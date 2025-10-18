हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़जनरल नॉलेजअगर आप मछली पालना शुरू कर रहे हैं तो ये पांच एक्वेरियम मछलियां रहेंगी आपके लिए सबसे बेहतरीन

अगर आप मछली पालना शुरू कर रहे हैं तो ये पांच एक्वेरियम मछलियां रहेंगी आपके लिए सबसे बेहतरीन

जो लोग नए-नए मछली पालन शुरू करते हैं, उनके लिए सही मछलियों का चुनाव करना बहुत मुश्किल होता है. पहली बार में लोग ऐसी मछलियां खरीदना चाहते हैं, जो सुंदर होने के साथ पालने में भी आसान हो.

By : कविता गाडरी | Updated at : 18 Oct 2025 06:41 AM (IST)
Preferred Sources

घर में मछली पालन केवल एक शौक नहीं बल्कि, यह तनाव कम करने और घर की सजावट का जरिया भी बन गया है. लेकिन जो लोग नए-नए मछली पालन शुरू करते हैं, उनके लिए सही मछलियों का चुनाव करना बहुत मुश्किल होता है. पहली बार में लोग ऐसी मछलियां खरीदना चाहते हैं, जो सुंदर होने के साथ पालने में भी आसान हो. ऐसे में अगर आप भी पहली बार मछली पालने की सोच रहे हैं तो चलिए आज हम आपको बताते हैं कि पहली बार मछली पालने वालों के लिए कौन सी मछलियां बेहतर रहेगी जिन्हें पालन भी आसान होगा और जो रंग बिरंगी और सुंदर भी दिखेगी. 

गप्पी मछली 

अगर आप पहली बार मछली पालने की सोच रहे हैं तो गप्पी मछलियां आपके लिए सबसे बेहतरीन हो सकती है. यह छोटी और रंगीन मछलियां होती है. वहीं इनकी देखभाल करना भी बहुत आसान होता है. यह छोटे टैंकों में भी अच्छी तरह पनपती है. इसके अलावा गप्पी शांत होती है और इन्हें ग्रुप में रहना ज्यादा पसंद होता है. इसके अलावा यह मछलियां 22 से 28 डिग्री सेल्सियस के तापमान में खुश रहती है और उनके लिए आमतौर पर फ्लेक्स फूड या फ्रोजन फूड ज्यादा सही रहता है. 

बेट्टा फिश 

बेट्टा मछली को  सियामी फाइटिंग फिश भी कहा जाता है यह अपने लंबे और फ्लोइंग फिन्स के लिए जानी जाती है ‌. यह मछलियां 25 से 28 डिग्री सेल्सियस के साथ पानी में अच्छी तरह रहती है. हालांकि माना जाता है कि नर बेट्टा अक्सर क्षेत्रीय व्यवहार दिखाते हैं, इसलिए इन्हें अकेले या शांत स्वभाव वाली मछलियों के साथ रखना चाहिए. वहीं बेट्टा मछली की देखभाल आसान होती है और यह शुरुआती मछली पालकों के लिए उपयुक्त मानी जाती है. 

नियॉन टेट्रा

नियॉन टेट्रा मछलियां अपनी नीली और लाल पत्तियों के कारण टैंक में बहुत सुंदर दिखाई देती है. यह छोटी शांत और ग्रुप में रहने वाली मछलियां होती है. एक्सपर्ट्स के अनुसार इन्हें 22 से 26 डिग्री सेल्सियस के हल्के अम्लीय पानी में रखना बेहतर होता है. नियॉन टेट्रा आसानी से अन्य छोटी मछलियों के साथ रह सकती है.

जेबरा डैनियो

जेबरा डैनियो अपनी जेब्रा जैसी धारियों के लिए जानी जाती है. यह मछलियां बहुत सक्रिय होती है जो टैंक में ऊर्जा बनाए रखती है. इनके लिए 18 से 26 डिग्री सेल्सियस का तापमान और सामान्य पानी पर्याप्त होता है. यह मछलियां शुरुआती मछली पालकों के लिए बहुत हेल्पफुल है क्योंकि यह मुश्किल कंडीशन में भी जिंदा रह सकती है. 

