हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजभारत के दूसरे सबसे अमीर आदमी हैं गौतम अडानी, 1 लाख रोज खर्च करें तो कितने दिन बैठे-बैठे खा सकते हैं?

भारत के दूसरे सबसे अमीर आदमी हैं गौतम अडानी, 1 लाख रोज खर्च करें तो कितने दिन बैठे-बैठे खा सकते हैं?

Gautam Adani Net Worth: भारत के दूसरे सबसे अमीर आदमी गौतम अडानी की दिन-प्रतिदिन की कमाई सुनकर आप हैरान रह जाएंगे. चलिए जानें कि अगर वह रोज 1 लाख रुपये खर्च करें, तो उनकी दौलत कब तक चलेगी.

By : निधि पाल | Updated at : 11 Oct 2025 06:42 AM (IST)
Preferred Sources

भारत में बिजनेस की दुनिया में नाम कमाना और दौलत बनाना कोई आसान काम नहीं है. लेकिन कुछ ऐसे कारोबारी हैं, जिनकी कमाई और संपत्ति की कहानी सुनकर आम आदमी दांतों तले अंगुली दबा लेगा. फोर्ब्स की भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी पहले स्थान पर हैं. उनके बाद भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं अडानी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन गौतम अडानी. आइए समझें कि अगर गौतम अडानी रोज घर बैठे 1 लाख रुपये खर्चा करें तो कितने दिन बैठे-बैठे खा सकते हैं.

कितनी है गौतम अडानी की संपत्ति

गौतम अडानी की कुल संपत्ति लगभग 92 अरब डॉलर यानी करीब 7.7 लाख करोड़ रुपये मानी जाती है. यह राशि इतनी बड़ी है कि आम आदमी इसे सुनकर दंग रह जाए. अगर गौतम अडानी रोजाना 1 लाख रुपये खर्च करें, तो उनकी दौलत कितने दिन, महीने या सालों तक चलेगी. इसकी आसान गणना करें तो 1 लाख रुपये रोजाना खर्च करने पर 1 करोड़ रुपये खर्च करने में 100 दिन लगेंगे. इसी हिसाब से 7.7 लाख करोड़ रुपये खर्च करने में हजारों साल लग सकते हैं. यानी गौतम अडानी की संपत्ति इतनी विशाल है कि साधारण इंसान की समझ से परे है.

नेटवर्थ में लगातार हो रहा इजाफा

अडानी की दौलत सिर्फ उनके व्यवसायों से नहीं, बल्कि उनके निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ऊर्जा, पोर्ट और मेटल्स जैसे क्षेत्रों से भी बनती है. उनकी कंपनियों की मार्केट वैल्यू लगातार बढ़ती रही है, जिससे उनकी नेटवर्थ में भी इजाफा होता रहा है. 

अडानी के लिए 1 लाख का खर्चा महज बूंद बराबर

यही वजह है कि भारत में अमीरी का स्तर असाधारण है. आम आदमी के लिए यह सिर्फ कल्पना ही है, लेकिन अरबों डॉलर की संपत्ति वाले लोग रोजमर्रा के खर्च में लाखों या करोड़ों रुपये लगा सकते हैं और उनकी संपत्ति तब भी सुरक्षित रहती है. अगर आप सोच रहे हैं कि 1 लाख रुपये रोज खर्च करने से क्या होगा, तो इस गणित के हिसाब से गौतम अडानी की दौलत में यह खर्च महज एक बूंद के बराबर है.

यह भी पढ़ें: शांति का नोबेल पाने वाले वो चेहरे, जिन्होंने मचाया मौत का तांडव; क्या इनसे वापस लिया जा सकता है यह अवॉर्ड?

About the author निधि पाल

निधि पाल को पत्रकारिता में छह साल का तजुर्बा है. लखनऊ से जर्नलिज्म की पढ़ाई पूरी करने के बाद इन्होंने पत्रकारिता की शुरुआत भी नवाबों के शहर से की थी. लखनऊ में करीब एक साल तक लिखने की कला सीखने के बाद ये हैदराबाद के ईटीवी भारत संस्थान में पहुंचीं, जहां पर दो साल से ज्यादा वक्त तक काम करने के बाद नोएडा के अमर उजाला संस्थान में आ गईं. यहां पर मनोरंजन बीट पर खबरों की खिलाड़ी बनीं. खुद भी फिल्मों की शौकीन होने की वजह से ये अपने पाठकों को नई कहानियों से रूबरू कराती थीं.

अमर उजाला के साथ जुड़े होने के दौरान इनको एक्सचेंज फॉर मीडिया द्वारा 40 अंडर 40 अवॉर्ड भी मिल चुका है. अमर उजाला के बाद इन्होंने ज्वाइन किया न्यूज 24. न्यूज 24 में अपना दमखम दिखाने के बाद अब ये एबीपी न्यूज से जुड़ी हुई हैं. यहां पर वे जीके के सेक्शन में नित नई और हैरान करने वाली जानकारी देते हुए खबरें लिखती हैं. इनको न्यूज, मनोरंजन और जीके की खबरें लिखने का अनुभव है. न्यूज में डेली अपडेट रहने की वजह से ये जीके के लिए अगल एंगल्स की खोज करती हैं और अपने पाठकों को उससे रूबरू कराती हैं.

