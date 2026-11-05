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हिंदी न्यूज़न्यूज़इंडिया'लाभार्थियों के लिए आधार की जगह जल्द...', मंत्री के बयान को कांग्रेस ने SIR से जोड़ा

'लाभार्थियों के लिए आधार की जगह जल्द...', मंत्री के बयान को कांग्रेस ने SIR से जोड़ा

लाभार्थियों को लेकर ललन सिंह ने कहा कि वो आधार कार्ड अब आधार नहीं रहेगा. जो भी लाभार्थी हैं, उनके लिए बायोमेट्रिक और उनका जो वोटर आईडी का ईपीआईसी नंबर है, वो उसका आधार होगा.

Written By : जीवन प्रकाश |  Updated at : 05 Nov 2026 01:23 PM (IST)
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केंद्रीय मंत्री और जेडीयू के वरिष्ठ नेता ललन सिंह ने कहा है कि लाभार्थियों को उनके आधार नंबर के आधार पर भुगतान करने की मौजूदा व्यवस्था की जगह जल्द ही एक ऐसी प्रणाली लाई जाएगी, जिसमें बायोमेट्रिक्स और वोटर आईडी (EPIC) नंबर का इस्तेमाल करके भुगतान किया जाएगा.

पंचायती राज, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्री राजीव रंजन सिंह (ललन सिंह) ने पंचायती राज मंत्रालय की तरफ से आयोजित 'पीपल्स प्लान कैंपेन 2026-27' पर राष्ट्रीय कार्यशाला के दौरान कहा, "एक बात कहना चाहते हैं कि अब आधार लाभार्थियों को भुगतान करने का जो आधार है, वह आधार कार्ड नहीं रहेगा. आधार कार्ड, अब आधार कार्ड बनाने वाली जो संस्थाएं हैं, वह हर गली में उपलब्ध हैं. आप जिसका कहिए, अभी 5 मिनट में आधार कार्ड बनाकर तैयार कर देंगे.''

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इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक, ललन सिंह ने कहा, "वो आधार कार्ड अब आधार नहीं रहेगा. जो भी लाभार्थी हैं, उनके लिए बायोमेट्रिक और उनका जो वोटर आईडी का ईपीआईसी नंबर है, वो उसका आधार होगा, और उसी पर उनका भुगतान होगा."

कांग्रेस का निशाना

उनके इस बयान पर कांग्रेस ने कहा है कि यही तो शुरू से योजना थी. कांग्रेस के राज्यसभा सांसद पवन खेड़ा ने कहा, ''SIR प्रक्रिया के जरिए पहले ही कम से कम 13.3 करोड़ भारतीयों को मतदाता सूची से हटाया जा चुका है. अब वोटर आईडी न होने को आधार बनाकर लोगों को राशन, आवास, स्वास्थ्य बीमा और रोज़गार की गारंटी जैसी सुविधाओं से वंचित किया जा रहा है.''

उन्होंने कहा कि यह एक बड़ी साजिश है. पहले, लोगों को मतदाता सूची से हटाकर उनकी राजनीतिक आवाज छीन ली जाती है. फिर, सूची में नाम न होने का हवाला देकर उन्हें कल्याणकारी योजनाओं के हक से भी वंचित कर दिया जाता है.

पवन खेड़ा ने कहा, ''नतीजा यह होता है कि लाखों भारतीय लोकतांत्रिक और कल्याणकारी व्यवस्था, दोनों से बाहर हो जाते हैं. वे दोयम दर्जे के नागरिक बनकर रह जाते हैं और उन्हें उन अधिकारों से भी वंचित कर दिया जाता है, जो एक नागरिक के तौर पर उनके पास होने चाहिए.''

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About the author जीवन प्रकाश

जीवन प्रकाश, एबीपी न्यूज़ में नेशनल टीम लीड हैं. राजनीतिक खबरों में दिलचस्पी है और लगातार लिखते रहे हैं. नई और बड़ी खबरों की तलाश रहती है. ब्रेकिंग न्यूज़ पर खास फोकस रखते हैं. 8 सालों से अधिक समय से एबीपी में कार्यरत है. 2019 के लोकसभा चुनाव में कवरेज के लिए एबीपी न्यूज ने श्रेष्ठ सम्मान से नवाजा. पत्रकारिता जगत में करीब 11 सालों का अनुभव है. एबीपी न्यूज़ से पहले न्यूज़ नेशन में बतौर सब एडिटर कार्यरत रहे. 2015 में जिया न्यूज से इंटर्नशिप शुरू करने के बाद एनएनआईएस न्यूज एजेंसी, न्यूजरूम पोस्ट वेबसाइट में काम किया. माखनलाल चतुर्वेदी पत्रकारिता विश्वविद्यालय (MCU) से मास कम्युनिकेशन में 2015 में मास्टर की डिग्री ली. पत्रकारिता में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) के बढ़ते प्रभाव को समझने की कोशिश कर रहे हैं. फैक्ट चेक और सोशल मीडिया को लेकर कई वर्कशॉप किए हैं.

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Published at : 05 Nov 2026 01:23 PM (IST)
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