मोलीज

मोलीज मछलि‍यां दोस्ताना किस्म की होती है. यह ताजे पानी के अलावा हल्के खारे पानी में भी रह सकती है. जिससे इन्हें रखना आसान होता है. मोलीज मछलियां 24 से 28 डिग्री सेल्सियस तापमान में खुश रहती है. यह लाइव बियरर होती है, यानी ये सीधे छोटी मछलियों को जन्म देती है. साथ ही यह मछलियां कई रंगों और फिन के आकार में भी उपलब्ध होती है जो टैंक को और भी सुंदर बनाती है.

ये भी पढ़ें-इंस्टाग्राम पर 1 लाख फॉलोवर और यूट्यूब पर 10 हजार सब्सक्राइबर, जानें हर महीने कितने की होगी कमाई?

About the author कविता गाडरी

कविता गाडरी बीते कुछ साल से डिजिटल मीडिया और पत्रकारिता की दुनिया से जुड़ी हुई है. राजस्थान के जयपुर से ताल्लुक रखने वाली कविता ने अपनी पढ़ाई माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता एवं जनसंचार विश्वविद्यालय भोपाल से न्यू मीडिया टेक्नोलॉजी में मास्टर्स और अपेक्स यूनिवर्सिटी जयपुर से बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में की है. 
पत्रकारिता में अपना सफर उन्होंने राजस्थान पत्रिका से शुरू किया जहां उन्होंने नेशनल एडिशन और सप्लीमेंट्स जैसे करियर की उड़ान और शी न्यूज के लिए बाय लाइन स्टोरी लिखी. इसी दौरान उन्हें हेलो डॉक्टर शो पर काम करने का मौका मिला. जिसने उन्हें न्यूज़ प्रोडक्शन के लिए नए अनुभव दिए. 

इसके बाद उन्होंने एबीपी नेटवर्क नोएडा का रुख किया. यहां बतौर कंटेंट राइटर उन्होंने लाइफस्टाइल, करंट अफेयर्स और ट्रेडिंग विषयों पर स्टोरीज लिखी. साथ ही वह कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम और सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर भी लगातार सक्रिय रही. कविता गाडरी हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में दक्ष हैं. न्यूज़ राइटिंग रिसर्च बेस्ड स्टोरीटेलिंग और मल्टीमीडिया कंटेंट क्रिएशन उनकी खासियत है. वर्तमान में वह एबीपी लाइव से जुड़ी है जहां विभिन्न विषयों पर ऐसी स्‍टोरीज लिखती है जो पाठकों को नई जानकारी देती है और उनके रोजमर्रा के जीवन से सीधे जुड़ती है.
Read
Published at : 18 Oct 2025 06:41 AM (IST)
Tags :
Aquarium Fish Guppy Betta Fish Neon Tetra
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
'मवेशी चुराने आए थे...', त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशियों की मौत पर मचा हल्ला, भारत ने दिया दो टूक जवाब
'मवेशी चुराने आए थे...', त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशियों की मौत पर मचा हल्ला, भारत ने दिया दो टूक जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक ट्रैफिक का बुरा हाल, दिवाली से पहले NCR में 'महाजाम'
दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक ट्रैफिक का बुरा हाल, दिवाली से पहले NCR में 'महाजाम'
इंडिया
भारत आएगा भगोड़ा मेहुल चोकसी! बेल्जियम की अदालत ने दी प्रत्यर्पण की मंजूरी
भारत आएगा भगोड़ा मेहुल चोकसी! बेल्जियम की अदालत ने दी प्रत्यर्पण की मंजूरी
क्रिकेट
ODI वर्ल्ड कप में खेला गया टी20 मैच, दक्षिण अफ्रीका ने मचाई सनसनी; श्रीलंका को रौंद लगाया जीत का चौका
ODI वर्ल्ड कप में खेला गया टी20 मैच, दक्षिण अफ्रीका ने मचाई सनसनी; श्रीलंका को रौंद लगाया जीत का चौका
Advertisement

