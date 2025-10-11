भारत में बिजनेस की दुनिया में नाम कमाना और दौलत बनाना कोई आसान काम नहीं है. लेकिन कुछ ऐसे कारोबारी हैं, जिनकी कमाई और संपत्ति की कहानी सुनकर आम आदमी दांतों तले अंगुली दबा लेगा. फोर्ब्स की भारत के 100 सबसे अमीर व्यक्तियों की लिस्ट में रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयरमैन मुकेश अंबानी पहले स्थान पर हैं. उनके बाद भारत के दूसरे सबसे अमीर व्यक्ति हैं अडानी ग्रुप के फाउंडर और चेयरमैन गौतम अडानी. आइए समझें कि अगर गौतम अडानी रोज घर बैठे 1 लाख रुपये खर्चा करें तो कितने दिन बैठे-बैठे खा सकते हैं.

कितनी है गौतम अडानी की संपत्ति

गौतम अडानी की कुल संपत्ति लगभग 92 अरब डॉलर यानी करीब 7.7 लाख करोड़ रुपये मानी जाती है. यह राशि इतनी बड़ी है कि आम आदमी इसे सुनकर दंग रह जाए. अगर गौतम अडानी रोजाना 1 लाख रुपये खर्च करें, तो उनकी दौलत कितने दिन, महीने या सालों तक चलेगी. इसकी आसान गणना करें तो 1 लाख रुपये रोजाना खर्च करने पर 1 करोड़ रुपये खर्च करने में 100 दिन लगेंगे. इसी हिसाब से 7.7 लाख करोड़ रुपये खर्च करने में हजारों साल लग सकते हैं. यानी गौतम अडानी की संपत्ति इतनी विशाल है कि साधारण इंसान की समझ से परे है.

नेटवर्थ में लगातार हो रहा इजाफा

अडानी की दौलत सिर्फ उनके व्यवसायों से नहीं, बल्कि उनके निवेश, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स, ऊर्जा, पोर्ट और मेटल्स जैसे क्षेत्रों से भी बनती है. उनकी कंपनियों की मार्केट वैल्यू लगातार बढ़ती रही है, जिससे उनकी नेटवर्थ में भी इजाफा होता रहा है.

अडानी के लिए 1 लाख का खर्चा महज बूंद बराबर

यही वजह है कि भारत में अमीरी का स्तर असाधारण है. आम आदमी के लिए यह सिर्फ कल्पना ही है, लेकिन अरबों डॉलर की संपत्ति वाले लोग रोजमर्रा के खर्च में लाखों या करोड़ों रुपये लगा सकते हैं और उनकी संपत्ति तब भी सुरक्षित रहती है. अगर आप सोच रहे हैं कि 1 लाख रुपये रोज खर्च करने से क्या होगा, तो इस गणित के हिसाब से गौतम अडानी की दौलत में यह खर्च महज एक बूंद के बराबर है.

