स्कूल में शिक्षकों की कमी से कैसे शुरू हुआ फ्रांस का आंदोलन, भारत से क्यों तुलना?

Show Quick Read Key points generated by AI, verified by newsroom फ्रांस में छात्रों का विरोध स्कूल, शिक्षक समस्याओं पर शुरू।

यह आंदोलन राष्ट्रव्यापी हुआ, आर्थिक-सामाजिक मुद्दों तक फैला।

शिक्षा मंत्री के इस्तीफे की मांग हुई, हजारों गिरफ्तार।

भारत के छात्र प्रदर्शनों से इस आक्रोश की तुलना।

France Student Protest: सितंबर 2026 में फ्रांस में शुरू हुआ एक स्टूडेंट प्रोटेस्ट स्कूल की स्थिति के बारे में शिकायतों से सामाजिक और राजनीतिक विरोध में बदल गया. पहली चिंगारी 17 सितंबर को पेरिस के एक बाहरी इलाके क्रेटिल के सेंट एक्सुपरी हाई स्कूल से लगी. छात्रों ने शिक्षकों की भारी कमी, भीड़भाड़ वाली क्लास, बिगड़ी सुविधा और 2027 के लिए प्रस्तावित शिक्षा बजट में कटौती पर रोशनी डाली.

कथित तौर पर स्कूलों में साइंस जैसे मुख्य विषयों के लिए शिक्षकों की कमी थी. इसी के साथ कक्षा में छात्रों की संख्या 35 से 36 तक पहुंच गई थी. छात्रों ने पुरानी स्कूल इमारतों और गर्मियों के दौरान काफी ज्यादा गर्म होने वाली कक्षाओं के बारे में भी चिंता जताई. प्रदर्शनकारियों ने इस बात का तर्क दिया कि शिक्षा पर योजनाबद्ध सरकारी खर्च इन्फ्लेशन के अनुपात में नहीं बढ़ा है. इससे मौजूदा समस्याओं पर वित्तीय दबाव बढ़ गया.

स्कूल की शिकायतों से लेकर एक राष्ट्रीय आंदोलन तक

कुछ समय के अंदर प्रदर्शन पूरे फ्रांस के सैकड़ों हाई स्कूल और यूनिवर्सिटी में फैल गया. आंदोलन छात्रों से आगे बढ़ गया क्योंकि ट्रेड यूनियन, माता-पिता, फायरफाइटर और जनता के सदस्य इन्फ्लेशन, जीवन यापन की लागत और सरकारी बजट में कटौती पर विरोध प्रदर्शन में शामिल हो गए. कथित तौर पर कई शहरों में प्रदर्शनों में 5 लाख से ज्यादा प्रतिभागी शामिल हुए. हर जगह विरोध प्रदर्शन शांतिपूर्ण नहीं रहे. कुछ जगहों पर हिंसक झड़प और आगजनी हुई. इसमें लिमोज में ऐतिहासिक टाउन हॉल को जलाना शामिल है.





फ्रांस की तुलना भारत से क्यों की जा रही है?

भारत के साथ तुलना छात्रों के गुस्से, शिक्षा विभाग और राजनीतिक जवाबदेही की मांग की वजह से हो रही है. मई और जून 2026 में नीट परीक्षा और पेपर लीक विवाद के बाद पूरे देश में छात्रों ने विरोध प्रदर्शन किया. कॉकरोच जनता पार्टी के साथ छात्र समूह ने संसद की तरफ मार्च किया और बड़े प्रदर्शनों का आयोजन किया.

छात्रों के आक्रोश और राजनीतिक दबाव के बीच केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इस्तीफा दे दिया. भारतीय विरोध प्रदर्शन में जंतर मंतर पर भूख हड़ताल और संसद की तरफ मार्च भी शामिल था. यहां प्रदर्शनकारियों को दिल्ली पुलिस की बैरिकेट्स और पानी की बौछारों का सामना करना पड़ा.





फ्रांस में इस्तीफे की मांग और राजनीतिक दबाव

फ्रांस में खराब स्कूल बुनियादी ढांचे और छात्रों के खिलाफ पुलिस कार्रवाई की रिपोर्ट ने विपक्षी सांसदों और छात्र संगठनों को शिक्षा मंत्री एडौर्ड गेफ्रे के इस्तीफे की मांग करने के लिए प्रेरित किया. प्रदर्शनकारियों ने काफी ज्यादा बल प्रयोग का आरोप लगाया जिसमें लाठी चार्ज और आंसू गैस का इस्तेमाल शामिल है. हिंसक झड़प और कानून व्यवस्था बिगड़ने के बाद इंटीरियर मिनिस्टर लॉरेंट नुनेज ने राष्ट्रपति इमैनुएल मैक्रॉन को अपना इस्तीफा दे दिया. हालांकि राष्ट्रपति ने फिलहाल इस्तीफा नामंजूर कर दिया है.

गिरफ्तारी और पुलिस प्रतिक्रिया

फ्रांसीसी सरकार ने अशांति को रोकने के लिए कई शहरों में कर्फ्यू लगा दिया. कथित तौर पर 6800 से ज्यादा लोगों को गिरफ्तार किया गया है और गिरफ्तार किए गए लोगों में से 86% नाबालिक हैं. छात्रों ने प्रदर्शन के दौरान पुलिस पर बर्बरता और काफी ज्यादा बल के इस्तेमाल का आरोप लगाया है.

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युवा गुस्से का एक साझा पैटर्न

मुख्य समानता यह है कि दोनों आंदोलन एक खास शिक्षा संबंधी चिंता के साथ शुरू हुए. भारत में इसकी वजह परीक्षा में गड़बड़ी और नीट पेपर लीक विवाद था. इसी के साथ फ्रांस में यह शिक्षकों की कमी, भीड़भाड़ वाली क्लास, खराब स्कूल भवन और बजट में कटौती थी.

इसके बाद दोनों देशों में विरोध प्रदर्शन काफी बढ़ गया. भारतीय आंदोलन लोकतांत्रिक अधिकारों और युवा रोजगार पर एक बड़े संघर्ष के रूप में विकसित हुआ. इसी के साथ फ्रांस में इसका विस्तार आर्थिक नीति, इन्फ्लेशन और जीवनयापन की बढ़ती लागत के विरोध में हुआ.

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