जा सकते हैं. जिससे जमानत मिलना मुश्किल हो जाता है.





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जब एक सैनिक दूसरे सैनिक पर हमला करता है

अगर सेना का कोई सदस्य अपने वरिष्ठ अधिकारी या फिर साथी सैनिक पर हमला करता है तो आम नागरिक कानूनी प्रक्रियाओं के बजाय आर्मी एक्ट और सैन्य न्याय प्रक्रिया लागू हो सकती हैं. ऐसे मामलों की सुनवाई कोर्ट मार्शल के जरिए हो सकती है.

सैन्य कानून के तहत किसी वरिष्ठ अधिकारी पर हमला करना या फिर विद्रोह में शामिल होना काफी गंभीर दंड की वजह बन सकता है. इसमें मिलने वाली सजा में फांसी या फिर लंबी जेल की सजा शामिल हो सकती है.

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