खबरों में रंग भरने के साथ-साथ निधि को किताबें पढ़ना, घूमना, पेंटिंग और अलग-अलग तरह का खाना बनाना बहुत पसंद है. जब ये कीबोर्ड पर उंगलियां नहीं चला रही होती हैं, तब ज्यादातर समय अपने शौक पूरे करने में ही बिताती हैं. निधि सोशल मीडिया पर भी अपडेट रहती हैं और हर दिन कुछ नया सीखने, जानने की कोशिश में लगी रहती हैं.
Read
Published at : 11 Oct 2025 06:42 AM (IST)
Tags :
Gautam Adani Net Worth GAUTAM ADANI Indian Business Tycoons
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मैं ही अकेला मर्द हूं...दूसरी पार्टियों को क्यों नहीं भेजा BNSS नोटिस', केंद्र पर भड़के ओवैसी
'मैं ही अकेला मर्द हूं...दूसरी पार्टियों को क्यों नहीं भेजा BNSS नोटिस', केंद्र पर भड़के ओवैसी
बिहार
Bihar Road Accident: मुजफ्फरपुर के मीनापुर में भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत, कई लोग घायल
बिहार: मुजफ्फरपुर के मीनापुर में भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत, कई घायल
विश्व
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
क्रिकेट
2025 में वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 8 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय शामिल
2025 में वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 8 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय शामिल
Advertisement

वीडियोज

करवा चौथ पर जुदाई की कसम, पति को बाय, प्रेमी का वेलकम
Road Rage: Coimbatore में कार ने स्कूटी वाले को रौंदा, रौंगटे खड़े कर देगा ये Video!
बंटेंगे तो कटेंगे SEASON 2! | Bihar Election 2025 | CM Yogi
Sandeep Chaudhary: बंटेंगे तो कटेंगे... हर चुनाव में यही रटेंगे!
National Habit: पटना Metro से London तक, भारतीयों की पीक ने दुनिया में कराई थू-थू!
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मैं ही अकेला मर्द हूं...दूसरी पार्टियों को क्यों नहीं भेजा BNSS नोटिस', केंद्र पर भड़के ओवैसी
'मैं ही अकेला मर्द हूं...दूसरी पार्टियों को क्यों नहीं भेजा BNSS नोटिस', केंद्र पर भड़के ओवैसी
बिहार
Bihar Road Accident: मुजफ्फरपुर के मीनापुर में भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत, कई लोग घायल
बिहार: मुजफ्फरपुर के मीनापुर में भीषण सड़क हादसा, 4 लोगों की मौत, कई घायल
विश्व
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
Explained: नोबेल पीस प्राइज के काबिल नहीं ट्रंप! 8 युद्ध रुकवाने के दावे के बावजूद क्यों नहीं मिला, अगला कदम क्या?
क्रिकेट
2025 में वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 8 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय शामिल
2025 में वनडे इंटरनेशनल में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले 8 बल्लेबाज, लिस्ट में सिर्फ एक भारतीय शामिल
टेलीविजन
लाल सूट और मांग में सिंदूर... करवा चौथ पर यूं सजीं मुस्लिम एक्ट्रेस हिना खान, पति ने दिया इतना महंगा तोहफा
लाल सूट और मांग में सिंदूर... करवा चौथ पर यूं सजीं मुस्लिम एक्ट्रेस, पति से मिला महंगा तोहफा
इंडिया
बूंद-बूंद को तरसेगा पाकिस्तान! सिंधु जल संधि टूटने के बाद एक और झटका, भारत ने सावलकोट परियोजना को दी मंजूरी
बूंद-बूंद को तरसेगा पाकिस्तान! सिंधु जल संधि टूटने के बाद एक और झटका, भारत ने सावलकोट परियोजना को दी मंजूरी
हेल्थ
Sterilization Surgery: नसबंदी में कौन-सी नस काट देते हैं डॉक्टर, जिससे पैदा नहीं होते बच्चे?
नसबंदी में कौन-सी नस काट देते हैं डॉक्टर, जिससे पैदा नहीं होते बच्चे?
क्रिकेट
इन 5 खिलाड़ियों को रिलीज करेगी चेन्नई सुपर किंग्स, लिस्ट में टी20 का सबसे बड़ा ऑलराउंडर भी शामिल
इन 5 खिलाड़ियों को रिलीज करेगी चेन्नई सुपर किंग्स, लिस्ट में टी20 का सबसे बड़ा ऑलराउंडर शामिल
ENT LIVE
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Tron: Ares Review: एआई और ह्यूमन के बीच तगड़ा एक्शन, विजुअली ब्रिलियंट फिल्म
Paisa LIVE
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
IPO Alert: Rubicon Research Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band| Paisa Live
ENT LIVE
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Naina Murder Case Review: कोंकणा सेनशर्मा की गजब एक्टिंग, कायदे की मर्डर मिस्ट्री
Paisa LIVE
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
IPO Alert: Canara Robeco Asset Management Co.Ltd. IPO में Invest करने से पहले जानें GMP, Price Band
ENT LIVE
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
पवन सिंह की पत्नी ज्योति सिंह का आरोप, 'वह मुझे गर्भपात की गोलियां देते थे'
Embed widget