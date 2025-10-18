अगर आप मछली पालना शुरू कर रहे हैं तो ये पांच एक्वेरियम मछलियां रहेंगी आपके लिए सबसे बेहतरीन

घर में मछली पालन केवल एक शौक नहीं बल्कि, यह तनाव कम करने और घर की सजावट का जरिया भी बन गया है. लेकिन जो लोग नए-नए मछली पालन शुरू करते हैं, उनके लिए सही मछलियों का चुनाव करना बहुत मुश्किल होता है. पहली बार में लोग ऐसी मछलियां खरीदना चाहते हैं, जो सुंदर होने के साथ पालने में भी आसान हो. ऐसे में अगर आप भी पहली बार मछली पालने की सोच रहे हैं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि पहली बार मछली पालने वालों के लिए कौन सी मछलियां बेहतर रहेगी जिन्हें पालन भी आसान होगा और जो रंग बिरंगी और सुंदर भी दिखेगी.

गप्पी मछली

अगर आप पहली बार मछली पालने की सोच रहे हैं तो गप्पी मछलियां आपके लिए सबसे बेहतरीन हो सकती है. यह छोटी और रंगीन मछलियां होती है. वहीं इनकी देखभाल करना भी बहुत आसान होता है. यह छोटे टैंकों में भी अच्छी तरह पनपती है. इसके अलावा गप्पी शांत होती है और इन्हें ग्रुप में रहना ज्यादा पसंद होता है. इसके अलावा यह मछलियां 22 से 28 डिग्री सेल्सियस के तापमान में खुश रहती है और उनके लिए आमतौर पर फ्लेक्स फूड या फ्रोजन फूड ज्यादा सही रहता है.

बेट्टा फिश

बेट्टा मछली को सियामी फाइटिंग फिश भी कहा जाता है यह अपने लंबे और फ्लोइंग फिन्स के लिए जानी जाती है ‌. यह मछलियां 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के साथ पानी में अच्छी तरह रहती है. हालांकि माना जाता है कि नर बेट्टा अक्सर क्षेत्रीय व्यवहार दिखाते हैं, इसलिए इन्हें अकेले या शांत स्वभाव वाली मछलियों के साथ रखना चाहिए. वहीं बेट्टा मछली की देखभाल आसान होती है और यह शुरुआती मछली पालकों के लिए उपयुक्त मानी जाती है.

नियॉन टेट्रा

नियॉन टेट्रा मछलियां अपनी नीली और लाल पत्तियों के कारण टैंक में बहुत सुंदर दिखाई देती है. यह छोटी शांत और ग्रुप में रहने वाली मछलियां होती है. एक्सपर्ट्स के अनुसार इन्हें 22 से 26 डिग्री सेल्सियस के हल्के अम्लीय पानी में रखना बेहतर होता है. नियॉन टेट्रा आसानी से अन्य छोटी मछलियों के साथ रह सकती है.

जेबरा डैनियो

जेबरा डैनियो अपनी जेब्रा जैसी धारियों के लिए जानी जाती है. यह मछलियां बहुत सक्रिय होती है जो टैंक में ऊर्जा बनाए रखती है. इनके लिए 18 से 26 डिग्री सेल्सियस का तापमान और सामान्य पानी पर्याप्त होता है. यह मछलियां शुरुआती मछली पालकों के लिए बहुत हेल्पफुल है क्योंकि यह मुश्किल कंडीशन में भी जिंदा रह सकती है.

मोलीज

मोलीज मछलि‍यां दोस्ताना किस्म की होती है. यह ताजे पानी के अलावा हल्के खारे पानी में भी रह सकती है. जिससे इन्हें रखना आसान होता है. मोलीज मछलियां 24 से 28 डिग्री सेल्सियस तापमान में खुश रहती है. यह लाइव बियरर होती है, यानी ये सीधे छोटी मछलियों को जन्म देती है. साथ ही यह मछलियां कई रंगों और फिन के आकार में भी उपलब्ध होती है जो टैंक को और भी सुंदर बनाती है.