वीडियोज

Coimbatore Terror: खौफ का दूसरा नाम बना Rolex हाथी, 4 किसानों को उतारा था मौत के घाट, अब हुआ कैद
Bihar Star War: Khesari का 'खेला' शुरू, Chhapra में RJD का बड़ा दांव!
Russia-Ukraine War: 'एजेंट ने फंसाया', रूस में फंसे भारतीय ने लगाई गुहार, Owaisi ने लिखी चिट्ठी
Viral Video: रील का जानलेवा जुनून, झरने में डूबा युवक, दोस्त बनाते रहे वीडियो
DIG के घर में 'नोट फैक्ट्री' !
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 126 / litre -15
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 88 / litre -57
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
'मवेशी चुराने आए थे...', त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशियों की मौत पर मचा हल्ला, भारत ने दिया दो टूक जवाब
'मवेशी चुराने आए थे...', त्रिपुरा में 3 बांग्लादेशियों की मौत पर मचा हल्ला, भारत ने दिया दो टूक जवाब
दिल्ली NCR
दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक ट्रैफिक का बुरा हाल, दिवाली से पहले NCR में 'महाजाम'
दिल्ली से लेकर गुरुग्राम तक ट्रैफिक का बुरा हाल, दिवाली से पहले NCR में 'महाजाम'
इंडिया
भारत आएगा भगोड़ा मेहुल चोकसी! बेल्जियम की अदालत ने दी प्रत्यर्पण की मंजूरी
भारत आएगा भगोड़ा मेहुल चोकसी! बेल्जियम की अदालत ने दी प्रत्यर्पण की मंजूरी
क्रिकेट
ODI वर्ल्ड कप में खेला गया टी20 मैच, दक्षिण अफ्रीका ने मचाई सनसनी; श्रीलंका को रौंद लगाया जीत का चौका
ODI वर्ल्ड कप में खेला गया टी20 मैच, दक्षिण अफ्रीका ने मचाई सनसनी; श्रीलंका को रौंद लगाया जीत का चौका
बॉलीवुड
बहुत खूबसूरत हैं राजपाल यादव की पत्नी राधा, दोनों साथ में लगते हैं बेहद क्यूट, यहां देखें तस्वीरें
बहुत खूबसूरत हैं राजपाल यादव की पत्नी राधा, दोनों साथ में लगते हैं बेहद क्यूट, देखें तस्वीरें
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
क्या NDA की तरफ से नीतीश कुमार ही CM फेस? पटना पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य बोले- 'इस बार...'
क्या NDA की तरफ से नीतीश कुमार ही CM फेस? पटना पहुंचे केशव प्रसाद मौर्य बोले- 'इस बार...'
हेल्थ
Kids Health during Diwali: पटाखों के शोर और पॉल्यूशन में न हो जाए आपके बेबी की तबीयत खराब, अपनाएं ये टिप्स
पटाखों के शोर और पॉल्यूशन में न हो जाए आपके बेबी की तबीयत खराब, अपनाएं ये टिप्स
शिक्षा
पकौड़े बेचने वाले पिता की बेटी बनी IAS, छोटे कमरे से निकलकर दीपेश कुमारी बनीं अफसर
पकौड़े बेचने वाले पिता की बेटी बनी IAS, छोटे कमरे से निकलकर दीपेश कुमारी बनीं अफसर
ENT LIVE
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
राइज एंड फॉल सीजन 1 का फिनाले, आरुष भोला जीते, पवन सिंह भी जश्न में शामिल
ENT LIVE
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
ENT LIVE
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
ENT LIVE
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
Bhagavad Gita Chapter 1 - Rakshasa Review: : जितेंद्र कुमार ने डरने में कसर नहीं छोड़ी, अरशद का शानदार काम
ENT LIVE
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
सपना चौधरी के शो में हुआ हंगामा, बदमाशों ने की बदतमीजी के साथ ही दी गोली मारने की धमकी
Embed widget